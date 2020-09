Testé : miniature Porsche 911 Carrera RS 3.6 Clubsport type 964 par GT Spirit au 1:18

Avec un peu de retard dû à la crise du coronavirus, une belle nouveauté a fait son apparition courant de l’été 2020 : la miniature de la Porsche 911 Carrera RS 3.6 Clubsport type 964 en rouge Indien au 1:18 par GT Spirit. Découverte de ce modèle sportif atypique…

Une miniature attendue

La période de confinement a occasionné des retards, notamment dans la disponibilité de nombreuses miniatures fabriquées en grande partie en Asie. L’un de ses modèles est la référence GT060 de GT Spirit, limitée à 999 exemplaires.

Le fabriquant français a choisi de reproduire fidèlement en miniature à l’échelle 1:18 un modèle très recherché, notamment dans sa version dédiée au circuit : la Porsche 964 Carrera RS 3.6 allégée, surnommée Clubsport (très proche de la version de course) aussi connue comme Porsche 964 Carrera RS N-GT M003, produite à seulement 290 exemplaires. Ce modèle dépouillé est très proche de la version Cup non homologuée pour la route.

Un modèle taillé pour le circuit

Ce modèle est quasiment une version routière de la Porsche 964 Carrera Cup, ayant servi à son homologation nécessitant au minimum 1 000 modèles. Cette « super » 964 Carrera 2 est aussi à l’aise sur la route que sur circuit de part son moteur de 3,6 l développant 260 ch (six cylindres à plat type M64/03 amélioré) accouplé à une boite de vitesses G50/10 à cinq rapports (avec des rapports plus courts et des synchros acier), sa légèreté, son différentiel autobloquant, son centre de gravité plus bas via son abaissement de 40 mm (par rapport à la 964 Carrera 2 de série servant de base).

Entièrement soudée pour améliorer la rigidité, la carrosserie comportait un capot avant en alliage et certains vitrages bénéficiaient d’un verre plus fin. Avec un poids de 1 230 kg, la RS offrait de brillantes accélérations et pouvait se mesurer sur la piste à n’importe quelle autre concurrente en bonnes mains. La version Clubsport (encore plus rare) se démarque par son arceau cage Matter soudé à la caisse et peint dans la teinte de la carrosserie, ses sièges baquets Recaro avec harnais à 5 points et son intérieur allégé.

Ce modèle sportif, succédant 20 ans après à la 911 Carrera RS 2.7 et digne ancêtre de la Porsche 911 GT3 RS, a été produite de 1991 à 1994 à 2 380 exemplaires.

Reproduction détaillée

GT Spirit s’est intéressé à ce modèle qu’il a réussi à superbement bien reproduire à l’échelle 1:18 dans une teinte rouge Indien qui lui va très bien. La résine est de nouveau utilisée, représentant un matériau à la fois économique et facile à travailler afin de très bien reproduire les formes des miniatures.

L’extérieur est parfait avec de nombreux détails comme les disques de freins, les étriers noirs portant l’inscription Porsche à l’avant, l’écusson Porsche sur le capot avant, le lettrage Carrera RS sur le capot moteur, les jantes RS Cup en 17 pouces, les feux arrières incluant le nom Porsche, les stries sur les phares et les feux avant, …

L’excellente reproduction continue à l’intérieur avec les sièges baquets, les harnais en tissu fixé sur la barre transversale de l’arceau peint lui aussi en rouge Indien, deux extincteurs posés sur le sol au pieds du siège passager, le tableau de bord avec les compteurs détaillés. Dans cette version Club Sport, l’intérieur est assez dépouillé avec l’absence de sièges arrière, de moquette sur le sol et même de ciel de toit.

Hormis un très léger filin de colle sur une contre-porte ne se voyant que via un zoom et un éclairage, la finition est quasiment parfaite, dans la lignée des modèles conçus par GT Spirit.

Ce modèle – limité à 999 exemplaires – est disponible chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT060, au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com