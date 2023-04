Partenariat entre Vollkswagen et le groupe Erwin Hymer pour des camping-cars

Volkswagen Véhicules Utiliraires et le groupe Erwin Hymer (EHG – Erwin Hymer Group) ont conclu un accord-cadre pour la livraison de 6 000 fourgons utilitaires Crafter comme véhicules de base pour les camping-cars de la marque EHG. L’accord a été signé par Alexander Leopold, PDG du groupe Erwin Hymer, et Lars Krause, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utiliraires en charge des ventes et du marketing. Les véhicules seront livrés au groupe Erwin Hymer à partir de 2024.

Volkswagen Véhicules Utiliraires est l’un des principaux fabricants de véhicules utilitaires légers et, en tant que marque du Groupe Volkswagen, façonne fondamentalement le transport de marchandises, de personnes et de services d’une manière nouvelle et durable. Le groupe Erwin Hymer est la filiale européenne de Thor Industries, le plus grand fabricant mondial de véhicules de loisirs.

A l’occasion de la signature du contrat, Lars Krause a annoncé : « Nous sommes ravis d’avoir gagné le groupe Erwin Hymer comme nouveau partenaire qui proposera ses propres solutions de camping en utilisant nos véhicules comme base. Nous considérons le fourgon tôlé Crafter comme une référence dans sa catégorie. Il offre beaucoup d’espace et une grande flexibilité pour une large gamme de solutions et constitue une première étape dans notre collaboration. Nous sommes également impatients de discuter d’autres projets pour d’autres véhicules, tels que le châssis Crafter et le successeur du T6.1. »

Ces dernières années, le caravaning est devenu un sujet de style de vie qui inspire les gens de tous les groupes d’âge. Les groupes cibles – jeunes et familles en particulier – apprécient la flexibilité et la facilité d’utilisation au quotidien des camping-cars compacts. Cette évolution se reflète également dans le nombre d’immatriculations de véhicules. En 2020, les camping-cars ont enregistré une part de 44% des immatriculations de camping-cars en Europe. Ce chiffre est déjà passé à 50% en 2021 et a de nouveau augmenté à 54% en 2022.

Alexander Leopold, a ajouté : « Avec le Crafter comme véhicule de base, nous sommes encore mieux placés pour répondre à la forte demande de camping-cars puissants et compacts. De plus, nous pouvons très bien imaginer des projets communs avec notre partenaire VWCV dans des domaines tels que les systèmes de propulsion alternatifs, par exemple. »

Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100% de THOR Industries, l’un des principaux fabricants mondiaux de véhicules de loisirs avec plus de 32 000 employés dans le monde. Le groupe Erwin Hymer réunit sous un même toit des fabricants de camping-cars et de caravanes ainsi que des spécialistes des accessoires pour camping-cars et caravanes, des services de location et de financement. Les marques de camping-cars et caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les loueurs Crossrent, McRent et rent easy, ainsi que le spécialiste des châssis Goldschmitt, le spécialiste des accessoires Movera et le portail de tourisme freeontour appartiennent tous au groupe Erwin Hymer.

Photos : Volkswagen