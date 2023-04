Nokian Snowproof 2, la seconde génération du pneu hiver finlandais

Le fabricant finlandais de pneumatiques haut de gamme Nokian Tyres lance le Snowproof 2, un pneu hiver conçu pour le marché européen. La gamme de pneumatiques Nokian Tyres Snowproof, élargie et améliorée, comprend quatre modèles (Snowproof 2, Snowproof 2 SUV, Snowproof 1, Snowproof P) et couvre une grande variété de tailles, allant des petites voitures familiales aux grands et lourds SUV. La technologie SilentDrive est désormais disponible pour les conducteurs d’Europe centrale.

Nouvelle gamme Nokian Snowproof – Sécurité et fiabilité de premier ordre en toutes conditions

La nouvelle gamme de pneumatiques Nokian Tyres Snowproof a été développée pour les conducteurs d’Europe centrale, afin de garantir des performances sans compromis sur la neige, la neige fondue et en cas de fortes pluies. L’excellente sécurité en toutes conditions constitue la caractéristique la plus importante de la gamme ; les pneumatiques proposent une sensation de conduite contrôlée et prévisible, que ce soit sur des autoroutes rapides, en cas de trafic urbain dense ou sur de pittoresques routes alpines.

Les nouveaux pneumatiques Nokian Snowproof 2 pour les voitures de tourisme et Nokian Snowproof 2 SUV pour les modèles SUV et multisegments sont conçus pour fournir une sécurité ultime dans les situations les plus difficiles. La nouvelle gamme moderne de produits Snowproof combine de manière innovante une adhérence hivernale supérieure, la stabilité et le confort de conduite. Les excellentes propriétés de sécurité de la gamme de produits découlent directement de nouvelles bandes de roulement optimisées, d’améliorations des composés, de tests rigoureux et de recherches continues.

« La météo est très souvent imprévisible au cours de l’hiver, avec de la glace épaisse et verglaçante, de la neige poudreuse et scintillante, du grésil lourd et humide voire de la neige fondue mouillée et trouble. Toutes ces conditions nous motivent pour toujours faire mieux. Notre expertise est basée sur des décennies de recherche et de tests, avec pour preuve le lancement du premier pneumatique hiver au monde. Il est aisément possible d’affirmer que nous savons ce qu’est l’hiver. », a déclaré Tommi Alhola, Vice-président du segment Pneumatiques pour voitures de tourisme en Europe centrale, chez Nokian Tyres.

La technologie SilentDrive, déjà utilisée avec succès dans les pneumatiques hiver Nokian Tyres sur le marché nordique, est conçue et développée avec pour toile de fond l’environnement et le confort de conduite. Les niveaux sonores exceptionnellement bas sont obtenus en ajoutant une légère couche de mousse acoustique au revêtement intérieur du pneumatique. La technologie SilentDrive sera disponible dans des tailles choisies pour les modèles Snowproof 2 SUV.

En plus des nouveaux modèles de pneumatiques, la gamme Snowproof voit ses produits améliorés. Le nouveau modèle amélioré Nokian Snowproof 1, auparavant dénommé WR Snowproof, est désormais disponible sur le marché. Les améliorations de ce modèle pour voiture de tourisme sont en particulier visibles dans des conditions de conduite sur sol mouillé. Le pneu sportif Nokian Tyres Snowproof P se maintient sur le segment Ultra-haute performance du marché. Le concept amélioré Alpine Sense Grip garantit une sécurité et une fiabilité optimales pour la conduite quotidienne.

Des pneus conçus pour l’hiver

La météo hivernale peut être capricieuse et imprévisible, mais vos pneumatiques ne doivent jamais l’être. L’amélioration permanente des générations de pneumatiques est profondément ancrée dans la philosophie de Nokian Tyres en matière de développement.

« La sécurité est notre principale mission. Nos produits sont conçus pour être performants au cours des pires conditions météo, en proposant un niveau de sécurité supplémentaire en cas de besoin. La compréhension approfondie des conditions hivernales, accumulée au fil des décennies, est apparente dans les magnifiques caractéristiques de sécurité de nos pneumatiques, en particulier en cas de neige, neige fondue et sol mouillé. Nous nous concentrons, parallèlement au développement de la gamme Snowproof, sur l’amélioration des performances globales sur sol mouillé et de l’adhérence en hiver, tout en augmentant le confort de conduite. », a déclaré Jarno Röytiö, Responsable du développement au sein de Nokian Tyres.

Le concept Alpine Sense Grip se retrouve dans tous les produits Snowproof. Il combine de manière unique une adhérence exceptionnelle et des sensations de conduite prévisibles et équilibrées en toutes conditions hivernales. La bande de roulement, la lamellisation et le composé de caoutchouc sont des éléments combinés permettant d’assurer une conduite sécurisée et confortable. Le concept garantit une maniabilité équilibrée et un contrôle sans effort, même dans des situations inattendues.

Les activités de recherche montrent que la neige fondue représente l’un des éléments hivernaux les plus dangereux et les plus redoutés. La neige fondue, le film d’eau en surface de la route et la glace qui peut se former sont des éléments dangereux, même pour un conducteur émérite. La prévention de l’aquaplaning sur neige fondue a également eu un intérêt particulier pour l’équipe de développement de Snowproof. La méthode unique de test d’aquaplaning sur neige fondue, réalisé sur la piste d’essai de Nokia, a permis le développement à long terme des caractéristiques en la matière.

« Snowproof agit en d’autres termes comme une ceinture de sécurité. Il reste sous contrôle et prévisible dans les limites de l’adhérence et s’adapte aux variations météorologiques changeantes. L’adhérence et le contrôle indispensables en cas de situations urgentes sont toujours disponibles et ce, avant même que les systèmes de sécurité électroniques du véhicule ne s’activent », poursuit Röytiö.

Snowproof 2 – L’expert sur la neige

Le nouveau Nokian Tyres Snowproof 2 couvre toutes les conditions de conduite hivernale avec une maniabilité prévisible et des fonctions de sécurité spécialisées pour les routes mouillées, sèches, boueuses et enneigées. Certains progrès majeurs en matière de sécurité ont été réalisés au regard des propriétés de la neige, de l’aquaplaning et de la conduite sur sol mouillé.

Le concept Alpine Sense Grip a été amélioré. Alpine Sense Grip 2.0 combine un nouveau motif de bande de roulement en forme de V, une lamellisation 3D et un composé Alpine Grip 2.0. La conception de la bande de roulement élimine efficacement la neige et la neige fondue se situant entre le pneumatique et la route, la lamellisation 3D sur mesure assurant simultanément une excellente adhérence latérale et longitudinale, y compris en cas de neige épaisse. Le composé Alpine Grip 2.0 s’attaque aux conditions hivernales exigeantes et froides, tout en fournissant d’excellentes performances par temps plus doux. Il réagit avec fiabilité aux variations de température. La quantité accrue de résines et de polymères rendus fonctionnels dans le composé assure le maintien de la souplesse et de l’adhérence dans de nombreuses conditions.

Le composé renouvelé est également doté d’une teneur élevée en silice pour améliorer l’adhérence sur sol mouillé. La résistance au roulement a également augmenté. Un faible roulement génère des économies d’énergie et réduit les émissions nocives.

La bande de roulement du pneumatique est divisée en deux zones fonctionnelles pour assurer un confort maximal et une sécurité de premier ordre. Le concept Dual Zone Safety (Sécurité double zone) combine la Grip Zone (Zone d’adhérence) qui assure l’hiver une impressionnante adhérence et la Handling Zone (maniabilité) qui garantit le contrôle et la stabilité. La Grip zone située à côté de la zone centrale de la bande de roulement comporte des petits blocs avec une lamellisation agressive. Ce design améliore la traction dans la neige et les propriétés de freinage. La Handling Zone se compose de blocs d’épaulement rigides avec une zone centrale connectée, ce qui contribue aux excellentes propriétés de maniabilité sur des routes sèches et à des vitesses élevées.

« La neige fondue, surtout lorsqu’elle se forme entre les voies sur une autoroute très fréquentée, est une des conditions de conduite les plus difficiles à gérer. Conçues pour empêcher le dangereux aquaplaning sur neige fondue, les rainures Hydroflow de la bande de roulement élimineront efficacement l’eau et la neige fondue entre le pneumatique et la route. Ces rainures ont été conçues de sorte à permettre au pneumatique de pomper l’eau loin de la surface de la route. L’adhérence est donc stable et fiable sur les routes boueuses et mouillées. », explique Röytiö.

• Adhérence hivernale de qualité supérieure, en particulier sur la neige

• Excellente adhérence sur sol mouillé et prévention de l’aquaplaning

• Maniabilité équilibrée et confort de conduite maximal

Snowproof 2 SUV – Contrôle, confort, durabilité

Le nouveau Snowproof 2 SUV est conçu pour répondre aux besoins des SUV puissants et hauts. La structure robuste et durable à 2 plis, combinée à des flancs renforcés de manière unique, donne au pneumatique sa stabilité, lui permettant ainsi de résister à tous les chocs et toutes les bosses qui se présentent au cours de la conduite. Doté des mêmes caractéristiques de sécurité et de la technologie moderne que le modèle dédié aux voitures de tourisme, Snowproof 2 SUV propose de meilleures durabilité et stabilité tout en gérant les charges importantes des roues avec précision et fiabilité.

« Les SUV puissants exigent beaucoup des pneumatiques. Ils doivent être solides et fermes pour assurer la stabilité des véhicules hauts et lourds, même à grande vitesse et sur des routes mal entretenues. Les fortes pluies et la neige fondue peuvent provoquer des conditions dangereuses et augmenter les risques d’aquaplaning. La neige peut être liquide et fondue à cause du salage important des routes. Les pneumatiques doivent être adaptés à toutes ces conditions lors de la conduite d’un SUV lourd, en particulier à grande vitesse. Les caractéristiques hivernales polyvalentes, l’excellente maniabilité et la construction spécifique dédiée aux SUV font du Snowproof 2 SUV un choix optimal pour les conducteurs de SUV d’Europe centrale. », a déclaré Röytiö.

La tranquillité d’esprit du conducteur de SUV repose sur une nouvelle conception de la bande de roulement qui assure une adhérence hivernale de premier ordre ainsi qu’une conduite précise et confortable. Le concept Dual Zone Safety assure au cours de l’hiver une adhérence, un contrôle et une stabilité qui impressionnent. La structure robuste de type SUV et les grands blocs d’épaulement sur la bande de roulement proposent une résistance supplémentaire pour les gros véhicules.

Le Snowproof 2 SUV offre une excellente traction sur les routes enneigées, même en cas de chute des températures. Le composé Alpine Grip 2.0 maintient la souplesse et l’adhérence même par temps très froid. L’adhérence sur sol mouillé est optimisée par la teneur élevée en silice. Ce nouveau composé, combiné au dessin de la bande de roulement, assure également une faible résistance au roulement, ce qui mène à des dépenses énergétiques moindres.

Les Snow Boosters proposent une meilleure adhérence au freinage sur la neige. Ils adhèrent efficacement à la surface lors de la conduite sur neige molle, offrant une sécurité / un contrôle de haut niveau. Leur motif pointu en dent de scie améliore l’adhérence longitudinale requise lors du freinage et de l’accélération.

Comme tous les produits SUV de Nokian Tyres, Snowproof 2 SUV est équipé de flancs renforcés en aramide. La technologie Aramid Sidewall propose une durabilité et une protection en cas de conditions exigeantes de conduite. La solide fibre aramide synthétique ajoutée au composé rend le pneumatique plus résistant aux chocs et aux coupures, qui pourraient autrement facilement l’endommager. Les dommages accidentels sur les pneumatiques peuvent avoir un coût important, mais les flancs solides ont une action protectrice et peuvent même totalement prévenir les dommages.

• Adhérence hivernale de qualité supérieure, en particulier sur la neige

• Superbe performance sur sol mouillé

• Maniabilité équilibrée et stabilité accrue

• Flancs solides en aramide pour assurer la durabilité et la protection

Technologie SilentDrive : confort de conduite à son maximum

La technologie SilentDrive est désormais disponible dans la gamme Nokian Tyres Snowproof. Cette technologie moderne et innovante, déjà utilisée avec succès dans les pneumatiques hiver Nokian Tyres sur le marché nordique, est conçue et développée dans le respect de l’environnement et du confort de conduite.

« Les véhicules électriques sont silencieux, faisant du faible bruit de roulement une question de confort. Un pneumatique au contact de la route a un impact sur la surface de la route. Cet impact provoque des pics de bruit gênants, cependant absorbés par la technologie SilentDrive. Les niveaux de bruit sont moindres, y compris dans l’habitacle, le confort de conduite en étant ainsi accru. Les niveaux de bruit généraux sont un facteur clé rendant le trajet plus confortable et moins épuisant pour le conducteur. », a déclaré Hannu Onnela, Ingénieur principal du développement chez Nokian Tyres.

Les niveaux sonores exceptionnellement bas sont obtenus en ajoutant une légère couche de mousse acoustique au revêtement intérieur du pneumatique. La technologie SilentDrive sera d’abord introduite dans les tailles Snowproof 2 SUV qui couvriront 40 nouveaux modèles de voitures haut de gamme disponibles sur le marché.

Snowproof 1 – Fiabilité sous la pluie

Le pneu Nokian Snowproof 1 est un acteur fiable pour toutes les conditions de conduite de tous les jours. Avec une adhérence fiable sur la neige et la neige fondue, le concept amélioré Alpine Sense Grip maîtrise tous les défis météorologiques de l’hiver tout en fournissant une conduite sûre et prévisible.

« Les conditions météorologiques hivernales variées provoquées par le changement climatique font qu’une grande partie de la conduite hivernale en Europe centrale aura lieu sur des routes d’asphalte nu ou détrempées. Le dessin de la bande de roulement est optimisé pour assurer un contact équilibré avec la route et une réponse rapide et prévisible de la direction. Le concept Alpine Sense Grip combine une adhérence fiable sur la neige et la neige fondue avec un équilibre et une maniabilité aisée. », a déclaré Röytiö.

Le motif amélioré de la bande de roulement en forme de flèche élimine efficacement la neige et la neige fondue qui se trouvent entre le pneumatique et la route. Le composé de caoutchouc Alpine Grip a été développé pour améliorer encore plus l’expérience de conduite en conditions humides. Les lamelles denses sur la bande de roulement assurent une excellente adhérence latérale et longitudinale, même sur la neige épaisse. Les blocs d’épaulement rigides comprennent de lourdes lamelles aux fins de traction, améliorant ainsi l’adhérence sur la neige et la maniabilité dans les virages.

La nervure solide et unifiée dominant la région centrale du pneumatique apporte un excellent ressenti de la direction en termes de réponse et de stabilité. Les blocs de la bande de roulement dotés d’un motif de lamelles en zigzag épais se connectent à la nervure robuste sur les deux côtés en forme d’arbre en pleine croissance. Les bords tranchants en zigzag s’ouvrent et se ferment aux cours des freinage et accélération pour améliorer l’adhérence.

Les Snow Claws (griffes à neige) à multiples facettes entre les blocs de la bande de roulement et dans les zones d’épaulement offrent une adhérence équilibrée sur la glace et la neige, en particulier lors du freinage et de l’accélération. Les Brake Boosters sur les blocs de la bande de roulement contribuent à améliorer l’excellente adhérence au freinage.

• Fiable sur la neige et la neige fondue

• Excellentes performances sur sol mouillé

• Expérience de conduite stable et confortable

Des tests sans compromis – pour la sécurité

La gamme Nokian Snowproof représente la qualité supérieure scandinave et l’expertise de pointe faisant la réputation de Nokian Tyres. Le développement comprend des tests dans les conditions arctiques de la Laponie, au centre de test White Hell de Nokian Tyres à Ivalo, en Finlande.

« En plus des essais hivernaux de White Hell, les caractéristiques des routes mouillées, boueuses et sèches ont été affinées dans nos autres installations de test Hakka Ring, en Espagne et Nokia, en Finlande. Les motifs de la bande de roulement, les structures et les composés de caoutchouc résultent de notre expertise de pointe et ont nécessité des milliers d’heures de modélisation informatique, de comparaisons en laboratoire et de tests authentiques dans des conditions variables. », a déclaré Röytiö.

La performance des pneumatiques face à l’usure est l’une des questions d’actualité de l’industrie du pneumatique ; les exigences techniques seront introduites par un règlement de l’ONU en 2024. Nokian Tyres a également réalisé un travail important dans ce domaine spécifique au cours du développement de la gamme Snowproof.

« Selon nos tests, les nouveaux pneumatiques hiver Snowproof conservent au minimum, si ce n’est plus, les mêmes caractéristiques d’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques usés que celles de leurs concurrents haut de gamme, notamment au regard de la sécurité lors de la conduite en conditions humides. Les pneumatiques s’arrêtent précisément en maintenant l’adhérence lors des déboitements soudains. », a-t-il conclu.

Sécurité brevetée

La bande de roulement contient pour plus de sécurité un indicateur de sécurité de conduite (DSI) breveté par Nokian Tyres. Le symbole du flocon de neige ou l’indicateur de sécurité hivernale (WSI) reste visible jusqu’à une profondeur de rainure de quatre millimètres. L’achat de nouveaux pneumatiques hiver est recommandé une fois le flocon de neige usé aux fins de sécurité suffisante.

Les indicateurs de localisation et de pression sur la zone d’information du flanc du pneumatique améliorent également la sécurité. La zone d’information permet d’enregistrer la pression de gonflage appropriée et l’emplacement d’installation lors du remplacement des pneumatiques. Le confort et la sécurité sont encore améliorés par une section supplémentaire permettant d’enregistrer le couple de serrage des boulons.

Dimensions et disponibilité

La nouvelle gamme de produits Snowproof comprend une sélection complète de plus de 150 produits couvrant des tailles comprises entre 15 et 21 pouces. Les produits sont disponibles dans les catégories de vitesse T (190 km/h), H (210 km/h) V (240 km/h) et W (270 km/h). La plupart des produits sont désignés XL au regard de la capacité de charge la plus grande possible dans leur taille. La nouvelle gamme de produits Snowproof sera disponible à l’automne 2023.

En bref : principales nouveautés

Alpine Sense Grip : La conception optimisée de la bande de roulement élimine efficacement la neige et la neige fondue qui se situent entre le pneumatique et la route, la lamellisation sur mesure assurant simultanément une excellente adhérence latérale et longitudinale, y compris en cas de neige épaisse. Le composé Alpine Grip s’attaque aux conditions hivernales exigeantes et froides, tout en fournissant d’excellentes performances par temps plus doux sur une large plage de températures.

Dual Zone Safety : Le concept Dual Zone Safety (Sécurité double zone) se compose de deux zones fonctionnelles. La Grip Zone (zone d’adhérence) assure au cours de l’hiver une impressionnante adhérence et la Handling Zone (maniabilité) garantit le contrôle et la stabilité.

Composé Alpine Grip : Le nouveau composé de la bande de roulement améliore les propriétés sur sol mouillé tout en fournissant des performances fiables dans une large plage de températures. Une faible résistance au roulement génère des économies de carburant et réduit les émissions nocives.

Snow Boosters : Ils adhèrent efficacement à la surface lors de la conduite sur neige molle, fournissant ainsi une adhérence de haut niveau. Leur motif pointu en dent de scie améliore l’adhérence longitudinale requise lors du freinage et de l’accélération.

Technologie SilentDrive : Les niveaux sonores exceptionnellement bas sont obtenus en ajoutant une couche de mousse acoustique au revêtement intérieur du pneumatique. La mousse acoustique absorbe la résonance de la cavité d’air du pneumatique, réduisant de fait les niveaux de bruit et augmentant en même temps le confort de conduite.

Parois latérales solides en aramide : Durabilité et protection en cas de situations inattendues. Le composé des flancs contenant des fibres d’aramide extrêmement solides est exceptionnellement durable et résistant aux perforations. Les fibres d’aramide renforcent le caoutchouc des flancs pour résister aux chocs extérieurs et aux coupures.

Photos : Nokian