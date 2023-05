Formule E – Course difficile pour Porsche à Monaco

L’E-Prix de Monaco 2023 a marqué le début de la seconde moitié de la saison du championnat du monde de Formule E ABB FIA pour l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche. Sur le circuit urbain de la Principauté sur la Côte d’Azur, l’équipe de Weissach, qui a remporté trois courses jusqu’à présent cette année, a offert un point à la dixième place de Pascal Wehrlein dans la Porsche 99X Electric. En voyageant à Monaco en tant que leader du classement par équipe, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a fait un début décevant dans la seconde moitié de la saison lors de la course la plus prestigieuse de l’année.

Après une qualification difficile sur le circuit urbain le plus spectaculaire du monde, Pascal Wehrlein est parti de la 12e place. Après six tours, il était dans les points avec la huitième place au volant de sa Porsche 99X Electric, pour perdre du terrain avec l’activation de l’Attack Mode. Dans les derniers tours d’une course pleine d’action avec des duels de roue à roue captivants, il a dépassé plusieurs rivaux et a finalement vu le drapeau en dixième position.

Entrant dans la course depuis la 19e place, António Félix da Costa s’est frayé un chemin jusqu’à la huitième place. Lorsqu’un concurrent a heurté l’arrière de sa voiture, il a été contraint de rentrer aux stands avec un pneu arrière endommagé, ce qui lui a coûté des positions.

Bien que Pascal Wehrlein termine dans les points, il perd son avance au classement des pilotes. Son coéquipier António Félix da Costa (POR), vainqueur de Monaco en 2021, a franchi la ligne d’arrivée en 15e position. Après une solide performance à travers le spectaculaire labyrinthe de virages entouré de murs, l’équipe de clients Porsche Avalanche Andretti a été récompensée par la troisième place grâce à Jake Dennis dans la Porsche 99X Electric.

Au classement des équipes du championnat du monde de Formule E ABB FIA, le TAG Heuer Porsche Formula E Team se classe deuxième après neuf courses sur 16 avec 169 points derrière Envision Racing (182). Avalanche Andretti (119) pointe à la quatrième place. Pascal Wehrlein est également deuxième du championnat des pilotes.

Avec 101 points, le double vainqueur de Diriyah devance Nick Cassidy (NZL/121). Jake Dennis (96) se classe troisième avec António Félix da Costa (68) en sixième. André Lotterer (GER/23), qui a terminé hors des points à Monaco dans la Porsche 99X Electric d’Avalanche Andretti, occupe actuellement la 13e place.

La prochaine course de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E est l’E-Prix de Jakarta les 3 et 4 juin 2023, avec les manches 10 et 11 du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Photos : Porsche