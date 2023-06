Neel Jani devient pilote de simulateur pour le développement de la F1 d’Audi

Audi franchit une nouvelle étape dans le développement de l’unité de puissance pour le projet de Formule 1 en recrutant un pilote de simulateur. Le pilote professionnel suisse Neel Jani (ex pilote Porsche en endurance et en Formule E) soutiendra le développement de l’unité de puissance Audi grâce à son expérience polyvalente acquise dans le cadre de divers programmes de sport automobile. Une mise à jour du simulateur de conduite dynamique pour le travail sur le groupe motopropulseur hybride de Formule 1 est effectuée en parallèle sur le site de Neuburg. En 2026, la marque aux quatre anneaux entrera dans la catégorie supérieure du sport automobile : la F1.

« Tout comme dans le développement de la production, la simulation joue un rôle majeur dans notre projet de Formule 1. Notre simulateur est un outil important pour le développement de l’unité de puissance. Il nécessite un pilote de développement qui, outre sa maîtrise de la technologie, apporte une expérience polyvalente au projet, notamment en termes de gestion de l’énergie dans des conditions de course. », explique Oliver Hoffmann, membre du Conseil d’Administration d’AUDI AG, en charge du développement technique.

En tant qu’ancien pilote d’essai et de réserve chez Red Bull Racing, Neel Jani a passé de nombreuses heures dans un simulateur de Formule 1. En tant que pilote de course d’endurance, il a acquis une expérience précieuse dans une voiture de course hybride. En tant que membre de l’équipe d’usine Porsche, il a remporté le Championnat du monde d’endurance (WEC) de la FIA en 2016 ainsi que la célèbre course des 24 heures du Mans. « Je suis ravi d’accompagner Audi sur la voie de la Formule 1. C’est à la fois un honneur et une grande responsabilité d’être impliqué dans un projet de cette ampleur à un stade précoce. Je suis sûr qu’avec mon expérience de la Formule 1 et des projets LMP, je peux forger de bons liens entre la théorie et la pratique. », a déclaré Neel Jani.

Depuis la fin de l’année 2022, les essais d’un moteur monocylindre ont donné des résultats précieux pour le développement de l’unité de puissance. La phase de conception qui se poursuit pose les bases des performances de l’unité de puissance pour 2026, date à laquelle les nouvelles réglementations prévoient une électrification croissante. Le moteur électrique (MGU-K) fournira alors pratiquement la même puissance que le moteur à combustion interne. Les moteurs turbo de 1,6 litre, très efficients, sont alimentés par un carburant synthétique durable.

« Pour l’instant, nous nous concentrons principalement sur les questions conceptuelles fondamentales qui ont une grande importance pour les performances. Cependant, pour évaluer les différentes solutions techniques, nous ne nous appuyons pas uniquement sur des méthodes numériques. Le savoir-faire, l’expérience et le développement pratique sont des éléments indispensables pour tirer les bonnes conclusions de la simulation. Grâce à cette combinaison, nous pouvons évaluer les différentes stratégies de fonctionnement à un stade précoce et ouvrir la voie à une gestion efficace de l’énergie de l’unité de puissance. », a déclaré Adam Baker, PDG d’Audi Formula Racing GmbH.

La première unité de puissance hybride composée d’un moteur à combustion interne, d’un moteur électrique, d’une batterie et d’une commande électronique devrait passer sur le banc avant la fin de l’année et servir de base au futur concept de véhicule. Grâce à la compétition ouverte, la Formule 1 sert de moteur technologique pour l’électromobilité et les biocarburants durables.

Photos : Audi