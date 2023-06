Vestas renforce sa flotte de VW ID. Buzz Cargo

Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWCV) et Vestas Wind Systems, le leader mondial des solutions énergétiques durables, renforcent encore leur coopération stratégique. Le PDG de VWCV, Carsten Intra, et Lars Krause, membre du conseil d’administration de VWCV en charge des ventes et du marketing, ont rencontré le PDG de Vestas, Henrik Andersen, et son équipe pour s’aligner sur la manière d’approfondir cette collaboration. En plus de l’utilisation du VW ID. Buzz Cargo dans la flotte de service de Vestas, les deux sociétés ont convenu de collaborer sur des solutions de transport électrifiées à l’avenir, afin d’accélérer encore la décarbonation de la flotte de service de Vestas.

Vestas a commandé plus de 100 Volkswagen ID. Buzz Cargo qui seront livrés en 2023. Les premiers véhicules ont été mis en service en février 2023 et sont utilisés pour l’entretien et la maintenance des éoliennes Vestas au Danemark et dans le nord de l’Allemagne. Dans les mois à venir, d’autres marchés européens tels que la France et l’Espagne suivront. Dans le but de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030, Vestas transforme sa propre flotte en utilisant l’ID. Buzz Cargo.

Christian Venderby, vice-président exécutif, Service chez Vestas, a déclaré : « Chez Vestas, nous nous sommes engagés à devenir neutres en carbone dans nos propres opérations, sans utiliser de compensations, d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que nous non seulement décarboniser notre entreprise telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, mais également intégrer des opérations zéro carbone dans notre parcours d’évolutivité. Les partenariats avec des leaders de l’industrie tels que Volkswagen Véhicules Utilitaires sont essentiels pour soutenir ce parcours d’évolutivité durable, et nous sommes fiers de collaborer pour construire une entreprise de services décarbonée qui peut se développer parallèlement à la transition énergétique. »

Carsten Intra, PDG de VWCV, souligne : « Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, notre objectif est de tracer activement la voie vers une mobilité durable. Cela inclut notre propre production et ses chaînes d’approvisionnement, mais aussi notre partenariat avec les principaux fournisseurs de solutions durables d’autres secteurs de l’économie. Avec nos véhicules et services pour une mobilité durable et respectueuse du climat, nous offrons une pierre angulaire importante pour le travail de Vestas. En même temps, nous apprenons beaucoup sur les exigences de nos véhicules grâce à la coopération. Vestas, nommé l’entreprise la plus durable au monde en 2022 par Corporate Knights, est donc pour nous un partenaire idéal. »

Lars Krause a ajouté : « Comme aucun autre véhicule utilitaire, l’ID. Buzz est synonyme de mobilité durable. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner dans son activité Vestas en tant que pionnier de la transition énergétique avec notre ID. Buzz Cargo. »

Photos : Volkswagen