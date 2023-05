Porsche Mobil 1 Supercup – Report du début de la saison suite aux inondations en Italie

Suite à de très fortes pluies et des inondations qui sont survenues ce mardi dans le nord de l’Italie, le Grand Prix d’Émilie-Romagne de F1, qui devait ouvrir la saison 2023 de la Porsche Mobil 1 Supercup, a été annulé. La course Porsche a quand à elle été reportée d’une semaine.

La région autour du circuit d’Imola a été submergée d’eau, ayant rendu nécessaire l’intervention de nombreux secours à de nombreux habitants pris au piège de la montée rapide des eaux. L’évacuation du paddock du circuit a également eu lieu en urgence. Dans ces conditions exceptionnelles, la décision d’annuler le Grand Prix de Formule 1 a été prise.

« Nous approuvons pleinement la décision prise par les responsables de la Formule 1 et les autorités italiennes. La sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel est une priorité absolue. Dans la situation actuelle, la poursuite du Grand Prix d’Émilie-Romagne aurait également immobilisé les ressources de la police et les services de secours qui sont nécessaires de toute urgence ailleurs. Nos pensées vont aux gens et aux communautés de la région. », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet Porsche Mobil 1 Supercup.

L’ouverture de la saison de la Porsche Mobil 1 Supercup 2023 est reportée au Grand Prix de Monaco, prévu le week-end suivant (du 25 au 28 mai).

