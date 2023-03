Le prototype de la Bentley Blower Continuation Series entrera en compétition automobile en 2023

Le prototype de la Bentley Blower Continuation Series – appelé la voiture « zéro » – fera honneur à l’héritage de son ancêtre en participant à une série d’événements tout au long de l’année 2023. Complétant son objectif de validation technique tout en faisant honneur à sa généalogie, la voiture « zéro » s’engagera sur circuit au Royaume-Uni, en France et en Belgique, dans une sélection de courses qui permettra d’en tester les performances et l’endurance.

Cette Blower Continuation Series (tout premier « revival » d’un modèle d’avant-guerre) a été construite à la main à partir d’une combinaison de dessins originaux et de données obtenues grâce à un processus de numérisation laser moderne. Les plans et les données 3D sont tirés de la Team Car #2 suralimentée de 4,5 litres de 1929, la Bentley la plus célèbre au monde et l’une des icônes de la collection Bentley Heritage. 93 ans après que cette voiture ait concouru au Mans (et ailleurs), la voiture « zéro » reprendra le flambeau sur le même circuit que la Blower initiale, avec les mêmes couleurs et la ferme intention de décrocher une victoire sur le légendaire Circuit de la Sarthe. Ce sera d’ailleurs la première Bentley à courir au Mans depuis la victoire de la Speed 8 en 2003.

Les modifications pour permettre à ce prototype de Blower d’entrer en compétition ont été mineures et sont principalement liées à la sécurité. Elles comprennent l’installation d’un feu de pluie, de rétroviseurs, de points de remorquage, d’un extincteur et d’un interrupteur d’isolement de batterie. La voiture est également désormais titulaire d’un HTP (« Historic Technical Passport », ou passeport technique historique), qui certifie que la voiture est éligible pour participer aux événements sanctionnés par la FIA pour les véhicules historiques.

Le prototype de cette nouvelle Blower s’engagera sur trois circuits en 2023 :

• Donington Park, Royaume-Uni, les 29 et 30 avril

• Le Mans, France, du 29 juin au 3 juillet (deux courses)

• Spa, Belgique, du 28 au 30 septembre

Après la voiture « zéro », douze autres véhicules Blower Continuation Series ont été commandées par Mulliner (le service de personnalisation sur mesure de Bentley), avec huit unités livrées et quatre encore en construction. Parmi elles, certaines seront en compétition avec la voiture « zéro » cet été au Mans, mais aussi avec des voitures originales de l’écurie Bentley des années 1920.

Paul Williams, directeur technique de Mulliner, explique : « Faire concourir le prototype de cette Blower va nous permettre de démontrer les performances, l’authenticité et la durabilité de notre Continuation Series face à sa concurrence d’origine, afin de donner à nos clients l’assurance qu’ils peuvent eux aussi emmener leur véhicule Continuation Series sur circuit. Nous avons déjà vérifié la qualité d’ingénierie du véhicule avec un test rigoureux de plusieurs heures en configuration course autour de Goodwood, et sommes prêts à présent d’entrer dans le grand bain avec une véritable course. Nous tirerons les enseignements de ce programme de course et les appliquerons à la prochaine Continuation Series dédiée à la Speed Six, dont le premier prototype est actuellement en construction. »

Pour préparer ses débuts en course, la voiture « zéro » a récemment réalisé un essai d’endurance de six heures à un rythme de course complet sur le circuit automobile de Goodwood. Pilotée par Stuart Morley, la voiture a offert des performances parfaites tout au long du test, couvrant un peu plus de 611 km avec une moyenne de 133,5 km/h.

Les pilotes du programme de course seront confirmés prochainement, et regrouperont des journalistes automobiles expérimentés ayant concouru aux côtés de pilotes professionnels.

