En 2017, Porsche a construit un véhicule unique afin de rendre hommage aux deux Porsche 911 T victorieuses du Rallye Monte Carlo de 1968, pilotée pour l’une par Vic Elford accompagné de David Stone. Cette voiture – la Porsche 911 Carrera T « Tribute to Monte-Carlo 1968 » – a été dévoilée en 2018 lors d’un évènement au Col de Turini regroupant divers pilotes automobiles Porsche de renom dont Vic Elford et Herbert Linge.



Une double victoire au Monte-Carlo 1968

En 1968, Porsche signait pour la première fois une victoire au Rallye Monte-Carlo, avec deux Porsche 911 T remportant une double victoire. Dans les deux années qui ont suivi, la 911 était intouchable.

Le pilote d’usine Porsche Vic Elford avait encore un compte à régler avec le Rallye Monte-Carlo : en raison d’une imprécision dans les règles, il avait raté la victoire en 1967. Et c’est ainsi que « Quick Vic » et son copilote David Stone ont commencé la course à Varsovie dans une Porsche 911 T de 170 ch pesant moins d’une tonne. A l’issue de la première étape, le Français Gérard Larrousse dans son Alpine occupait la première place sur la ligne de départ devant le casino de Monte Carlo avec 14 secondes d’avance – directement suivi par l’équipage Elford/Stone. Le Britannique roule comme un fou et prend 20 secondes d’avance sur Larrousse. Larrousse n’abandonne pas et se lance à sa poursuite, mais il a la malchance de tomber sur le travail de quelques farceurs douteux sur le col : des spectateurs ont pelleté de la neige sur la route. Larrousse a glissé et son Alpine a viré dans un mur. Elford a remporté la victoire avec sa Porsche 911 T rouge portant le numéro 210.

Une voiture hommage

Pour les 50 ans de cette première victoire au rallye français, Porsche Style et le département développant les modèles de série se sont associés pour développer une voiture anniversaire unique s’inspirant de la Porsche 911 T de course de 1968.

En 2018, Porsche a réuni au Col de Turini Vic Elford et d’autres pilotes décorés au Monte Carlo avec des 911 : Herbert Linge (901/911 2.0 Coupé ), René Rochebrun (911 Carrera 2.7 RS), Jean-Pierre Nicolas (911 Carrera RS 3.0), Jacques Alméras (911 3.0 Group 4).

L’ancien pilote Vic Elford a repris du service pour reconduire sur le tracé français sur lequel il a décroché une victoire historique. Il a ainsi pris place dans ce modèle qui reprend les caractéristiques de la voiture historique dont la couleur rouge, les phares auxiliaires à longue portée fixés sur le pare-chocs avant, les grosses bavettes noires derrière les roues arrière, le numéro original 210, des instruments de rallye Halda, des sièges baquets complets au fini carbone ainsi que les inscriptions des années « 1968 » (côté passager) et « 2018 » (côté conducteur) brodées sur les appuis-tête.

Vic Elford a même dédicacé la voiture après sa conduite en mettant quelques mots et sa signature sur le toit de la 911 Carrera T de 2017 (châssis WPOZZZ99ZJS100513) développant 370 ch (272 kW) via son moteur Boxer 6 de 3,0 litres.

Encore aujourd’hui, Elford peut parler pendant des heures des événements entourant ce rallye. Au volant de la Porsche 911 Carrera T « Tribute to Monte-Carlo 1968 », il a déclaré : « La meilleure voiture que j’aie jamais conduite de ma vie. »

Et pour anticiper toutes questions : ce modèle reste un exemplaire unique et n’est pas à vendre.

Photos : 4Legend.com / Porsche – Vidéo : Porsche