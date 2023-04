Miniature VW Golf Country au 1:18 par Ottomobile – OT973

Après un premier modèle vert Montana apparu en janvier 2015, Ottomobile a commercialisé début 2023 sous la référence OT973 une seconde version de sa miniature VW Golf Country à l’échelle 1:18 dans une élégante teinte bleu Bright métallisé. Direction le Sud de l’Allemagne au musée Dornier de Friedrichshafen au bord du lac de Constance afin de mettre en avant cette miniature.



Une Golf 4×4 et surélevée

La VW Golf est l’une des voitures emblématiques de la marque Volkswagen qui a su traverser le temps depuis 1974 via 8 générations. A l’aube de ses 50 ans en 2024, la Golf a été décliné en différentes versions allant du véhicule populaire au modèle ultra sportif en passant par l’inédit VW Golf GTI W12 concept.

Lors du salon automobile de Genève 1989, Volkswagen a dévoilé un étonnant concept de Golf 4×4 surélevé reposant sur la base de la Golf Synchro. Face à l’intérêt porté par les clients pour ce concept car, le constructeur automobile de Wolfsburg a lancé la production de la VW Golf Country en 1990 en collaboration avec l’entreprise autrichienne Steyr-Puch.

Des VW Golf 2 Syncro à transmission intégrale ont été acheminées de Wolfsburg à l’usine de Graz en Autriche afin de créer ce petit 4×4 se démarquant par sa garde au sol fortement surélevée.

La transformation comprenait des éléments tels qu’une garde au sol extrême, des plaques de protection, un pare-buffle avant, des pare-chocs en acier, des élargisseurs d’ailes et un porte-roue de secours pivotant à l’arrière.

Pour la garde au sol, Steyr-Puch a ajouté un cadre en acier sous le monocoque de la Golf. Couplé à des ressorts et des amortisseurs plus gros, cela a ajouté une hauteur sérieuse à la Golf. Au total, l’augmentation était d’environ 20 cm au total par rapport à la Golf de série.

Bien que taillée comme son nom l »indique pour rouler à la campagne, la voiture était aussi à l’aise sur la route grâce à sa transmission intégrale s’adaptant en fonction des conditions rencontrées. La VW Golf Country est avant tout une traction qui permet d’avoir jusqu’à 50% de la puissance sur les roues arrière si besoin.

Sous le capot, Volkswagen a installé le moteur 1.8 L 4 cylindres de la Golf GTI développant 98 ch et réglé pour une utilisation en tout-terrain.

Sa production a été assez courte de 1990 à 1992 : 2 ans et seulement 7 735 exemplaires produits.

Une miniature originale

Ottomobile a une nouvelle fois réalisé un superbe travail via cette miniature à la fois originale et bien détaillée. A son observation de l’extérieur, du dessous et de l’intérieur, le nombre de détails présents et le soin apporté au modèle par rapport au prix proposé de moins de 70 euros pour une miniature au 1:18, c’est assez bluffant.

L’intérieur avec ses sièges colorés typiques de cette période est bien reproduit même si on peut noter l’absence de moquette ou autre accessoires ajoutés comme les ceintures de sécurité.

Le rendu final est pourtant très bon avec une présence de nombreux détails intérieurs et même la reproduction du combiné d’instruments avec les différentes graduations et aiguilles. Le dessous du véhicule n’a pas été oublié.

Au contraire, en retournant la miniature, la structure spécifique de la Golf Country se dévoile, ce dont Ottomobile a pris soin de bien reproduire. La transmission intégrale, les protections ainsi que l’échappement sont bien visibles.

L’extérieur n’est pas en reste avec des proportions bien respectées du modèle original à l’échelle 1:1. Les jantes spécifiques à double teinte sont chaussées de pneus réalistes. Les stickers latéraux spécifiques sont bien présents tout comme les garnitures de protection en plastique reproduit en résine comme l’ensemble de la reproduction.

La peinture bleue métallisée est bien reproduite offrant une profondeur de la teinte au soleil. De nombreux détails ont été reproduits par Ottomobile, incluant la découpe du toit ouvrant et même la roue de secours arrière (ajourée côté face peu visible).

Cette réplique trouvera une place de choix dans une collection de miniatures de par son exclusivité et sa qualité.

Le petit détail

Cette sublime miniature ne manque pas de détails sur lesquels on pourrait s’attarder un certain temps. Pour un prix très intéressant, la qualité est bluffante. La face avant retient rapidement l’attention avec un pare-chocs renforcé, équipé de grilles, de feux supplémentaires bien réalisés et permettant de voir le détails des phares. Le réalisme est saisissant!

Prix et disponibilité

Limitée à 3 000 exemplaires, la miniature numérotée de la VW Golf Country bleue de 1990 au 1:18 par Ottomobile était disponible sous la référence OT973 en janvier 2023 au prix de 69,90 euros sur le site du Club Ottomobile.

Photos : 4Legend.com