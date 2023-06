24H Mans 2023 – Anecdotes sur les Porsche Leading car, Safety car, Medical car, …

Afin d’assurer la sécurité des pilotes et des personnes œuvrant lors de la course des 24 Heures du Mans 2023, différentes voitures Porsche sont mises à disposition par le constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen pour différents rôles : Leading car, Safety car, Medical car, Track car, Race control. Des VW Amarok Fire safety datant de l’époque de la présence d’Audi dans cette course d’endurance sont aussi présents pour assurer la sécurité incendie. Chaque voiture a un rôle différent et nous vous l’expliquons.

Leading car

La Porsche 911 Turbo S Coupé (Type 992) Leading car avait pour mission lors des 24 Heures du Mans 2023 d’ouvrir la course, de donner le rythme et vérifier que tout se passe bien avant le départ lancé. Comme à chaque édition depuis 20 ans, la Leading car est pilotée par Jean-Yves Pezant qui a comme tâche principale de faire arriver les voitures de courses au niveau de la ligne de départ à 16h00 pile et ainsi donner le départ. En 2023, Tom Kristensen était à ses côtés en tant que Grand Marshal (cf photo ci-dessous).

Tout est soigneusement préparé et chronométré. Il a d’ailleurs deux chronomètres autour du cou. Le pilote a des temps de passage à chaque virage important du circuit afin de respecter le timing établi.

L’élan de tout le peloton de la ligne droites des stands a eu lieu à 15h51. Au passage de la chicane Daytona, la dernière voiture de course n’a pas encore quitté la ligne de droite des stands.

Au passage des chicanes Ford, il reste 20 secondes avant que la voiture de tête franchisse la ligne de départ légèrement reculé par rapport à avant. C’est à ce moment que la Leading car quitte la piste.

La Leading car 2023 préparée par Manthey avait un wraping multicouleur afin de célébrer les 75 ans du constructeur automobile Porsche. Cette voiture rentre ensuite dans les paddocks définitivement à la fin du lancement de la course. Elle ouvrait les différentes courses qui ont précédé celle des 24 Heures du Mans 2023.

Safety car

L’édition du centenaire des 24 Heures du Mans a inauguré de nouvelles règles dans le déploiement des Safety cars (voitures de sécurité). Trois voitures officielles sont positionnées à 3 endroits du circuit, portant chacune une lettre sur leurs côtés (A, B ou C) permettant de les identifier. Ce sont toutes des Porsche 911 Turbo S Coupé type 992 préparées par Manthey, de teintes noir, gris mat et rouge. Un 4ème véhicule sans lettre est présent en cas de besoin. Les Safety cars A et B étaient respectivement conduites par les anciens pilotes Pedro Couceiro (A) et Yannick Dalmas (B).

Dès qu’un incident majeur est signalé, les dispositifs slow zone sont activés, voire le full course yellow sont déployés. La direction de course peut également neutraliser la course et déployer les safety cars sur la piste. Elles allument alors leurs lumières oranges clignotantes afin de s’identifier. Elles s’engagent indépendamment de la géolocalisation de la voiture de tête au classement général sur la piste.

Selon leur groupe, les pilotes forment une file indienne derrière l’une des Safety cars, avec pour consigne de garder une distance inférieure à cinq longueurs entre chaque voiture de course. Le feu de sortie des stands passe alors en rouge et une file de voiture se forme sur la pitlane en attendant le feu vert. Ce dernier devient vert lorsque la dernière voiture d’une des trois files a franchi la ligne de la Safety car n°2, afin de permettre à toutes les autos à de reprendre la piste à une vitesse appropriée. Le feu repasse au rouge une fois la dernière voiture sorties des stands.

À la fin de l’incident, les safety cars B et C s’effacent en allumant leurs lumières vertes afin que l’ensemble des voitures présentes sur la piste les dépassent et se regroupent derrière la Safety car A en faisant le tour du circuit. C’est le regroupement (merging). Les arrêts au stand sont alors interdits. Dans le cas contraire, il faut avertir la Direction de Course via le système de messagerie officiel. Pour reprendre la piste, il faudra attendre la dernière voiture du peloton et le feu vert des stands.

Un Pass-Around peut être octroyé à toute voiture intercalée entre la Safety-car et le leader de sa catégorie. Ceux qui sont autorisés à le faire devront dépasser par la droite et prendre position à l’arrière de la file, aussi vite que possible en respectant l’ordre établi et en faisant attention aux commissaires de piste en intervention sur le lieu de l’incident.

Une fois le peloton réuni derrière la seule Safety car en piste, le Directeur de Course peut décider d’un recul (Drop back) des LMP2 et LMGTE Am. Seules les voitures appartenant à ces catégories doivent se déporter sur la droite (d’abord ceux en LMP2 puis en GTE Am) et laisser passer les autres voitures. Les pilotes des catégories LMP2 et LMGTE Am reprennent ensuite leur place à la fin de la file avec en priorité ceux de la catégorie LMP2.

En cas de déploiement de la safety car dans la dernière heure de la course, ce process n’est pas appliqué. L’ancienne procédure avec les trois Safety cars est alors appliquée.

Medical car & Extraction

La Medical car est une voiture de secours d’urgence transportant une équipe médiale ainsi que les équipements de première urgence, en attendant que l’ambulance et les autres équipes médicales arrivent sur le lieu de l’accident. Il y en a plusieurs, réparties à 3 endroits tout autour du circuit. Les voitures utilisées aux 24 Heures du Mans 2023 sont des Porsche Panamera 4 e-hybrid Sport Turismo grises. Chaque équipage de la voiture médicale est composé d’un extracteur avec le médecin et le pilote de la voiture médicale. Cela permet à un premier extracteur (expert spécialisé dans les voitures hybrides) d’arriver le premier sur les lieux pour la sécurisation de la voiture accidentée et de préparer l’extraction avec le médecin en faisant un premier diagnostique de la situation et des blessures en attendant l’équipe d’extraction.

D’autres véhicules peuvent accompagner les Medical cars en cas d’urgence : les voitures d’Extraction qui sont des Porsche Cayenne, intervenant 30 secondes après les Medical cars. Un extracteur est un secouriste spécialisé qui joue un rôle essentiel avec son équipe dans l’extraction (et non de désincarcération) d’un pilote lors d’un accident lors d’une course automobile. Il intervient très rapidement avec l’équipé médicale et permet de sortir le pilote en toute sécurité de sa voiture de course. La vie du pilote est ainsi entre ses mains. Les extracteurs sont les premiers sur les lieux. Les extracteurs sont positionnés lors des 24 Heures du Mans à différents endroits du circuit au travers de plusieurs équipes et sinon au centre de contrôle du circuit prêt à partir.

Track car

La Track car est la voiture d’intervention dédiée à intervenir si l’infrastructure du circuit est endommagé. Elle est stationnée au pied du podium et prend la piste en cas de crash sur un élément de la piste, comme une barrière de sécurité. La voiture utilisée est une Porsche Panamera 4 e-hybrid grise.

Race control

Cette voiture spécifique est celle du Directeur de Course, donnant l’ordre du déploiement d’une ou plusieurs Safety Car sur le circuit en cas d’accident et de danger. Elle stationnée au pied de la tour de contrôle du circuit, au niveau du podium, à côté du centre de la Direction de Course. Il s’agit d’une Porsche Panamera 4 e-hybrid bleue.

Fire Safety

Un autre type de véhicule est présent à divers endroits du circuit : la voiture d’intervention rapide lors d’un incendie – la Fire Safety. Il s’agit d’un VW Amarok gris dont la benne est très bien équipée en matériel afin de lutter contre un incendie.

Photos : 4Legend.com