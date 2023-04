Bentley ouvre une concession à Rome

Bentley Motors va ouvrir un quatrième point de vente dans la capitale italienne. Bentley Roma doit être lancé au printemps 2023 pour accueillir les propriétaires et les passionnés de la marque sur la Via della Magliana, située juste à côté de l’A91, qui relie la ville éternelle à l’autoroute.

La dernière extension de Bentley comprendra un showroom dédié de 140 mètres carrés, un service après-vente et un atelier partagé de 378 mètres carrés. Le nouveau développement intervient alors que Bentley Motors enregistre sa meilleure performance de vente en 2022, avec 15 174 voitures livrées à travers le monde, et un record pour l’Europe avec 2 809 voitures et une croissance à deux chiffres de 11% pour la région.

Opérée par le groupe indépendant IWR Automotive, Bentley Roma arrive à un moment important de l’histoire de l’entreprise. Les ventes record ont été tirées par le lancement de nouveaux modèles, la demande accrue de personnalisation Mulliner, ainsi que le lancement de nouvelles voitures hybrides dans le cadre du plan stratégique Beyond100 de Bentley – conçu pour atteindre une électrification complète d’ici 2030.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « Cette nouvelle ouverture dans la ville éternelle représente un nouveau chapitre passionnant pour Bentley Motors en Italie. Cette expansion reflète notre confiance dans la marque et le marché local suite à un investissement de 3 milliards d’euros dans les futurs produits de notre usine de Crewe, leader du secteur, en Angleterre, où tous les modèles Bentley sont construits. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l’équipe Bentley Roma et leur souhaitons beaucoup de succès. »

Bentley Roma devrait ouvrir fin mai 2023. Les nouvelles installations seront situées Via della Magliana 297 – 00146 Roma, avec une équipe opérationnelle déjà en place pour répondre aux questions des prospects et des clients.

La marque Bentley est actuellement représentée en Italie à travers trois showrooms dédiés : Bentley Firenze, Bentley Milano et Bentley Padova.

Photos : Bentley