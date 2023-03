Audi intègre une boutique d’applications dans plusieurs de ses modèles

À partir de l’été 2023, Audi proposera une boutique d’applications sur certains modèles équipés de la troisième génération du système d’infodivertissement modulaire (MIB 3). Avec l’intégration de la boutique, qui a été développée conjointement avec CARIAD, filiale de Volkswagen, et leur partenaire Harman Ignite, les clients peuvent accéder directement et intuitivement à des applications tierces populaires via l’interface multimédia (MMI) au moyen d’une liaison de données dans le véhicule. Les applications sélectionnées par le client peuvent être installées dans le système MMI de manière transparente, sans qu’il ne soit nécessaire de faire un détour par un smartphone.

Dans sa quête d’une numérisation toujours plus poussée des véhicules, Audi intègre une boutique en ligne pour les applications dans certains de ses modèles. La base technique de cette innovation est une extension du MIB 3 avec un composant électronique supplémentaire : un module matériel Audi de la taille d’une clé USB est chargé avec un système d’exploitation open-source et permet ainsi d’accéder aux applications tierces dans le véhicule.

« Audi est la première marque du groupe Volkswagen à introduire la nouvelle boutique pour les applications tierces. Cette solution évolutive a été développée par CARIAD et est un exemple de notre stratégie visant à offrir à tous nos clients un écosystème très attractif. Grâce à cette solution, les conducteurs d’Audi bénéficieront non seulement de mises à jour logicielles régulières, mais aussi d’un système d’infodivertissement qu’ils pourront encore mieux personnaliser. », a déclaré Oliver Hoffmann, Responsable du Développement Technique chez Audi.

Un écosystème numérique innovant

Avec la nouvelle boutique, les clients ont accès à une grande variété d’applications, qui peuvent être téléchargées directement et indépendamment du smartphone vers le MMI. Au lancement, les applications des catégories suivantes sont disponibles : Musique, Vidéo, Jeux, Navigation, Parking & Chargement, Productivité, Météo et Actualités. La section Musique, par exemple, comprend des applications telles que Amazon Music et Spotify. La boutique s’enrichira constamment avec de nouvelles applications. Les clients peuvent y accéder via une vignette du MMI distincte. Ensuite, les applications supplémentaires sont intégrées de manière transparente à l’IHM et peuvent être utilisées de manière sûre et fiable, même pendant la conduite. Le portefeuille d’applications est adapté spécifiquement aux différents marchés.

L’assistant vocal Alexa d’Amazon est disponible dans les modèles Audi depuis 2019. À partir de cet été, les clients auront toujours accès à la toute dernière version de l’application Alexa ainsi qu’à des fonctionnalités supplémentaires, telles qu’une interface graphique améliorée et un nouveau panneau de commande visuel pour gérer les appareils de la maison intelligente.

Une facturation pratique

Pour utiliser les applications tierces, une liaison de données est nécessaire. Elle est établie via la carte SIM embarquée, une carte SIM installée en permanence dans le véhicule. Pour les propriétaires d’Audi en Europe, les coûts liés à l’utilisation du réseau cellulaire sont facturés de manière pratique par le biais du volume de données avec Cubic Telecom. Les 25 premiers gigaoctets sont gratuits. Bien entendu, les modèles Audi continueront à prendre en charge Android Auto et Apple CarPlay avec l’option « interface smartphone ».

Intégration dans divers modèles Audi à partir de l’été 2023

La boutique d’applications sera disponible à partir de juillet sur certains modèles équipés de la dernière version logicielle MIB 3, à savoir les Audi A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron, et Audi e-tron GT. Ces modèles Audi seront équipés de la boutique d’applications dès l’usine sur l’ensemble du marché européen ainsi qu’au Canada et aux États-Unis. La fonctionnalité sera étendue à d’autres modèles en 2023. Les applications tierces ne sont pas disponibles sur les véhicules dont la date de production est antérieure.

Photos : Audi