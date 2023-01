Légère hausse des livraisons Porsche en 2022

Au cours de l’exercice 2022, Porsche a livré 309 884 véhicules à ses clients, représentant une légère augmentation des livraisons : 3% de plus qu’en 2021 – malgré la conjoncture actuelle mondiale assez compliquée.

Livraisons par marché

Le marché européen est en hausse de 7% par rapport à 2021 avec 62 685 voitures livrés en 2022. Sur son marché d’origine, l’Allemagne, 29 512 clients ont pris livraison de leur voiture, soit une augmentation de 3%. En Amérique du Nord, Porsche a enregistré 79 260 livraisons, égalant le niveau de l’année précédente. Il s’agit d’une performance particulièrement solide compte tenu des défis logistiques et d’approvisionnement qui ont débuté l’année dernière.

En Chine, le plus grand marché unique du constructeur de voitures de sport de Stuttgart-Zuffenhausen, 93 286 voitures ont été livrées aux clients (-2 %). Cette légère baisse est principalement due aux effets de la pandémie de COVID (vagues d’infection, blocages liés au COVID, défis logistiques qui ont affecté les livraisons).

La région de vente Outre-mer et marchés émergents continue de se développer positivement avec une augmentation des livraisons de 13% avec 45 141 voitures livrées aux clients en 2022.

Détails des livraisons par véhicule

Les SUV continuent à tirer les ventes vers le haut, notamment le Porsche Cayenne qui a été livré à 95 604 unités. Il est suivi par le Macan avec 86 724 unités livrées.

Du côté de la 911 (toutes variantes confondues), Porsche a livré 40 410 modèles (+5%) confirmant sa popularité. Le modèle électrique – le Taycan – subit une baisse de 16% à travers le monde, avec 34 801 voitures livrées qui reste un bon chiffre. Ce chiffre s’explique par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et de la disponibilité limitée des composants nécessaires à sa fabrication.

La berline sportive Panamera suit derrière avec 34 142 unités (+13%). Enfin, les modèles 718 Boxster et 718 Cayman ont été livrés aux clients à 18 203 unités.

« Les nombreux défis causés par la guerre en Ukraine, les chaînes d’approvisionnement interrompues et la crise actuelle des semi-conducteurs ont façonné l’année écoulée et nous ont mis à l’épreuve. Je suis donc d’autant plus fier de toute l’équipe Porsche. Dans cet environnement difficile, nous avons réussi à réaliser le rêve de posséder une Porsche pour plus de clients que jamais. Du côté des ventes, les résultats ont été positifs en 2022. Porsche est dans une position solide. Et nous construisons sur cette base. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

