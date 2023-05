Essais Continental AllSeasonContact 2 – Le meilleur pneu 4 saisons ?

Avec le AllSeasonContact 2, le manufacturier de pneumatiques allemand lance la seconde génération de son pneu toutes saisons, conçu pour offrir une conduite optimale dans toutes les conditions météorologiques : beau temps, pluie, neige. A l’occasion de son lancement en Autriche à Saalfelden, nous avons pu le tester en conditions réelles sur circuit mais aussi lors d’un road trip dans les Alpes et notamment sur les terres de Porsche à Zell am See.

Un type de pneu utilisable toute l’année

Les pneus toutes saisons étaient encore un produit de niche pour les petites voitures il y a quelques années, mais maintenant, il est impossible d’imaginer le marché sans eux. De plus en plus de conducteurs équipent leurs voitures (de toutes tailles dont les SUV même sportifs) de pneus 4saisons. Même les constructeurs automobiles les proposent en option voire de série sur certains de leurs modèles.

Quasiment tous les manufacturiers de pneumatiques, même des marques bas de gamme, ont développé et commercialisé ce type de pneus qui connait une croissance forte depuis quelques années. Avec des saisons en pleine mutation et imprévisibles ainsi qu’avec de nouvelles réglementations comme la loi Montagne en France obligeant d’être équipé d’équipements adaptés pour une conduite hivernale, les pneus 4 saisons séduisent pour leur polyvalence, leur sécurité et leurs coûts plus faibles qu’avoir des pneus été et hiver à permuter 2 fois par an.

Mais ne croyez pas qu’ils remplacent et surpassent les pneus été et hiver utilisés durant les saisons adaptées. Les pneus toutes saisons offrent un compromis intéressant pour certains usagers de la route ne roulant pas trop dans des régions froides sujettes à des climats plus rudes qu’en ville, en grandes agglomérations et dans certaines régions au climat plus doux / tempéré comme en bord de mer. Des conducteurs habitant en régions froides et souvent enneigées comme en montagne sont équipés de pneus adaptés (notamment pneus hiver que certains gardent même à l’année ce qui n’est pas recommandé).

Un pneu hiver aura des performances hivernales maximales dès que les températures moyennes passent sous la barre des 7°C grâce à une gomme adaptée (plus souple) et un dessin de la bande de roulement spécifique. Inversement, le pneu été a une gomme plus dure en hiver qui s’assouplit avec des températures plus hautes offrant un meilleur grip et une meilleure précision de conduite au printemps et en saison estivale voire au début de l’automne.

En fonction de votre lieu d’habitation, des types de trajets effectués et de votre budget/possibilité de stockage, un choix se fera en toute intelligence. Dans tous les cas, il existe une solution adaptée et sécuritaire.

Avec le AllSeasonContact 2, le développement ultérieur du modèle prédécesseur maintes fois primé, Continental lance son meilleur pneu toutes saisons à ce jour, offrant le meilleur contrôle de conduite possible dans toutes les conditions météorologiques.

Une seconde génération du AllSeasonContact avec de fortes améliorations

La première génération du pneu 4 saisons du spécialiste allemand du pneumatique laisse place au AllSeasonContact 2 qui a pour ambition de devenir le meilleur pneu toutes saisons du marché EMEA incluant l’Europe. Continental a développé ce nouveau produit avec pour objectif d’offrir le meilleur contrôle de conduite possible dans toutes les conditions météorologiques. Continental s’est concentré sur une efficience élevée, la sécurité et le plaisir de conduire.

Les chiffres avancées sont sans appel : augmentation du kilométrage possible de 15% par rapport au modèle précédent tout en réduisant la résistance au roulement de 6%, sans compromettre la sécurité.

Le Continental AllSeasonContact 2 promet une maniabilité encore meilleure sur les routes sèches et a une distance de freinage encore plus courte sur les routes mouillées et sèches. En termes de confort de conduite, de caractéristiques de neige et d’aquaplaning, les performances sont à la hauteur de son prédécesseur et les dépassent sur certains critères dont des distances de freinage plus courtes et un grip amélioré. Un petit bémol pour obtenir cette excellente homogénéité : rogner très légèrement (imperceptible) sur le curseur de l’aquaplaning.

Ces progrès ont été réalisés grâce à un certain nombre d’innovations visant la construction de la carcasse du pneu, sa bande de roulement et le composé de la bande de roulement. L’utilisation de nouveaux matériaux dans la construction du pneu réduit les pertes d’énergie, ce qui se traduit par une résistance au roulement plus faible par rapport à son prédécesseur.

Lors de la conception de la bande de roulement de ce nouveau pneu, les développeurs ont opté pour un motif en forme de V avec des blocs de bande de roulement en forme de C. Le design en forme de V offre des avantages évidents lors de la conduite sur sol mouillé, car il crée de nombreux canaux d’eau menant vers les flancs du pneu qui facilitent le drainage de la zone de contact. Les nombreux blocs en forme de C au milieu de la bande de roulement en V du pneu se soutiennent les uns les autres, assurant une manipulation précise tout au long de la durée de vie du pneu.

Les spécialistes en chimie de Continental ont proposé une combinaison des différentes technologies « Chili » pour le composé de la bande de roulement. De nouveaux plastifiants à effet d’amortissement élevé garantissent une adhérence sûre et une réponse précise de la direction dans des conditions routières froides et hivernales. Une nouvelle composition polymère offre une bonne adhérence ainsi que de courtes distances de freinage sur routes sèches et mouillées, même par temps chaud en été. Et il y a aussi un nouveau réseau d’élastomère flexible qui s’adapte à la surface de la route, réduisant ainsi l’usure et augmentant le kilométrage.

Le nouveau AllSeasonContact 2 s’appuie sur la maniabilité extrêmement sûre de son prédécesseur. Dans le même temps, les performances sur routes sèches et humides ont été améliorées et le kilométrage prolongé. Au cours du développement, Continental avait à l’esprit les besoins des véhicules de tous types de conduite. Ainsi, l’AllSeasonContact 2 avec ses valeurs de performance est une solution toutes saisons efficace pour les véhicules de tous types de conduite.

Au cours du développement, Continental avait à l’esprit les besoins des véhicules de tous types de conduite, incluant les SUV et les modèles électriques à batterie. Ainsi, l’AllSeasonContact 2 avec ses valeurs de performance est une solution toutes saisons efficace notamment pour des véhicules électriques tels que l’Audi e-tron (Q8 e-tron), le VW ID.Buzz, la CUPRA Born et la Tesla Model 3. L’AllSeasonContact 2 porte le nouveau logo EV-Compatible sur le flanc, indiquant la compatibilité du pneu avec les véhicules électriques ainsi qu’avec les véhicules de tout autre type de conduite.

Le pneu 4 saisons Continental AllSeasonContact 2 sera commercialisé à la fin de l’été 2023 dans 99 tailles (du 15 au 21 pouces), couvrant 87% de tous les véhicules disponibles sur le marché. L’une de ses spécificités est d’être proposé avec le marquage EV dans toutes les tailles et ainsi adaptés aux véhicules électriques et hybrides.

Dans l’étiquette européenne des pneus, l’AllSeasonContact obtient une note « B » en freinage sur sol mouillé, résistance au roulement et bruit de roulement. En tant que pneu toutes saisons, il porte le label M+S et le symbole flocon de neige obligatoire pour une utilisation hivernale.

Essais sur circuit et sur route

Conviés à Saalfelden en Autriche, nous étions une poignée de journalistes à avoir pu découvrir et essayer en première mondiale le pneu toutes saisons Continental AllSeasonContact 2.

Après une présentation du pneu, de ses innovations et de ses caractéristiques, l’objectif principal était de le tester et de se faire un avis objectif via divers essais en conditions réelles.

Tenue de route sur sol sec et humide

Le premier atelier, de loin le plus ludique et surtout le plus révélateur, concernait le grip et la maniabilité du pneu sur un circuit sinueux, à dénivelé et mêlant zones sèches et fortement humides. Les voitures proposées pour ces essais étaient des Toyota Yaris GR à 4 roues motrices et des Hyundai i20 N à traction en même taille de pneus.

Bien que pas prévu pour une utilisation sportive, le nouveau pneu 4 saisons de Continental a pu être sévèrement malmené sur circuit avec des voitures au tempérament sportif et aux comportements différents (traction vs transmission intégrale).

Après plusieurs cessions de circuit en montant la cadence, le résultat est sans appel : le grip est excellent sur sol mouillé et sec avec des passages dans des courbes serrées à plus de 60 km/h sans que le pneu ne veuille lâcher prise. C’est bien loin des conditions de conduite réelle sur route mouillée ou sur chaussée sèche. C’est assez bluffant de se dire qu’un pneu 4 saisons offrant autant de grip et de plaisir de conduire sur un circuit. Les mêmes essais avec d’autres pneus toutes saisons premium n’auraient pas donner les mêmes résultats, ayant déjà eu l’occasion d’en essayer quelques-uns, notamment sur du long terme.

Freinage d’urgence sur sol mouillé

Un second atelier au volant de Volkswagen Golf 8 GTI avait pour objectif de comparer via de multiples freinages en ligne droite et sur chaussée fortement mouillée les performances du nouveau pneu Continental avec un modèle concurrent offrant de faibles performances et dans la même monte : le pneu 4 saisons Altas Green 4S. Autant vous dire que nous étions très nombreux à ne pas connaître cette marque de pneus fabriqués en Chine dont peu d’informations et de tests sont disponibles.

A chaque passage pour un freinage lancé à 90 km/h, l’appareil de mesures embarqué dans chaque véhicule donnait la distance entre le point de freinage et l’arrêt complet de la voiture. Après divers passages avec le pneu bas de gamme, la moyenne était de 51,67 m contre 34,47 m pour le pneu Continental. Ces résultats se sont vérifiés avec d’autres journalistes venant d’Europe.

Cette différence est énorme avec plus de 17 mètres d’écarts (allant de 31,19 m à 62,85 m), ce qui représente une longueur de plus de 3 voitures. Imaginez si un animal voire un enfant ou un adulte venait à surgir devant vous, cet écart peut sauver des vies et limiter de gros dégâts matériels.

L’objectif n’est pas de pointer du doigt la piètre qualité du pneu pour budget très serré, mais de montrer que choisir un pneu de qualité, pas forcément excessivement plus cher, peut apporter beaucoup à la sécurité au quotidien. Il existe sur le marché un grand nombre de marques de pneus et de modèles offrant plus ou moins de performances à différents budgets et un pneu premier prix est loin d’apporter des performances sécuritaires et une longévité avérée.

Freinage sur sol sec

Une petite démonstration fut réalisée avec une VW Golf 7 chaussée de pneus concurrents afin de montrer la différence entre la distance de freinage sur sol sec du pneu concurrent face à celle du AllSeasonContact 2 matérialisée sur la piste par un mur en blocs de mousse. La voiture – une fois lancée à 46 km/h correspondant à une vitesse en ville et suite à un freinage d’urgence – ne peut pas s’arrêter avant l’obstacle et le percute pour s’arrêter plus d’une dizaine de mètres plus loin.

Encore une fois, la différence de performances entre des qualités de pneus opposées joue un rôle non négligeable dans la sécurité sur les routes.

Longue balade sur routes de montagne

Quoi de mieux que des essais de ce nouveau pneus sur routes ouvertes et variées avec différentes voitures électriques permettant de se faire un réel avis, notamment en terme d’agrément de conduite et de sonorité du pneu.

Pour une grande partie du trajet de près de 100 km mêlant routes départementales, conduite en ville, tunnel, route nationale et petites routes de montagne sinueuses, la première voiture choisie était une Audi e-tron Sportback S chaussée de la plus grande monte disponible de la nouvelle gamme de pneus Continental AllSeasonContact 2 : 285/40 R21 109 Y XL.

Avec ces gros boudins, le confort peut être rapidement dégradé et la moindre nuisance perceptible. Très rapidement, le pneu toutes saisons se fait oublier, notamment en terme de sonorité. L’un des principaux inconvénient des pneus 4 saisons auparavant testés était le bruit de roulement. Les ingénieurs de Continental ont pris ce paramètre important en compte, notamment pour les véhicules électriques.

C’est assez bluffant, même sur chaussée dégradée apportant généralement des nuisances sonores aux occupants du véhicule. Avec le gros SUV électrique et l’ouverture du toit ouvrant, nous n’avons pas été incommodés et c’est l’élément le plus frappant au premier abord. Continental annonce un chiffre de 71 dB, permettant au pneu de se classer en catégorie B de l’étiquetage européen, une excellente note.

Après une petite visite au chalet de la famille Porsche à Zell am See et quelques photos pour immortaliser notre venue, le road trip a permis de se faire un premier avis en conduite sur route et en utilisation quotidienne mêlant différentes situations.

Lors d’une pause à un chalet en altitude offrant un panorama majestueux sur les Alpes autrichienne, nous avons opté pour un autre véhicule plus accessible et plus répandu : la CUPRA Born entièrement électrique, reposant sur la base de la Volkswagen ID.3

Le confort et la finition du gros SUV de la marque aux quatre anneaux sont bien loin mais l’agilité de la compacte électrique est bien présente, notamment sur les petites routes alpines et même en terme de maniabilité pour se faufiler aisément dans le trafic où il faut pouvoir doubler en toute sécurité.

Après ce long parcours sous un ciel bleu nous donnant un avant goût du beau temps tant attendu en ce printemps maussade, il est temps de faire un bilan du comportement de ce pneu. Le grip se fait bien ressentir notamment lors de grosses phases d’accélération mais également en courbe où les voitures offraient une direction précise et une bonne maniabilité. Le pneu s’est rapidement fait oublier et l’agrément de conduite a largement pris le dessus.

En conduite cool voire soutenue en virages, aucune critique n’a été trouvée alors qu’à l’extérieur les températures dépassaient les 27°C. Le comportement est excellent avec aucun effet chewing-gum que l’on peut avoir sur de pneus hiver dans ces conditions et sur certains pneus 4 saisons. Même sur des modèles sportifs, ce nouveau pneu rempli parfaitement son rôle et se fait oublier. L’homogénéité des performances atteinte par Continental pour son nouveau produit grand public est excellente et c’est un très bon point.

Retour d’expérience sur neige

Bien que les conditions ne le permettaient pas, Continental nous a fait voyager virtuellement dans son centre d’essais nordique en Laponie afin de vivre un essai type aux côté d’un essayeur.

Via un casque de réalité virtuelle, il était possible de découvrir les coulisses des essais intensifs du dernier pneu toutes saisons de Continental à bord d’une VW Golf 8 sur les pistes enneigées afin de valider des freinages en ligne droite, des slaloms intenses et même un parcours sur une piste de neige où l’erreur n’est pas trop permise notamment à haute vitesse.

A en croire Continental, il offre le même niveau de performances sur la neige que son prédécesseur. Un équipage de journalistes s’est rendu à quelques dizaines de kilomètres plus au Sud sur la Grossglockner Hochalpenstrasse afin d’aller chercher des surfaces enneigées au-delà des 2 000 m voire 2 500 m. Le retour d’expérience n’était malheureusement pas possible du faible enneigement sur la chaussée.

Concernant son comportement sur la glace et selon les dires du fabricant germanique, son adhérence serait très faible et il est non adapté aux routes des pays scandinaves nécessitant des pneus hiver cloutés afin de bien adhérer sur un sol glacé. Si un matin, des pluies verglaçantes sont apparues ou que les routes sont verglacées, autant ne pas prendre la voiture pour une question évidente de sécurité.

Bilan

Un pneu 4 saisons n’est pas par définition un pneu parfait, dans le sens à être optimal en hiver notamment sur un sol mouillé voire enneigé ou l’été sur un sol sec et chaud.

Il s’agit d’un pneu utilisable tout au long de l’année offrant un bon compromis et ciblant les conducteurs souhaitant un pneu polyvalent qui offre une sécurité de conduite et de bonnes performances.

Après son premier pneu 4 saisons AllSeasonContact qui s’est démarqué par ses performances et ses nombreuses éloges voire prix lors de comparatifs de pneumatiques, Continental a développé son successeur afin de mettre la barre encore plus haute et c’est totalement réussi.

Ses nombreuses innovations technologiques notamment dans son mélange de gomme et sa conception de la bande de roulement fait que le pneu Continental AllSeasonContact 2 offre 15% de kilométrage en plus, une baisse de 6% de de sa résistance au roulement, de meilleures performances et une sécurité maximale.

Sa maniabilité et son grip notamment sous la pluie sont incroyables avec une précision de conduite bluffante même au-delà du raisonnable. Le freinage sur chaussée mouillée assure une sécurité optimale et rassurante. Enfin, ce pneu sait se faire oublier, ce qui est un atout de taille notamment avec la croissance des voitures électriques nécessitant des pneus peu bruyants.

Avec tous ces atouts vérifiés parfois de manière intense, le pneu Continental AllSeasonContact 2 est aujourd’hui celui qui offre le meilleur équilibre en tant que solution efficace toute l’année pour un grand nombre de véhicules de tous types, avec de prochaines homologations d’origine de la part de grands constructeurs automobiles, notamment pour des modèles hybrides et surtout électriques. Ayant des propriétés écologiques améliorées, Continental a réussi à mettre la barre très haute avec son nouveau pneu plus sûr, ce qui va permettre à la concurrence d’y réagir dans le futur avec des pneus encore meilleurs pour la sécurité routière et l’agrément des conducteurs et passagers.

Mais est-il pour autant le meilleur de tous les pneus 4 saisons? Certainement l’un des meilleurs aujourd’hui par rapport aux pneus déjà commercialisés mais un test de longue durée pourra réellement le confirmer, notamment en conditions hivernales et sur de la neige.

Photos : 4Legend.com / Continental