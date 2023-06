Pneu Continental UltraContact NXT – jusqu’à 65 % de matériaux renouvelables, recyclés, certifiés ISCC PLUS

Continental a dévoilé son pneu de série le plus durable à ce jour – l’UltraContact NXT. Avec jusqu’à 65 % de matériaux renouvelables, recyclés et certifiés ISCC PLUS, il combine une part remarquablement élevée de matériaux durables avec une sécurité et des performances maximales. Continental est ainsi le premier fabricant à lancer un pneu avec à la fois une part élevée de matériaux durables et une performance maximale en production en série.

« Chez Continental, sécurité, performance et durabilité vont de pair. Avec l’UltraContact NXT, nous atteignons nos objectifs ambitieux en matière de développement durable. Ce développement représente un bond en avant significatif et démontre notre leadership technologique ainsi que notre engagement fort en faveur de la durabilité et de la sécurité. Avec ses performances impressionnantes, l’UltraContact NXT pousse la durabilité au niveau supérieur. », a déclaré Ferdinand Hoyos, responsable du secteur d’activité Pneus de remplacement EMEA de Continental.

En fonction de la dimension du pneu, l’UltraContact NXT est fabriqué à partir de matériaux renouvelables, recyclés et certifiés ISCC PLUS, à hauteur de 65%. La proportion de matériaux renouvelables représente jusqu’à 32% de la composition du pneu. La proportion de matériaux recyclés peut atteindre 5%. En outre, Continental a ajouté jusqu’à 28% de matériaux certifiés ISCC PLUS à partir de matières premières bio, biocirculaires et/ou circulaires.

Des matériaux renouvelables à base de déchets agricoles

Les matériaux renouvelables proviennent de résines produites à base de matières résiduelles des industries du papier et du bois. Utilisées dans les pneus, les résines permettent à des composés très flexibles d’améliorer l’adhérence du matériau. L’UltraContact NXT contient du silicate provenant des cendres des balles de riz. Les balles de riz sont des déchets agricoles qui peuvent être transformés en silice par un nouveau procédé moins énergivore. La silice aide à optimiser des caractéristiques telles que l’adhérence, la résistance au roulement et la durée de vie des pneus. Comme dans tous les pneus, le caoutchouc naturel est un matériau clé de l’UltraContact NXT. Il reste indispensable car il assure les propriétés de performance les plus élevées des pneus en raison de son niveau élevé de résistance et de durabilité.

Un logo pour certifier la l’utilisation de matériaux recyclés

Le logo « Contains recycled materials » (Contient des matériaux recyclés) sur le flanc de l’UltraContact NXT souligne l’utilisation de matériaux recyclés dans cette gamme de pneus. La part des matériaux recyclés s’élève à 5%. Elle comprend des matériaux en caoutchouc recyclé, qui proviennent de pneus en fin de vie traités mécaniquement. De plus, Continental utilise de l’acier recyclé dans l’UltraContact NXT. La technologie innovante ContiRe.Tex déjà présentée a également été adoptée pour l’UltraContact NXT. Elle génère des fibres de polyester haute performance utilisées pour renforcer la carcasse du pneu en recyclant les bouteilles en PET, qui autrement se seraient retrouvées dans des incinérateurs ou des décharges. Avec la technologie ContiRe.Tex, Continental a développé une alternative plus écoénergétique et écologique qui lui permet de recycler entre neuf et quinze bouteilles en plastique pour chaque pneu, selon la taille du pneu. Continental vise une production de pneus entièrement circulaire d’ici 2050 au plus tard.

Une certification ISCC PLUS pour le caoutchouc synthétique durable et le noir de carbone

Pour l’UltraContact, NXT Continental utilise jusqu’à 28% de matériaux certifiés ISCC PLUS. Il s’agit de caoutchouc synthétique durable et de noir de carbone fabriqués à partir de matières premières biosourcées, bio-circulaires et/ou circulaires. Le caoutchouc synthétique est un ingrédient déterminant de la performance des pneus de voitures de tourisme modernes, car ses propriétés peuvent être conçues spécifiquement pour son application. Le noir de carbone est utilisé dans les composés de caoutchouc pour optimiser la stabilité, la résistance et la durabilité des pneus. Le mécanisme d’équilibre certifié ISCC PLUS assure la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en suivant l’origine et les caractéristiques des matières premières, en vérifiant le respect des critères durables et en certifiant les produits obtenus.

Avancer systématiquement vers une plus grande durabilité

Continental travaille sans relâche pour faire progresser les technologies innovantes et les produits et services durables tout au long de sa chaîne de valeur, de l’approvisionnement en matériaux durables au recyclage des pneus en fin de vie. D’ici 2030, Continental vise d’avoir plus de 40% de contenu renouvelable et recyclé dans tous ses pneus nouvellement produits. Continental poursuit son effort vers des matériaux 100 % durables dans tous ses produits pneumatiques d’ici 2050 au plus tard. L’UltraContact NXT est une étape importante pour atteindre ces objectifs ambitieux en matière de développement durable et devenir le fabricant de pneus le plus progressiste, comme indiqué dans son programme stratégique Vision 2030.

Un pneu disponible pour différents modèles de voitures et tous les types de conduite

L’UltraContact NXT est une extension de la famille UltraContact, lancée par Continental en 2022. Les 19 tailles remplaceront les dimensions respectives existantes de l’UltraContact. Continental lancera progressivement l’UltraContact NXT en Europe. Les premières tailles seront disponibles pour les revendeurs de pneus en Europe en juillet. L’UltraContact NXT a été conçu pour les moteurs électriques et à combustion, offrant la plus grande efficacité d’étiquette et des performances de kilométrage optimales. Le pneu de série le plus durable de Continental à ce jour porte donc le logo EV Compatible et sera disponible pour divers véhicules populaires tels que le Kia Niro, VW ID.3, Mercedes-Benz EQA, Tesla Model 3, Audi Q4 E-TRON, Skoda Octavia, VW Golf 8, Audi A3 et bien d’autres.

Les 19 tailles disponibles porteront la note la plus élevée possible (« A ») sur l’étiquette UE en termes de résistance au roulement, freinage sur sol mouillé et bruit extérieur. L’UltraContact NXT sera disponible pour les revendeurs de pneus en Europe en juillet 2023.

Photos : Continental