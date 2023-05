Nokian Tyres inaugure sa nouvelle usine de pneus en Roumanie

Nokian Tyres a inauguré sa nouvelle usine de pneumatiques destinés aux voitures particulières à Oradea, en Roumanie. La cérémonie d’inauguration de la première usine sans émission de CO2 de l’industrie du pneumatique s’est déroulée en présence de hauts responsables roumains. La production de pneumatiques devrait démarrer dans l’usine en 2025, à l’attention de clients notamment issus d’Europe centrale.

« Cet investissement est une décision stratégique significative permettant notre future croissance et notre développement. Une usine de fabrication de classe mondiale en Europe est à nos yeux une étape clé permettant d’avoir une capacité supplémentaire tout en créant une plateforme de fabrication équilibrée alors que développons les nouveaux pneumatiques Nokian. Nous sommes fiers de construire la première usine sans émission de CO2 de l’industrie du pneumatique. Cela signifie par exemple que l’énergie utilisée dans l’usine provient de sources renouvelables et que la vapeur requise pour les procédures de fabrication des pneumatiques est entièrement générée sans combustible fossile. L’emplacement du site roumain nous permettra d’atteindre l’objectif puisque nous pourrons utiliser l’énergie verte produite à proximité. Nous nous engageons à construire une usine de fabrication de pneumatiques durable et compétitive. », a déclaré Jukka Moisio, Président et PDG de Nokian Tyres.

6 millions de pneumatiques par an

La nouvelle usine est en cours de construction au nord-ouest de la Roumanie, dans la ville d’Oradea, une importante plaque tournante régionale et européenne en termes d’axes de transport.

L’investissement total est estimé à environ 650 millions d’euros, ce qui constitue l’un des plus importants investissements en Roumanie de ces dernières années. Nokian Tyres est en attente de décision finale de l’Union Européenne quant à sa demande de financement européen à hauteur d’environ 100 millions d’euros, le gouvernement roumain l’ayant déjà approuvé plus tôt cette année.

La capacité annuelle de l’usine, de 6 millions de pneumatiques, sera dotée d’un potentiel d’expansion dans le futur. L’unité ciblera la production de pneumatiques dédiés aux véhicules de tourisme dotés de dimensions de jante supérieures et aux SUV, qui seront principalement vendus sur le marché d’Europe centrale. Le site abritera également une installation dédiée aux fins de stockage et de distribution des pneumatiques. La zone construite combinée totalise près de 100 000 m².

Les premiers pneumatiques devraient selon les estimations être produits au second semestre 2024. La production de pneumatiques commerciaux devrait démarrer début 2025.

« L’Europe centrale est pour nous un marché important. L’investissement montre notre engagement sur ce marché. Le nouveau site sera stratégiquement situé près de nos clients. Après une évaluation approfondie de plus de 40 sites et de nombreux facteurs, tels que la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée, les avantages logistiques et l’environnement commercial stable, Oradea s’est avérée être clairement le meilleur choix pour notre nouvelle usine. », a indiqué Adrian Kaczmarczyk, premier Vice-président en charge des opérations d’approvisionnement.

Recrutement de 500 employés qualifiés

L’usine roumaine emploiera environ 500 personnes. Nokian Tyres embauchera à la fois sur des postes de production et de direction. Les recrutements s’accéléreront en 2024 et se poursuivront jusqu’à ce que l’effectif complet de l’usine soit sécurisé et jusqu’au démarrage des activités de l’usine.

« Nous coopérerons avec les écoles locales d’Oradea pour proposer le type de formation approprié à nos futurs employés. Nous utiliserons au départ les connaissances internes que nous avons acquises lors de la construction de notre usine aux États-Unis et nous ferons venir 20 à 25 personnes de Finlande à Oradea afin d’aider à la mise en place de l’usine. », a ajouté Adrian Kaczmarczyk.

En plus de la construction de la nouvelle usine de pneumatiques pour voitures de tourisme à Oradea, Nokian Tyres continue d’augmenter la capacité des usines existantes en Finlande et aux États-Unis et de développer la fabrication sous contrat. Nokian Tyres vise à mettre en place une capacité mondiale de 15 millions de pneumatiques d’ici 2027.

Photos : Nokian Tyres