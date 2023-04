Shanghai 2023 – Première asiatique de la Lamborghini Revuelto

Automobili Lamborghini a fait les débuts en Asie-Pacifique (APAC) de sa première super voiture de sport hybride V12 High Performance Electrified Vehicle (HPEV) au Salon de l’auto de Shanghai 2023, menant l’industrie en faisant un autre pas en avant significatif dans son engagement envers la durabilité et l’innovation technologique. La nouvelle voiture, baptisée Revuelto, incarne la tradition de la marque avec une nouvelle référence en matière de performances, de technologie embarquée et d’expérience centrée sur le conducteur. Le frisson ultime est soutenu par un groupe motopropulseur qui délivre au total 1 015 ch, combinant la puissance d’un tout nouveau moteur à combustion interne 12 cylindres avec trois moteurs électriques, et un design futuriste avec un rapport poids/puissance de premier ordre rendu possible par le matériaux en fibre de carbone. Le constructeur de supercars a également présenté l’Huracán Tecnica, l’Urus Performante, ainsi que l’Urus S dans l’espace Ad Personam.

Commentant l’importance du marché chinois en tant que deuxième plus grand marché unique au monde pour la marque, Stephan Winkelmann a déclaré : « Le marché chinois a enregistré une forte croissance au fil des ans et continuera de jouer un rôle stratégique dans notre développement futur. Notre dévouement ici est inébranlable et nous continuerons à étendre notre présence avec le réseau étendu de concessionnaires et des expériences exclusives diversifiées. La première du Revuelto en APAC à l’Auto Shanghai démontre notre confiance ici et révèle notre fort engagement envers les clients chinois. »

Débuts de la Lamborghini Revuelto en Asie-Pacifique

Quelques semaines seulement après sa première mondiale, Lamborghini a lancé la première en Asie-Pacifique de la première super voiture de sport hybride à Auto Shanghai 2023. Au cœur se trouve un nouveau moteur V12 atmosphérique, complété par trois moteurs électriques pour produire un total combiné de 1 015 ch, aux côtés d’une boîte de vitesses à double embrayage qui fait ses débuts sur une Lamborghini 12 cylindres pour la première fois. Établissant une nouvelle référence en termes de performances et d’expérience de conduite, le Revuelto présente une approche de pointe du châssis et de la conception aérodynamique avec une structure avant entièrement en fibre de carbone. Un mode électrique pour cet hybride rechargeable est disponible, l’un des treize modes de conduite différents.

Les Huracán Tecnica et Urus Performante ont fait une démonstration spectaculaire

En plus du Revuelto, les superbes gammes de Lamborghini ont été présentées, laissant les visiteurs émerveillés par le style et les performances inégalés que seule Lamborghini peut offrir. L’Huracán Tecnica, le dernier membre de la gamme Huracán, offre l’expérience de conduite Lamborghini la plus pure, alliant style de vie et performances sur route et sur piste. Les architectures avant et arrière sont restructurées avec des lignes plus nettes pour améliorer l’aérodynamisme, avec un moteur V10 atmosphérique de 5,2 l produisant 640 ch et 565 Nm de couple à 6 500 tr/min, apportant stabilité et aisance dans tous les scénarios.

Une autre super voiture à l’honneur était l’Urus Performante, l’évolution sportive du tout premier super SUV. Avec son design sportif distinctif, l’utilisation révolutionnaire de composants légers en fibre de carbone et son aérodynamisme amélioré, l’Urus Performante porte le plaisir de conduire et les performances des SUV à un tout autre niveau. L’Urus Performante a établi une référence en matière de sportivité et de performances de Super SUV en créant un nouveau record sur la Pikes Peak International Hill Climb Road en 2022, mettant en évidence ses capacités sur n’importe quelle route et également amusant à conduire partout.

Urus S dans le salon Ad Personam

L’espace Ad Personam du stand Lamborghini à Shanghai présentait un Urus S, complétant le portrait des profils de produits inégalés de la société italienne et de son style de vie aventureux. L’Urus S combine à la fois une polyvalence et une présence luxueuses pour confirmer son statut de super SUV Lamborghini de style de vie ultime, et élève la réputation d’Urus en tant que premier et durable Super SUV. L’Urus S sur scène arborait une peinture Viola Mithras, une couleur personnalisée du programme de personnalisation exclusif de Lamborghini Ad Personam. Le programme vise à aider les clients qui souhaitent créer leur voiture en accord avec leur personnalité et donne forme à chaque désir à travers le choix de combinaisons infinies, des couleurs aux matériaux, du logo du siège aux initiales brodées à l’intérieur de l’habitacle. Les clients peuvent être accompagnés à chaque étape du processus de personnalisation par une équipe de spécialistes, qui respectent toujours les normes de qualité requises.

Le stand Lamborghini à l’Auto Shanghai 2023 a également consacré un espace à la présentation des produits d’extension de la marque, qui s’inspirent de l’ADN de conception unique de la marque emblématique. L’exposition comprenait des lignes de vêtements de marque, des accessoires raffinés et une gamme de projets comarqués, tous présentés dans un espace incorporant les éléments de design emblématiques de Lamborghini.

Photos : Lamborghini