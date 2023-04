Ouverture du deuxième Destination Porsche en France à Poissy

Porsche France a ouvert une nouvelle concession aux portes de Paris devenant le 2ème Destination Porsche dans l’hexagone : Centre Porsche Paris Ouest. Ce nouvel écrin dédié à la passion Porsche dépend de la filiale de distribution de Porsche en France : Porsche Distribution SAS. Il constitue un nouveau point d’ancrage de la marque dans l’ouest parisien.

Nouveau concept architectural « Destination Porsche »

Soucieux d’immerger les clients et visiteurs dans l’univers de la marque, ce nouveau Centre Porsche affiche le nouveau visage de la marque grâce au tout nouveau concept architectural « Destination Porsche ». Sur plus de 8 000 m², Porsche propose ici un renouvellement total de la concession automobile tournée essentiellement sur l’expérience. L’interaction avec le client commence par un showroom de véhicules neufs nouvelle génération, augmentée d’une expérience digitale totalement personnalisable. Il s’accompagne d’un espace dédié à la personnalisation où l’on retrouve l’ADN de la maison Porsche Exclusive Manufaktur. Ce nouveau Centre Porsche bénéficie également d’un showroom de véhicules d’occasion avec une capacité d’une vingtaine de véhicules mis en valeur sous un immense puit de lumière naturelle.

L’expérience client au coeur du concept

À l’instar du design automobile, l’aménagement de l’espace est dynamique et modulable, avec une disposition des lieux et des points de contact précis. L’immersion du client se poursuit par exemple, dans le salon de livraison nommé « Owner’s Collection », une pièce raffinée qui offre un cadre exclusif au client durant la mise en mains de son nouveau véhicule. La « Porscheplatz » constitue, quant à elle, le coeur de la concession et le lieu de rencontre convivial de la marque grâce à l’ambiance cosy et accueillante de son bar et de ses salons. Les visiteurs peuvent également découvrir l’ensemble des produits Porsche Lifestyle dans un espace dédié.

Ce nouvel écrin permet également aux clients et aux visiteurs de plonger dans l’univers après-vente de la marque. Il dispose notamment de deux espaces de réception après-vente nouvelle génération pour une expérience haut de gamme ainsi qu’un atelier mécanique aux derniers standards de qualité composé de 14 ponts. À cela s’ajoute un service de carrosserie multi-matériaux et un centre de réparation de batteries Haute Tension pour assurer l’entretien de tous les modèles de la marque. Pour renforcer la convivialité des lieux, le client est invité à participer à la vie du Centre Porsche grâce à de larges baies vitrées offrant une vue immersive sur les « cuisines », l’atelier, dans lequel œuvrent les techniciens formés par la marque.

“Porsche Werk 1” : nouveau salon exclusif et privatisable

Le Centre Porsche Paris Ouest devient, avec cette ouverture, le plus grand Centre Porsche français, lui permettant d’offrir des services d’exception à l’image du « Porsche Werk 1 » : un salon à l’image de la première usine Porsche de Stuttgart. Ce salon privatisable est propice à l’accueil des communautés Porsche, l’organisation d’évènements mais aussi à l’entretien privilégié avec les clients. Le Centre Porsche Paris Ouest accueille également, dans une aile totalement dédiée, l’école de formation technique de Porsche France, qui accueillera tout au long de l’année les techniciens des Centres (Service) Porsche du pays.

Photos : Porsche