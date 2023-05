Teaser de la Volkswagen ID.7 GTX

Après la présentation de sa première berline 100% électrique en avril 2023, Volkswagen va dévoiler au salon automobile IAA Mobility à Munich (du 5 au 10 septembre 2023) une version sportive via la VW ID.7 GTX. Équipée de la dernière génération de groupe motopropulseur de la gamme ID. avec ses deux moteurs et sa transmission intégrale, et dotée d’éléments de design au caractère résolument sportif, la berline électrique à batterie est un modèle haute performance, conçue pour les longues distances.

GTX : la GTI électrique

Apparues en 2021, les trois lettres GTX désignent les modèles entièrement électriques à haute performance de Volkswagen. Ces modèles dynamiques allient mobilité électrique, durabilité et sportivité intelligente. Avec leur design sportif, les modèles GTX affichent un caractère affirmé et se distinguent par leur niveau de qualité supérieure.

Couleurs symboliques : le noir et le rouge

Dans l’habitacle, les éléments décoratifs, notamment les surpiqûres en couleur de contraste sur les sièges, sur la planche de bord et les panneaux de porte, soulignent la sportivité du modèle. Le design extérieur, quant à lui, se distingue par ses éléments en noir finition brillante. Avec son toit en peinture de couleur noire contrastante et ses vitres teintées de série, la future VW ID.7 GTX affiche un caractère affirmé et des lignes dynamiques.

Un réglage précis au bénéfice de l’efficience et du plaisir de conduire

Comme sur les modèles GTX précédents de la gamme ID. (ID.4 et ID.5), le système de gestion de la dynamique de conduite assure une commande intelligente de la transmission intégrale et des deux moteurs de l’ID.7 GTX. Le logiciel, développé en interne par Volkswagen, est conçu pour obtenir en toutes circonstances un équilibre optimal entre efficience, dynamique et stabilité. Le système de gestion de la dynamique de conduite contrôle non seulement le groupe motopropulseur, mais aussi tous les systèmes de freinage, de direction et de réglage du châssis, en fonction du profil de conduite sélectionné. Le train roulant et la direction de la berline électrique ont été considérablement améliorés sur la base de plateforme électrique modulaire (MEB). La voiture bénéficie ainsi d’une vaste plage de réglage du châssis, entre confort et sportivité, grâce à la possibilité de sélectionner le profil de conduite.

