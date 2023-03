Bridgestone Turanza 6 – Essai de ce pneu durable et très performant sur sol mouillé

Avec le Turanza 6, le constructeur japonnais de pneumatiques Bridgestone lance en Europe un nouveau pneu été de remplacement (seconde monte) afin de répondre pleinement aux exigences les plus élevées des automobilistes : la sécurité notamment sur sol mouillé, les performances (notamment pour les véhicules hybrides et électriques), la longévité et le confort. Direction un circuit pour tester le pneu Bridgestone Turanza 6 et se faire un premier avis. L’ancien pilote de rallye Ari Vatanen a fait l’honneur sa présence.



Un engagement fort dans la sécurité routière

Le pneu Turanza 6 est le dernier-né de la vaste gamme de pneus et de solutions de pointe axés sur la sécurité de Bridgestone – un autre exemple de son engagement fort envers la sécurité routière. 3 541 personnes seraient décédées en 2022 sur les routes de France métropolitaine et d’outre-mer. S’ajoutent 236 000 personnes blessées en France métropolitaine, dont 16 000 gravement. Rouler avec des équipements sûrs permettant de réduire le nombre d’accidents, notamment lors de conditions climatiques défavorables est une priorité pour de nombreux constructeurs automobiles et de manufacturiers de pneumatiques.

Parallèlement au développement de pneus premium, Bridgestone redouble d’efforts pour rendre la route toujours plus sûre et contribuer à l’atteinte de la cible 3.6 des objectifs de développement durable des Nations unies, qui vise à de diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route d’ici 2030.

C’est dans cette optique que Bridgestone a lancé récemment une solution de détection des dégradations de la chaussée (Road Damage Detection) afin de prévenir les accidents et mis en place dans plusieurs pays des programmes de sécurité routière comprenant des contrôles techniques des pneumatiques, des formations à la sécurité routière et des programmes éducatifs, initiatives auxquelles est venu s’ajouter il y a peu un don d’un million de dollars au Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF). Les actions de Bridgestone dans le domaine de la sécurité routière s’inscrivent en droite ligne de son engagement Bridgestone E8 Commitment, charte dans laquelle la marque définit les avancées qu’elle souhaite apporter à la société, à ses clients et aux générations futures dans huit domaines d’action précis.

« La vie est un chemin, et Bridgestone est résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il se fasse en toute sécurité. Les dernières études consacrées aux accidents de la route montrent bien l’étendue des progrès qu’il reste à accomplir. La conduite doit être synonyme de plaisir et de sécurité, et Bridgestone s’investit en ce sens à travers ses différentes initiatives et ses produits de pointe, à l’image du nouveau Turanza 6, qui garantit aux conducteurs une sécurité et des performances à toute épreuve et leur permet de se prémunir du danger et de garder le contrôle en toute situation, y compris sur sol mouillé. », a déclaré Emilio Tiberio, directeur des opérations et directeur technique chez Bridgestone EMIA.

Cet engagement se reflète sur ses produits, à commencer par le nouveau Bridgestone Turanza 6, que la marque a conçu à la lueur des résultats d’une vaste enquête qu’elle a menée via Ipsos auprès de conducteurs européens pour comprendre ce qu’ils attendent d’un pneu été et la nature des défis qui émaillent leur quotidien sur la route. Il en ressort que le priorité concerne les performances par temps de pluie avec une excellente tenue de route.

Un pneu conçu pour associer sécurité et performances

Le nouveau pneu Bridgestone Turanza 6 succède au Turanza T005, considéré comme très performant sur route sèche avec une bonne précision dans les virages. Le Turanza 6 se positionne pour équiper les berlines et les SUV sur le marché des pneus de remplacement (seconde monte), faisant face à certains concurrents comme les Michelin Primacy 4+, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato P7.

Le centre R&D européen de Bridgestone (basé à Rome en Italie) a conçu le Turanza 6 avec 4 objectifs :

– être le meilleur de sa catégorie sur chaussée humide,

– offrir un kilométrage élevé,

– avoir une efficacité kilométrique améliorée par rapport au T005,

– être adapté aux véhicules électriques.

Pour la première fois, Bridgestone intègre la technologie ENLITEN dans un pneu de remplacement (auparavant en exclusivité sur de la première monte). Il s’agit d’une technologie innovante de pneu léger, permettant une diminution sans précédent des matériaux nécessaires à la fabrication et de la résistance au roulement.

Le point le plus important concerne les performances sur route mouillée. Pour cela, les ingénieurs de Bridgestone ont développé un nouveau composé intégrant la technologie TECHSYN et une nouvelle résine. Le mélange innovant du composé chimique a une meilleure répartition des matériaux (polymères) afin d’améliorer le contrôle des réactions chimiques et la répartition des molécules.

TECHSYN est une plateforme technologique de pneumatiques développée conjointement par Bridgestone, Arlanxeo et Solvay, ouvrant une nouvelle ère de mobilité durable. Cela permet aux pneumatiques d’offrir une robustesse et des performances environnementales inégalées et sans compromis. Cela prolonge la durée de vie prévue des pneus jusqu’à 30%, réduit la consommation de matières premières, diminue la perte des matériaux liée à la l’usure des pneus, diminue la résistance au roulement jusqu’à 6% (et ainsi la consommation en carburant / en électricité) et enfin réduit les émissions globales de CO2.

Le pneu Turanza 6 innove en intégrant une nouvelle variante de blocs de pavés des épaulements pour une évacuation optimale de l’eau. Des lamelles 3D en multi-angles intègrent des micro-canaux d’évacuation de l’eau sans compromis sur la rigidité grâce à la mécanique d’emboîtement offrant plus de rigidité en appui et en freinage.

Les blocs sont bombés afin de favoriser une répartition optimale de la pression au sol : plus haut au centre du pavé, plus bas au bord du pavé pour permettre une meilleure évacuation de l’eau.

Afin d’offrir un kilométrage supérieur, la bande de roulement du Turanza 6 intègre une nouvelle résin,e et le technologie TECHSYN mais également des longueurs de blocs différentes entre ceux positionnés au centre de la bande de roulement et ceux positionnés sur les épaulements (extérieurs du pneu) afin de réduire la perte d’adhérence (moins de glissement du pneu). Les lamelles 3D à angles multiples optimisent la rigidité des blocs et améliorent l’adhérence tout en permettant une diminution de la résistance à l’usure.

Le dessin de la bande de roulement a une empreinte plus large sur la route pour une meilleure répartition de la pression et pour une usure plus régulière. Les pavés sont plus larges afin de réduire le phénomène de cisaillement et la perte d’adhérence.

L’efficacité énergétique a été fortement améliorée grâce à une fibre permettant d’abaisser le coefficient de résistance au roulement. Un nouveau pli carcasse plus fin et des ceintures moins épaisses réduisent le poids du pneu et l’hystérésis (perte d’énergie lors des déformations). Enfin, le dessin de la cavité a été repensé avec une forme aérodynamique du protecteur de jante limitant les déformations excessives et réduisant les forces de traînée.

Des tests réalisés par TÜV SÜD, l’un des plus grands laboratoires indépendants d’Europe, ont montré que le Bridgestone Turanza 6 offrait des performances supérieures à celles de ses concurrents directs en termes de conduite sur sol mouillé, avec les meilleurs résultats en virage et des performances exceptionnelles en ligne droite.

Le dernier point important de ce pneu concerne les véhicules électriques. Bridgestone a développé des pneus de qualité supérieure EV Ready afin de répondre aux exigences spécifiques des véhicules électriques (ainsi que des véhicules à moteur à combustion interne) et utilise des technologies de pneus innovantes pour offrir des performances remarquables et durables.

Le pneu Turanza 6 est à faible résistance au roulement afin de préserver la durée de vie des batteries des véhicules électriques (mais aussi hybrides) et répond à la crainte de l’autonomie. La résistance au roulement a été réduite permettant une augmentation de l’autonomie de 8 à 10%. Il obtient la note maximale de A dans sa catégorie du label EU en terme de résistance au roulement.

La tolérance d’usure supérieure compense le poids et le couple plus élevés des véhicules électriques à batterie.

Le Turanza 6 offre d’excellentes maniabilité et maîtrise. Il répond aux problèmes liés à l’augmentation du poids et du couple des véhicules électriques. Il s’est aussi vu attribuer la classe A de l’étiquetage européen des pneumatiques pour son adhérence sur route mouillée.

Enfin, le bruit de roulement du pneu est réduit afin de garantir le confort du conducteur parallèlement à un bruit de moteur du véhicule électrique inexistant.

Le Turanza 6 offre une efficacité accrue et une meilleure durabilité qui se traduit par un kilométrage et des performances énergétiques améliorés. Ces qualités font aussi du Turanza 6 un choix idéal pour les véhicules électriques, ses caractéristiques lui permettant d’économiser de la batterie tout en assurant au conducteur un excellent contrôle, une plus grande résistance à l’usure et une réduction du bruit synonyme de gain de confort.

Disponibilité et dimensions

Mis au point en Italie et fabriqué en Europe, le Turanza 6 de Bridgestone est disponible dès à présent en tant que pneu été de seconde monte dans un certain nombre de dimensions allant du 16 au 22 pouces. Bridgestone répond aux besoins de couverture de jantes de grand diamètre (HRD – 17 pouces et plus) et très grand diamètre (UHRD – 18 pouces et plus).

Les pneus en 16 pouces seront disponibles à partir de 2024, portant à un total de 135 dimensions (du 16 au 22 pouces). Ce pneu est destiné à un grand nombre de véhicules, de la compacte à la berline en passant par des SUV, qu’ils aient un moteur interne à combustion, hybride ou électrique. Il ne possède pas de marquage EV alors qu’il a été conçu pour les véhicules électrifiés. Il est à noter qu’il n’est pas disponible en runflat, la gamme Bridgestone Driveguard existant à cet effet.

Essai sur circuit sur sol sec et mouillé

Après la théorie, passons à la pratique sur le circuit de Dreux afin de tester le comportement du nouveau pneu Bridgestone Turanza 6 en virage, en évitement d’un obstacle et en freinage d’urgence le tout sur sol mouillé. Les montures pour ces ateliers étaient des BMW Série 4 Gran Coupé (motorisation diesel) et iX3 (motorisation électrique).

Stable comme sur des rails

Afin de se rendre compte des performances de ce nouveau pneu, un premier essai a été réalisé dans une courbe matérialisée par des plots diminuant la largeur de cette dernière, lancé en amont à plus de 75 km/h. Une fois entré dans le virage sans décélérer et freiner, la voiture garde parfaitement le cap choisi sans aucun sous-virage voire sur-virage. A la sortie de la courbe de 180°, la voiture donnait l’impression d’être sur des rails.

Lors d’autres passages, notamment avec le pilote Ari Vatanen à ses côtés, diverses liberté ont été prises comme entrer plus rapidement dans le virage à plus de 80 km/h et essayer de faire de petits écarts en augmentant l’angle de braquage. Cela a bien confirmé le rôle important joué par les blocs de la bande de roulement et les lamelles 3D nouvellement développés.

Un second atelier permettait de faire le test de l’élan à plus de 75 km/h afin de simuler l’apparition d’un obstacle inattendu sur la chaussée mouillée et de dévier soudainement pour enfin s’arrêter une fois l’obstacle contourné. C’est de nouveau un sans faute pour ce pneu qui est assez bluffant dans cette nouvelle situation. La voiture garde bien son cap et on se sent serein à son bord. Après divers passages, quelques variantes plus dynamiques ont confirmé ce ressenti.

Un freinage court même en voiture électrique

Le dernier atelier des essais du nouveau pneu Bridgestone Turanza 6 est le freinage d’urgence en zone périurbaine suite à la traversée d’un piéton. Le freinage se fait en ligne droite a plus de 65 km/h. Le freinage est endurant et stable sans glissement du pneu sur chaussée humide. Les essais étaient assez bluffant en comparant une berline à moteur diesel avec un SUV électrique beaucoup plus lourd. Les distances de freinage étaient similaires malgré la différence de poids non négligeable entre les BMW Série 4 Grand Coupé et iX3.

Une variante avec un coup de volant inattendu aux côté de Ari Vatanen montre l’excellent comportement du pneu en toute circonstance. Sur sol sec, le travail d’un pneu été est facilité. Mais en cas de pluie, c’est différent. Les nouvelles technologies développées par Bridgestone offrent une sécurité et un confort accrus.

Une bonne tenue de route avec un confort interne

Le reste du tracé du circuit a permis de découvrir quelques autres particularité du pneu en enchainant les lignes droites et les courbes plus ou moins prononcées. Le confort de roulement a été privilégié afin de voyager dans un bon confort sonore, notamment au volant d’une voiture électrique. La particularité de ce pneu est d’être conçu d’origine pour se monter sur les véhicules électriques et hybrides afin de réduire de 2 dB par rapport à son prédécesseur les bruits de roulement. Outre les différences de poids et de configuration des deux modèles, le roulement silencieux des pneus a été apprécié, même sur un asphalte pas forcément de dernière génération. Ce confort reste élevé même à vitesse plus élevée. La conduite sportive et maitrisée de Ari Vatanen a conclu parfaitement ces essais par le fait que Bridgestone a conçu un pneu offrant de nombreux avantages, notamment en terme de sécurité et de performance.

En conclusion

Par rapport à son prédécesseur, ce pneu offre des performances sur sol mouillé plus efficaces, une plus grande résistance à l’usure dans le temps, un comportement qui réduit les frottements, contenant la consommation, tant dans le cas des voitures à moteur à combustion interne qu’à moteur électrique. Pour ces derniers, le pneu est en mesure de mieux supporter le poids du véhicule, qui n’est pas indifférent sur ces modèles du fait des batteries.

Ces essais ont démontré que le Bridgestone Turanza 6 permet d’affronter en toute sécurité des situations inattendues survenant sur la route. La trajectoire définie est conservée afin de garder de la motricité et de la direction. Les voitures ont parfaitement suivi l’inclinaison du volant. Même dans le test de changement brusque de trajectoire, simulant le franchissement d’un obstacle, en ligne droite, les pneumatiques effectuent l’opération avec aisance. Les pneus qui commandent le changement de direction s’inclinent latéralement de façon graduelle et progressive, les arrière suivant les avant sans hésitation ni la moindre perte d’adhérence.

Avec le Turanza 6 et ses excellentes performances sur chaussée mouillée, Bridgestone propose aux automobilistes un produit parfaitement en phase avec leurs attentes : un nouveau pneu premium alliant sécurité et performances, même par temps de pluie, tout en offrant un kilométrage et une efficacité énergétique renforcés.

Photos : 4Legend.com