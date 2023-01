Dakar 2023 – Podium pour Carlos Sainz avec l’Audi RS Q e-tron E2 à l’étape 8

Pour la 8ème et dernière étape avant la pause d’une journée du rallye Dakar 2023, la spéciale a eu lieu au départ d’Al Duwadimi en direction de la capitale d’Arabie Saoudite, Riyad. Après son accident et son arrêt la veille pour porter secours à l’équipage Audi Sport #211, Carlos Sainz a repris du poil de la bête et a terminé sur le podium. Ses coéquipiers restants ont chuté au classement général suite à l’accident de la veille.

Pour la pause bien méritée pour tous les participants et les différentes équipes, le bivouac de la 8ème étape de l’édition 2023 du Dakar est à Riyad, obligeant les concurrents en rouler sur une longue liaison. La spéciale du jour était assez compliquée avec une navigation complexe et des pistes empierrées avec une enfilade de dunes.

Carlos Sainz a remis les gaz pour gagner de nouvelles étapes et montrer qu’il restant combatif malgré ses derniers déboires mécaniques. Son Audi RS Q e-tron E2 a brillé par ses performances en chassant les leaders. Malheureusement il a écopé d’une pénalité de 5 minutes pour excès de vitesse ne lui permettant pas d’aller au-delà de la 3ème place de la spéciale.

Le second équipage était moins performant avec une pénalité suite à l’assistance nécessaire du camion Audi Sport la veille. Mattias Ekström et Emil Bergqvist ont terminé à la 115ème place, un second coup dur pour cet équipage sur lequel les dernières chances de podium reposaient.

Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – redescend à la 35ème position alors que Carlos Sainz et son coéquipier Lucas Cruz remonte légèrement à la 99ème position.

Après une journée de repos pour tout le monde le lundi 09/01/2023, l’étape 9 du rallye Dakar se déroulera le 10 janvier 2023 entre Riyad et Haradh, longue de 686 km : 328 km de liaison et 358 km de spéciale.

Classement de l’étape 8 (temps, écart, pénalité)

3 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h 37′ 55 / + 00h 03′ 31 / 00h 05′ 00

115 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 05h 49′ 32 / + 02h 15′ 08 / –

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

35 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 38h 05′ 36 / + 07h 02′ 38 / 00h 15′ 00

99 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 60h 19′ 57 / + 29h 16′ 59 / 18h 05′ 00

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 8 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar