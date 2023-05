Techno Classica 2023 – L’Audi TT et les Audi quattro de course à l’honneur

Après quelques années d’absence, Audi Tradition a fait son retour au plus grand salon européen dédié aux véhicules anciens et basé à Essen en Allemagne : le Techno Classica 2023. Malgré un stand plus petit qu’auparavant, 5 véhicules mettant en valeur le patrimoine de la marque aux quatre anneaux étaient exposés : deux Audi TT Mk1 dont le prototype à moteur V6 Biturbo, une motocyclette NSU, l’Audi Sport quattro S1 E2 Rallye Olympus, une Audi quattro Rallye Groupe 4.

Audi TT Roadster 1.8T Mk1 de 1999

La toute première génération d’Audi TT était exposée dans une version Roadster en traction et motorisée par le 4 cylindres 1.8T de 180 ch. La particularité de ce modèle qui en fait sa rareté est l’absence de becquet arrière. Les tous premiers modèles commercialisés étaient dépourvus d’aileron sur le coffre. Suite à des soucis de stabilité, la marque aux quatre anneaux a installé par la suite de série un becquet améliorant l’appui. Un gros rappel a été réalisé auprès des premiers clients afin d’installer en concession cet élément de sécurité. Quelques propriétaires ont refusé cette installation, rendant cette configuration d’origine assez rare. La première génération de l’Audi TT a été produite de 1999 à 2006 à 178 765 unités en version Coupé et 90 733 exemplaires en version Roadster.

Audi TT RS4 de 2001

A l’automne 1998, le premier Audi TT Coupé arrivait chez les concessionnaires de la marque, trois ans après la présentation d’un concept TT Coupé au salon IAA de Francfort suivi d’un showcar Roadster au salon de Tokyo de la même année.

Alors que la première génération du TT était proposé en différentes motorisations 4 cylindres (150, 163, 180, 225 et 240 ch) et même V6 de 250 ch, Audi a imaginé en donner plus au TT. Les ingénieurs de quattro GmbH (entité basée à Neckarsulm, devenue aujourd’hui Audi Sport GmbH) ont conçu un véhicule un peu spécial poussant la sportivité du coupé sportif à son maximal (sans parler de l’Audi TT bimoto créé par MTM) : l’Audi TT RS4.

Avec la sortie en 2000 de son break sportif Audi RS 4 Avant, quattro GmbH avait imaginé un TT motorisé par son V6 biturbo développant à l’origine 380 ch (280 kW). Implanté un tel moteur dans le TT n’a pas été une mince affaire. L’espace disponible dans le compartiment moteur n’était pas suffisant et les ingénieurs Audi ont été contraints de reculer la séparation de l’habitacle et y faire rentrer au chausse-pied le V6 suralimenté.

Après de gros travaux d’adaptation, le monstre peint en jaune Imola (une couleur emblématique de l’Audi RS 4 Avant B5) est devenu un véhicule à part réalisé à un seul exemplaire. Nous vous avions dévoilé en 2016 en exclusivité l’Audi TT RS4 : 4 roues motrices permanentes (Torsen et non équipé du système Haldex des TT et autres A3/S3), gros freinage, V6 biturbo de 2,7 l développant une puissance de 450 ch (331 kW) à 6 500 tr/min, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, poids de 1 550 kg, vitesse maximale non limitée de 290 km/h, dimensions de 4,410 x 1,764 x 1,345 m.

NSU Quickly

Pour les 150 ans de NSU, Audi Tradition a exposé une motocyclette Quickly. Ce deux-roues a été très populaire dans les années 1950 et 1960, produit à plus d’un million d’exemplaire.

Audi quattro Rallye R-6 Groupe 4 de 1980

Parallèlement au début de la production en série de l’Audi quattro présentée en mars 1980, Audi Sport a commencé à construire les premiers véhicules de rallye. La sixième voiture avait déjà été achevée en juillet 1980. R-6 a reçu le numéro d’immatriculation IN-NE 3. Enfin, en janvier 1981, la quattro a été homologuée pour le groupe 4 en rallye international.

Auparavant, du 30 octobre au 2 novembre, Audi a pu exécuter pour la première fois une phase de développement précoce de la quattro Rallye dans des conditions réelles au Rallye Urbibel dans l’Algarve portugaise, une étape du Championnat d’Europe des rallyes. Cette première utilisation comme véhicule de piste a bouleversé tout le monde du rallye. Hannu Mikkola et son copilote Arne Hertz ont bouclé 24 des 30 spéciales sur l’Audi quattro de 300 ch en un temps record. Si l’équipe n’était pas partie en tant que véhicule devant, mais avait pris le départ au classement, elle aurait pu gagner le rallye avec près d’une demi-heure d’avance sur les deuxièmes.

Le R-6 a ensuite été utilisé comme véhicule de tête au Northern Lights Rally en Finlande, avec Freddy Kottulinsky au volant, en novembre 1980. En janvier 1981, Audi Sport a utilisé la quattro Groupe 4 comme véhicule d’entraînement pour Michèle Mouton au Rallye de Monte-Carlo. Le véhicule est resté en possession d’Audi Sport jusqu’en 1986 et a ensuite été vendu à l’Angleterre. Là-bas et en Irlande du Nord, d’autres affectations ont eu lieu dans des rallyes nationaux et dans le championnat d’Europe de rallye cross. Audi UK a acquis le véhicule en 1998 mais l’a vendu à un collectionneur britannique deux ans plus tard, qui l’a entièrement restauré en 2005.

En 2009, la voiture est revenue à Ingolstadt pour le centième anniversaire de la marque Audi et a été exposée en 2010 pour le trentième anniversaire du quattro à l’Audi museum mobile d’Ingolstadt. En 2015, la marque aux quatre anneaux a pu acheter le véhicule pour sa collection de véhicules historiques gérée par Audi Tradition. Le moteur 5 cylindres développe 300 ch (220 kW).

Audi Sport quattro S1 E2 Rallye Olympus de 1985

L’Audi Sport quattro S1 E2 était la dernière évolution de la quattro Rallye et est née de la possibilité donnée par le règlement sportif d’homologuer des évolutions d’un modèle de base à des intervalles d’au moins douze mois, à condition qu’au moins 20 d’entre eux soient construits.

Dans la version E2 homologuée le 1er juillet 1985, toutes les éléments possibles ont été déplacés dans le coffre d’origine pour une meilleure répartition du poids. Citons par exemple le refroidisseur du moteur avec deux ventilateurs électriques, l’alternateur, le refroidisseur d’huile moteur et la batterie. De cette façon, une tentative a été faite pour compenser les inconvénients de la conception proche de la série (moteur et transmission à l’avant) par rapport aux voitures à moteur central des concurrents, qui ont été conçues uniquement comme des véhicules de compétition.

L’augmentation de la puissance du moteur et des vitesses plus élevées ont été faits avec une importante amélioration de l’aérodynamique. Le tablier de chasse-neige avant et le puissant aileron arrière sont devenus l’emblème de l’Audi Sport quattro S1 E2.

La Sport quattro S1 E2 a fait ses débuts en tant que championne du monde avec l’équipage de Blomqvist/Cederberg au Marlboro Rally en Argentine du 30/07 au 01/08/1985. Walter Röhrl a remporté la première victoire au général dans une S1 avec son copilote Christian Geistdörfer au Rallye de San Remo en Italie en octobre de la même année.

L’Audi Sport quattro S1 E2 exposée à Essen (476 ch / 350 kW) est la première du genre et a fait ses débuts au début du mois de juillet 1985 au Rallye Olympus aux États-Unis, où Hannu Mikkola et Arne Hertz ont emporté une impressionnante victoire générale.

