Partenariat entre Porsche Design Timepieces et le Club Porsche Motorsport France

Il y a 50 ans Porsche Design présentait le premier Chronographe entièrement Noir mat, devenu iconique. Aujourd’hui, Porsche Design propose un nouveau Chronographe, au calibre entièrement développé et réalisé par sa manufacture de Soleure en Suisse, en série limitée et réservé aux membres du Club Porsche Motorsport France dans le cadre d’un nouveau partenariat.

C’est à l’occasion du Porsche Sprint Challenge France à Nogaro les 14 et 15 avril 2023 que Porsche Design Timepieces a annoncé officiellement son partenariat avec le Club Porsche Motorsport France. Un partenariat qui s’est révélé naturellement au regard des valeurs partagées entre le Club Porsche Motorsport et Porsche Design Timepieces. La passion pour la compétition tout d’abord qui est au cœur de l’ADN du Club Motorsport et de Porsche Design Timepieces. La performance et la sportivité, qui se reflètent dans chacun des Chronographes créés par la maison et qui s’expriment à chaque meeting du Club. L’exclusivité qui se manifeste par la qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des Chronographes Porsche ainsi que dans le caractère unique des évènements proposés par le Club Motorsport. Et enfin le savoir-faire partagé par des équipes de passionnés que ce soit à la manufacture de Soleure ou parmi les membres du Club qui sont de véritables amoureux de la marque.

Un Chronographe d’exception pour un partenariat d’exception

Pour marquer cette association, Porsche Design Timepieces a créé un Chronographe en édition très limitée produit à seulement 50 exemplaires. Ce Chronographe exclusif reflète la passion et l’esprit de compétition de la marque. Il a été pensé, en collaboration entre le Club Porsche Motorsport France, Porsche Design Timepieces et Porsche France. Il présente une configuration unique et des éléments de personnalisation exclusifs, avec notamment des matériaux issus de de la course automobile comme le carbone ainsi que les couleurs du Club Motorsport. Le modèle nommé « Chronographe Club Motorsport France » est équipé d’un calibre maison équipé d’un mouvement certifié COSC. Il a été dévoilé pour la première fois à Dijon les 19 et 20 mai derniers à l’occasion de la troisième manche du Sprint Challenge et sera vendu en exclusivité aux membres du Club Motorsport.

« Je suis très heureux de voir naître ce nouveau partenariat entre Porsche Design Timepieces et le Club Motorsport car on y retrouve deux univers merveilleux. Celui du Motorsport avec toutes ses qualités et celles de ses véhicules et de l’autre côté celui de nos montres issues de notre manufacture Suisse […]. On retrouve toutes nos valeurs dans les montres Porsche Design Timepieces à savoir la qualité de fabrication, l’authenticité, les matières Porsche (…) quelque chose de personnalisable, d’individuel d’unique, comme ce partenariat. », a déclaré Marc Meurer, Président de Porsche France

Un partenariat fort qui s’inscrit dans la durée

Ce partenariat s’étendra sur plusieurs saisons. Les équipes de Porsche France assureront notamment une présentation de Porsche Design Timepieces lors des rassemblements du Club. La marque y présentera entre autres les Chronographes Porsche Design associés à certaines Porsche exclusives telle que récemment la Porsche 911 Sport Classic mais également les dernières nouveautés de la gamme Porsche Lifestyle. Porsche France remettra par ailleurs 4 exemplaires du Chronographe « Club Motorsport France » aux vainqueurs du Porsche Sprint Challenge des saisons 2023 et 2024.

« Ce partenariat Porsche Design Timepieces – Porsche Club Motorsport affirme le lien très fort entre le Club et la marque tant par la palette des Chronographes configurables aux couleurs des plus belles Porsche dont raffolent nos membres que par l’association technologie, précision et compétition dans le cadre du championnat Porsche Sprint Challenge France dont le Club Motorsport est le promoteur. », a déclaré Patrick Vegeais, Président Club Porsche Motorsport

Porsche Design Timepieces, la volonté d’un homme

En 1972, le mouvement à quartz conquiert le marché et les modèles bon marché à affichage numérique commencent à être à la mode. La plupart des montres sont davantage des bijoux que des instruments de précision. Le Professeur Ferdinand Alexander Porsche souhaite alors créer un objet d’une exactitude maximale avec une lisibilité optimisée. C’est à ce moment qu’est né le premier Chronographe entièrement Noir mat dérivé du cockpit antireflet des voitures de course de l’époque : le Chronographe I.

Aujourd’hui, Porsche Design Timepieces est une manufacture située depuis 2014 à Soleure en Suisse qui produit ses propres calibres certifiés COSC. Une marque qui allie à la fois l’héritage de Porsche et l’ingénierie de pointe des artisans suisses de Porsche Design pour créer des Chronographes de grande qualité. Chaque Chronographe est conçu pour refléter l’élégance des véhicules Porsche.

Photos : Porsche