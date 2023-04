Restauration de la 1ère Porsche victorieuse en DTM par le Porsche Museum

Lorsque Thomas Preining a franchi la ligne d’arrivée au Norisring de Nuremberg en première place le 2 juillet 2022, la victoire est entrée dans l’histoire : le premier triomphe en DTM pour Porsche dans cette série légendaire et pour KÜS Team Bernhard. Au cours des dernières semaines, une équipe dirigée par l’ambassadeur de la marque Timo Bernhard et le département Porsche Heritage and Museum ont réparé la 911 GT3 R de génération 991 et l’ont restaurée dans son état d’origine le jour de cette victoire de 2022.

Après sa restauration, le Musée Porsche inclut désormais la voiture gagnante dans la collection de l’entreprise. « Une voiture de course est pour nous l’exposition idéale pour montrer l’ADN caractéristique de Porsche. C’est pourquoi nous recherchons toujours les voitures qui ont franchi des étapes importantes dans l’histoire du sport automobile. Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous familiariser avec l’équipe de Timo Bernhard et son morceau d’histoire de Zuffenhausen. Nous ajoutons un important témoin contemporain à la collection. », a déclaré Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du musée Porsche.

Pour Bernhard, vainqueur du Mans, chef d’équipe et ambassadeur de la marque Porsche, l’entrée de la voiture dans la collection du musée est un moment d’émotion, notamment parce qu’il connaît très bien cette voiture de course et y a investi tant de cœur et d’âme. « L’année dernière, j’ai effectué des tests dans la configuration DTM afin de pouvoir inspirer mon équipe. Le Musée Porsche est un endroit très spécial pour moi et il touche et fascine beaucoup de gens. Là, ils peuvent découvrir de près l’histoire de Porsche. », explique le pilote de 42 ans. Porsche a gagné sur le Norisring lors de la première saison du constructeur de voitures de sport de Stuttgart en DTM. « Gagner comme ça est quelque chose qui ne peut pas être exprimé avec des mots. », se souvient Bernhard.

Son équipe KÜS Bernhard est une entreprise familiale de bout en bout, avec sa sœur, sa mère et son père travaillant à ses côtés. L’ancien pilote de course décrit le sentiment d’être un chef d’équipe : « En tant que pilote, vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même, par exemple avec de l’endurance et de la musculation. En tant que chef d’équipe, vous devez inspirer et convaincre tout le monde si vous voulez que le changement se produise. Vous pouvez encourager, mais pendant la course, vous ne pouvez rien changer si vous avez pris la mauvaise décision. » Même dans son nouveau rôle, son pouls s’accélère lorsqu’il se souvient des nombreux jours où il a conduit à la limite et marqué l’histoire du sport automobile à plusieurs reprises. Pourtant, des mois plus tard, la première victoire en DTM lui fait toujours sourire. « Ce samedi au Norisring a été pour nous une journée historique dans un cadre magnifique. Cependant, l’importance n’est devenue claire pour moi que le lendemain lorsque les légendes Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck et le commentateur Rainer Braun se sont tous réunis dans notre boîte. », se souvient l’ambitieux homme de Saarpfalz – qui, même enfant, n’était pas fan de perdre. Il s’en est suivi des courses au Nürburgring, à Spa-Francorchamps, et une nouvelle victoire à Spielberg, en Autriche, ainsi que la finale sur le Hockenheimring, où l’équipe a commencé en tant que prétendante au titre. Un accident a mis fin au rêve de remporter le championnat et a détruit de grandes parties de la carrosserie de la voiture.

Ce n’était pas un problème pour les spécialistes de l’atelier historique du sport automobile de Porsche Heritage and Museum. « Notre exigence pour la restauration de la voiture était de conserver autant de pièces du matériel d’origine que possible. », explique Armin Burger, coordinateur de Historical Motorsport. Pour des raisons de sécurité, cependant, un certain nombre de nouvelles pièces ont dû être utilisées. « La restauration était un projet commun pour s’assurer que notre voiture prendrait sa place dans l’histoire. », explique Bernhard. « Ce n’est pas une routine de reconstruire une voiture en collaboration directe avec l’équipe de course. », a ajouté Burger. Dans la mesure du possible, les personnes impliquées ont utilisé les pièces d’origine de la saison DTM précédente pour rendre la 911 GT3 R à nouveau utilisable. Par exemple, ils ont pris le toit de la voiture accidentée et l’ont intégré dans le nouveau châssis. « Il était important pour nous de conserver le fleuret et le tampon d’acceptation original de la dernière course de la saison 2022 au Hockenheimring comme un morceau de l’histoire. », explique Burger. Le projet de restauration a commencé avec les intérieurs des deux corps bruts qui se tenaient côte à côte. Le faisceau de câbles, les unités de commande, le système d’extinction d’incendie et les pédales ont été retirés de la voiture accidentée et installés dans le nouveau châssis, avec le tableau de bord. Viennent ensuite le système de climatisation, le châssis et les pièces de carrosserie, ainsi que les conduites de carburant et autres canalisations de la voiture. Pour finir, les spécialistes ont monté le moteur et la boîte de vitesses de la voiture de course.

Pour le déploiement, la mise en service après la restauration, le contact a été mis pour la première fois et la pompe à carburant a été activée. « En allumant le moteur, toute l’équipe a eu la chair de poule. La conduite était vraiment super. Ma confiance dans la 911 GT3 R était là dès le premier instant. Je suis fier d’avoir conduit la voiture au même endroit où elle a été développée il y a cinq ans. », explique Bernhard, qui a eu l’occasion de conduire le premier tour après la restauration sur la piste d’essai du centre de développement de Weissach.

À l’heure actuelle, la collection du musée Porsche comprend 750 véhicules, dont environ 250 voitures de course. Lors de la conservation de la collection, les responsables veillent à inclure non seulement des modèles de pré-production, mais tout le spectre, des premiers concepts à un large éventail d’étapes de prototypes, en passant par les produits finis. « Nous voulons que notre collection recrée la motivation des développeurs d’origine et utilise leur réflexion tournée vers l’avenir pour nous expliquer l’histoire des voitures aujourd’hui. », a déclaré Alexander Klein, responsable de l’expérience patrimoniale Porsche et de la collection de l’entreprise. La collection ne doit pas seulement être considérée comme une colonne vertébrale historique, mais aussi comme une fenêtre sur les riches connaissances du passé. « Notre collection est un arc transparent de l’histoire jusqu’à aujourd’hui – et demain. Il fournit à nos développeurs et concepteurs une mine de stimuli et d’inspiration. », explique Klein. La collection de l’entreprise fonctionne également à plusieurs niveaux : comme moyen de comparaison pour le travail journalistique, la fourniture de pièces de rechange pour le service après-vente et pour une trentaine de marchés qui souhaitent raconter l’histoire de l’entreprise à travers le monde. La collection abrite non seulement des voitures, mais aussi des objets techniques. Il s’agit notamment de modèles en coupe de moteurs ou d’objets d’étude de spoilers et de systèmes de freinage qui illustrent des fonctions spécifiques et soulignent les principales déclarations relatives à la voiture. Afin que les voitures de course puissent également être conduites par les générations futures, la collection contient également des pièces historiques du sport automobile.

Pour marquer les 75 ans des voitures de sport Porsche, les voitures de la collection voyagent à travers le monde pour des événements et des célébrations, certaines d’entre elles dans un « camion du patrimoine » dédié. Elles racontent l’histoire de l’entreprise au DRIVE Volkswagen Group Forum à Berlin, au Musée des transports de Lucerne, sur le Grossglockner, au Fuori Concorso sur le lac de Côme et à la Rennsport Reunion au Weathertech Raceway Laguna Seca à Californie. Tout comme c’était autrefois le rêve de Timo Bernhard en tant que leader d’une équipe de course de remporter la première victoire en DTM pour Porsche, l’histoire du constructeur de voitures de sport a été façonnée par des personnes dont les rêves les ont poussés à réaliser quelque chose de très spécial. Cette année anniversaire est marquée par les success stories de ces personnes qui ont osé rêver. Des personnes derrière la marque et de leur ambition de réaliser leurs rêves.

Au cours des dernières semaines, une équipe de caméras a suivi la collaboration entre Porsche Heritage and Museum et KÜS Team Bernhard. Les documentaires donnent aux téléspectateurs un aperçu passionnant des coulisses ainsi que des détails sur la restauration de la voiture de course. Les épisodes peuvent être vus sur la chaîne YouTube de Porsche. Les visiteurs du musée Porsche trouveront également la voiture vainqueur de la course DTM dans l’exposition permanente.

Photos : Porsche