Bentley ouvre une nouvelle concession à Lugano (Suisse)

Bentley Lugano a officiellement ouvert ses portes fin juin 2023 avec un événement de lancement présentant la gamme complète de Bentley et auquel ont participé à la fois des clients existants et des prospects. Bentley Lugano constitue le cinquième partenaire commercial en Suisse, situé dans le canton du Tessin.

Situé à proximité du centre-ville et juste à côté de l’E35 dans la Via Cantonale, Grancia, Bentley Lugano combine un showroom de 450 m² avec un atelier partagé qui propose trois ponts élévateurs dédiés aux voitures des clients Bentley.

Les propriétaires et les passionnés de la marque peuvent visiter le showroom pour voir la dernière gamme des modèles Bentley, y compris une Continental GTC, et une Continental GT V8 Azure, en bleu Kingfisher, toutes deux présentes pour l’ouverture de Bentley Lugano ainsi que célébrant les 20 ans de la Continental GT. Aux côtés de ce duo se trouvait une Flying Spur Speed, en Anthracite Satin, mettant en valeur le savoir-faire de Bentley en tant que voiture de grand tourisme quatre portes de luxe la plus raffinée au monde.

Le nouveau showroom de Lugano renforce la présence existante de Bentley en Suisse, où la marque britannique de voitures de luxe la plus recherchée est déjà représentée par Bentley Basel, Bentley Genève, Bentley Zug et Bentley Zurich.

L’ouverture de Bentley Lugano intervient à un moment important de l’histoire de l’entreprise. Roland Oberlehner, directeur général de Bentley Lugano, a expliqué : « C’est un nouveau départ pour nous et nous sommes ravis d’ouvrir Bentley Lugano et d’accueillir les nouveaux propriétaires et les propriétaires actuels pour explorer les modèles de la gamme Bentley dans notre showroom. L’équipe se réjouit de conseiller et de servir la communauté du Tessin et des environs. »

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a ajouté : « La Suisse est un marché important pour Bentley Motors et nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle usine à Lugano. Cette année représente une étape importante pour Bentley Motors avec le 20e anniversaire de la Continental GT, qui est devenue une référence dans le monde des Grands Tourismes, et avec notre stratégie Beyond100, nous sommes impatients d’écrire le prochain chapitre de l’illustre histoire de l’entreprise. histoire. »

Photos : Bentley