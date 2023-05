Miniature Porsche 935 JR-001 Moby Dick 6h Mid-Ohio 1983 de Solido au 1:18

Proposée en édition limitée, Solido décline en 2023 sa miniature de la Porsche 935 JR-001 Moby Dick dans une nouvelle livrée Momo / Kreepy Krauly représentant celle vue lors de l’une de ses dernières courses avant sa retraite : les 6 Heures Mid Ohio en 1983.

Une nouvelle livrée du châssis JR-001

En 1978, Porsche avait créé pour gagner des courses automobiles la 911 la plus extrême de son histoire via la 935/78-81 Moby Dick, du grand cachalot blanc mis en avant dans le roman de l’écrivain américain Herman Melville paru en 1851. Extérieurement, les proportions de la Porsche 935/78 Moby Dick n’ont rien à voir avec la 911 de route que nous connaissons.

Il faut se pencher à l’arrière pour reconnaître la carrosserie d’origine de la Porsche 911. Cela montre la largeur extrême de ce véhicule conçu pour des vitesses élevées et certains circuits comme le Mans. Cette partie est bien visible sur la miniature en métal au 1/18.

Au-delà de cette carrosserie extra large faisant penser à un gros cachalot, Porsche y a installé un moteur Flat 6 turbo de 3,2 l développant une puissance colossale de 845 ch. Après sa participation aux 24 Heures du Mans 1978 et terminant à la seconde place malgré divers problèmes techniques, la voiture officielle de Porsche a prématurément pris sa retraite

Un seul exemplaire a été construit par Porsche. Voyant le potentiel de ce véhicule, Joest Racing a souhaité construire un modèle similaire et l’engager dans des courses d’endurance. Ce sera chose faite en 1981 avec l’autorisation de Porsche : deux modèles seront fabriqués et exploités : les châssis JR-001 & JR-002.

La motorisation retenue est un Flat 6 biturbo de 3,3 l développant une puissance jusqu’à 800 ch. En retournant la reproduction de Solido, la partie inférieure de ce moteur accouplé à la boîte de vitesses sont visibles tout comme les turbos et les échappements.

Le premier véhicule (JR-001) a participé à diverses courses avec de nombreuses livrées : du championnat DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft) en 1981 au championnat IMSA en 1983. Sa carrière américaine a été possible via Gianpiero Moretti, fondateur et dirigeant de la société Momo fabriquant des équipements automobiles.

Sa teinte rouge avec inscription en orange est facilement reconnaissable et caractérise ce modèle.

Notez l’absence des renforts du parebrise qui étaient présent sur la livrée précédente entièrement en rouge. Solido a su porter attention à ce petit détail tout comme la reproduction de différents éléments présents sous la baie de parebrise comme le coupe-circuit.

Avant sa retraite en 1983 et sa course aux 6 heures de Mid-Ohio, la voiture a participé à 2 courses (Sears Point et Portland), pilotée par Gianpiero Moretti et Sarel Van der Merwe.

Le second partenaire de la Porsche 935 lors de la course d’endurance de 6 heures était Kreepy Krauly, fabricant de robots nettoyeurs de piscine. Sa teinte bleue contraste avec celle de Momo. Ce modèle porte le numéro 30 présente sur le capot avant et les portes.

Les jantes BBS aérodynamiques sont peintes aux couleurs des sponsors, chaussées de pneus Goodyear Eagle. Notez les rappels de clignotant sur les ailes avant qui n’existent pas sur le modèle original. C’est assez bizarre de découvrir la présence de cet élément inexpliqué.

L’intérieur de cette Porsche 935 a aussi été reproduit avec une poste de pilotage réduit au strict essentiel avec différents éléments additionnels comme les extincteurs, le levier de la boîte de vitesses manuelle et sa superbe tringlerie.

Les différents manos sont bien représentés autant qu’en bas de la console centrale que derrière le volant à 3 branches.

Solido offre une nouvelle déclinaison de la Porsche 935 Moby Dick de Joest Racing qui vient rejoindre les précédentes tout comme l’originale de Porsche aux couleurs de Martini. Le rapport qualité prix est une nouvelle fois excellent pour se monter une collections sans trop se ruiner, d’autant que la reproduction tout comme la décoration sont très bonnes avec des portes s’ouvrant afin d’admirer l’intérieur.

Le petit détail

Avec sa teinte rouge et bleue, cette miniature met en avant un grand nombre de détails dont les différentes aérations présentes en majorité sur la face avant et sur les ailes au niveau des roues arrière. Ces espaces ont été parfaitement reproduites par Solido, offrant un réalisme saisissant à la miniature de cette Porsche 935.

Disponibilité et prix

Commercialisée début 2023 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1805404, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 935-81 Moby Dick des 6 Heures de Mid Ohio 1983 est proposée en édition limitée au prix recommandé de 49,95 euros. Elle pourra rejoindre les trois précédents modèles Moby Dick de Solido.

Photos : 4Legend.com / DR