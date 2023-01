Dakar 2023 – Podium pour Audi et Mattias Ekström à l’étape 11

La 11ème étape du rallye Dakar 2023 était la première épreuve de Marathon dans un décor d’immenses dunes de sable. La dernière Audi RS Q e-tron E2 en course continue de se battre et termine sur le podium avec une motivation très forte du pilote Mattias Ekström et de son copilote Emil Bergqvist.

Parti second le matin, l’équipage de la voiture n°211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a mis Audi sur le devant de la scène en faisant une belle course et a terminé avec le 3ème meilleur temps. Après une journée intense, les concurrents vont dormir en tente et non dans le bivouac.

Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – remonte de la 25ème à la 20ème position, ne lâchant rien alors que le podium est impossible à atteindre à cette étape de la course.

L’étape 12 du rallye Dakar se déroulera le 12 janvier 2023 entre Empty Quarter Marathon et Shaybah, longue de 376 km : 191 km de liaison et 185 km de spéciale. Il s’agira de la seconde partie du marathon.

Classement de l’étape 11 (temps, écart, pénalité)

3 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 02h 58′ 40 / + 00h 02′ 26 / –

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

20 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 46h 10′ 47 / + 06h 54′ 14 / 00h 17′ 20

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 11 en vidéos



Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar