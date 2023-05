Porsche Carrera Cup Deutschland 2023 – Victoire de Loek Hartog à Spa (2)

Lors de la deuxième manche de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2023, Loek Hartog (Team GP Elite) est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Le Néerlandais a remporté sa première victoire en coupe monomarque samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique).

« Gagner est mon grand objectif depuis ma première course en Carrera Cup il y a deux ans. Maintenant, je l’ai finalement fait. J’avais beaucoup de pression dans le dernier tour, ce qui me rend d’autant plus satisfait de cette victoire. », a déclaré Hartog. Son compatriote et coéquipier Larry ten Voorde s’est assuré la deuxième place dans une course de championnat acharnée organisée dans le cadre du programme de soutien du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC. Le trophée de la troisième place est revenu à Morris Schuring (Pays-Bas) de l’équipe Fach Auto Tech.

Lorsque la bruine s’est installée peu avant la course, toutes les équipes sur la grille ont opté pour des pneus pluie sur leurs Porsche 911 GT3 Cup. Hartog a parfaitement utilisé les 510 ch de sa voiture au départ et s’est rapidement catapulté de la deuxième place sur la grille devant le poleman ten Voorde au virage de La Source. Sur de nombreux tours, Hartog a conservé une avance confortable, mais la tension est montée dans les derniers instants : une phase de voiture de sécurité a regroupé les 31 hommes du peloton pour le dernier tour. Les spectateurs dans les tribunes ont eu droit à une finale spectaculaire – qui a finalement vu Hartog franchir la ligne d’arrivée en premier devant son coéquipier ten Voorde.

« C’est un excellent résultat pour GP Elite. Loek Hartog est mieux parti que moi au départ et c’était essentiel. Les choses sont redevenues mouvementées dans le dernier tour, donc mon expérience m’a certainement aidé là-bas. », a déclaré ten Voorde. Après des duels roue contre roue passionnants avec Harry King (Royaume-Uni/Allied-Racing), Schuring, 18 ans, a pris le drapeau à la troisième place. « Ce fut une lutte intense pour la troisième place. Quand Harry King a fait une erreur, j’en ai profité et j’ai même pu attaquer pendant la phase de la voiture de sécurité. Malheureusement, nous n’avions qu’un tour à faire après le redémarrage. », a expliqué Schuring. Le vainqueur de la course de vendredi, King, a terminé la deuxième manche à la quatrième place.

Le pilote Porsche Junior Bastian Buus a complété le top cinq sur le circuit de Formule 1 de 7,004 kilomètres. Au volant d’Allied-Racing, le Danois a pris un départ fulgurant et a repris quatre places à partir de la neuvième place sur la grille. « C’était mouvementé au début car beaucoup de pilotes essayaient différentes lignes de course sur la piste mouillée. C’étaient des conditions difficiles. Pourtant, j’ai réussi à gagner plusieurs places dès le départ. », a déclaré Buus. L’Allemand Theo Oeverhaus (CarTech Motorsport Bonk) a été le meilleur rookie et pilote du Talent Pool avec la sixième position.

Dans la catégorie ProAm, Georgi Donchev a célébré une double victoire. Après avoir remporté sa catégorie vendredi, le Bulgare a enchaîné avec une nouvelle victoire pour son équipe ProfilDoors by Huber Racing devant Ahmad Alshehab (Koweït/CarTech Motorsport Bonk) et Sören Spreng (Allemagne/GP Elite).

« Commencer la saison avec une grille de capacité sur un circuit aussi célèbre a un charme particulier. La manche d’ouverture a fourni un excellent divertissement et a montré de manière impressionnante pourquoi la Porsche Carrera Cup Deutschland jouit d’une telle popularité depuis plus de 30 ans. », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH, qui a remis les trophées ce week-end.

Après l’épreuve double de la Porsche Carrera Cup Deutschland, Hartog se classe premier du championnat. Avec 41 points, le pilote de 20 ans mène la série devant ten Voorde (40 points) et King (38 points).

Le deuxième week-end de course de la saison de la Porsche Carrera Cup Deutschland est un événement très spécial : les 10 et 11 juin, le « Festival of Dreams » célèbre le 75e anniversaire des voitures de sport Porsche. Deux manches de championnat de la coupe Porsche monomarque seront disputées lors de cet événement unique. La Porsche Carrera Cup Benelux, le Porsche Sprint Challenge Classic Deutschland et l’ADAC GT Masters figureront également au programme passionnant des courses automobiles de ce festival.

Résultat course 2 – Spa-Francorchamps, Porsche Carrera Cup Deutschland 2023

1. Loek Hartog (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

3. Morris Schuring (Pays-Bas/Fach Auto Tech)

4. Harry King (Royaume-Uni/Allied-Racing)

5. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

6. Theo Oeverhaus (Allemagne/CarTech Motorsport Bonk)

7. Harri Jones (Australie/Scherer Sport PHX)

8. Luca Rettenbacher (Autriche/Huber Racing)

9. Alexander Tauscher (Allemagne/Huber Racing)

10. Ariel Levi (Israël/Team Huber Racing)

Classement par points après 2 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Loek Hartog (Pays-Bas/Team GP Elite), 41 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 40 points

3. Harry King (Royaume-Uni/Allied-Racing), 38 points

Classement recrue

1. Harri Jones (Australie/Scherer Sport PHX), 45 points

2. Theo Oeverhaus (Allemagne/CarTech Motorsport Bonk), 41 points

3. Vincent Andronaco (Allemagne/Allied-Racing), 36 points

Classement ProAm

1. Georgi Donchev (Bulgarie/ProfilDoors by Huber Racing), 50 points

2. Sören Spreng (Allemagne/GP Elite), 36 points

3. Kai Pfister (Allemagne/HRT Performance), 27 points

Classement par équipe

1. Équipe GP Élite, 81 points

2. Course alliée, 62 points

3. Huber Racing, 32 points

Photos : Porsche