Porsche engage trois Hypercars 963 aux 24 Heures du Mans 2023

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport s’attaque aux 24 Heures du Mans 2023 avec trois Porsche 963. Aux côtés des deux hypercars du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC), l’équipe concourra également avec un prototype hybride du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Pour l’événement majeur à l’occasion du 100ème anniversaire de la classique d’endurance, l’équipe d’usine mobilise du personnel des deux séries. L’équipe cliente Hertz Team JOTA a engagé une quatrième Porsche 963 pour affronter la course des 10/11 juin 2023.

Porsche est déterminé à maximiser ses chances de remporter L’organisateur du Mans – l’ACO – a donné son feu vert pour le prototype hybride de 680 ch (500 kW) supplémentaire. Le véhicule s’attaque à la course avec le numéro de départ 75. 2023 marque le 75ème anniversaire du constructeur de voitures de sport, la classique du Mans célébrant cette année son 100ème anniversaire. L’équipe cliente Hertz Team JOTA alignera une quatrième Porsche 963.

« Le Mans est le temps fort de chaque saison d’endurance, encore plus cette année à l’occasion du 100ème anniversaire des 24 heures. Pour nous, il s’agit de maximiser nos chances de remporter notre 20ème victoire au général au Mans à l’occasion du 75ème anniversaire de la marque Porsche. C’est pourquoi nous engageons une troisième voiture. L’histoire de la course a montré que les voitures supplémentaires déployées sont souvent le facteur qui fait finalement pencher la balance. Il n’est pas nécessaire de remonter loin dans l’histoire de Porsche Motorsport pour en avoir la preuve : en 2015, la troisième Porsche 919 Hybrid nous a offert la victoire au Mans. », a résumé Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Si le choix de s’engager au Mans avec trois voitures augmente nos chances, il nous présente également d’énormes défis. Nous devons constituer un équipage supplémentaire et expédier une des voitures IMSA en France et vice-versa. En plus de cela, en raison des goulots d’étranglement d’approvisionnement continus pour certains assemblages, l’approvisionnement en pièces peut ne pas être parfait. Nous voulons faire de notre mieux et briller à l’occasion du 75ème anniversaire de la marque Porsche et du 100e anniversaire des 24 Heures du Mans. », explique Urs Kuratle, Directeur Factory Motorsport LMDh.

« Depuis le premier jour de Porsche Penske Motorsport, les 24 Heures du Mans ont été notre priorité. Le privilège d’aligner une troisième Porsche 963 nous lance des défis à la fois logistiques et opérationnels. Même lorsque nous avons mis en place notre programme, nous l’avons fait en partant du principe que nous pourrions l’étendre si besoin était. Nous sommes une équipe mondiale engagée dans le Championnat du Monde d’Endurance et l’IMSA. Nous avons un personnel hautement qualifié et motivé qui se soutient mutuellement. L’utilisation d’une troisième voiture signifie que les membres de l’équipe participante de notre équipage IMSA seront en Allemagne et en France pendant environ quatre semaines. Ils s’associeront à leurs collègues du WEC pour préparer les voitures et le matériel nécessaire. La prochaine étape du programme est la journée d’essais et enfin la semaine de course. Le calendrier IMSA le permet sans avoir à faire de concessions majeures. Nous aurons trois voitures sur la grille qui sont préparées exactement au même niveau. », a ajouté Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Au volant de la Porsche 963 n°5, l’Américain Dane Cameron, le Danois Michael Christensen et le Français Frédéric Makowiecki se partagent le volant. Aux commandes de la voiture sœur n°6 se trouvent le Français Kévin Estre, le Belge Laurens Vanthoor et l’Allemand André Lotterer, triple vainqueur du Mans. Le Brésilien Felipe Nasr fera partie de l’équipage de la voiture n°75. Ses deux coéquipiers seront également issus du line-up bien connu de Porsche Penske Motorsport IMSA. Ils seront annoncés ultérieurement. Pour la voiture n°38, l’équipe cliente Hertz Team JOTA a nommé le pilote d’usine António Félix da Costa du Portugal, Will Stevens du Royaume-Uni et Yifei Ye. Le pilote de course chinois reçoit le soutien de Porsche Motorsport Asia-Pacific.

Les 24 Heures du Mans ont été disputées pour la première fois en France il y a 100 ans. La 91ème édition aura lieu les 10/11 juin 2023. Dans la course à la victoire au classement général dans la nouvelle catégorie Hypercar, Porsche affrontera des constructeurs tels que Ferrari, Cadillac, Toyota et Peugeot.

Photos : Porsche