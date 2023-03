Volkswagen rappel des centaines d’ID. Buzz pour des problèmes de pneus

Le nouveau van 100% électrique de Volkswagen, l’ID.Buzz, est déjà sujet à un rappel mondial pour une problème de pneumatiques pouvant se dégonfler soudainement.

Volkswagen a identifié un défaut pouvant affecté la sécurité des passagers des ID. Buzz et des autres usagers de la route : En raison d’une mauvaise fabrication des pneus équipant le véhicule en première monte, ils peuvent soudainement perdre de l’air. Une perte d’air soudaine dans les pneus peut affecter la stabilité de conduite, augmentant ainsi le risque d’accident.

Les 231 propriétaires concernés à travers le monde seront contactés via la campagne de rappel 44T3 afin de se rendre dans une concession Volkswagen. Les véhicules VW ID.Buzz concernés par ce rappel ont été fabriqués entre le 28 juillet et le 4 novembre 2022 et équipés de pneus été Continental Eco Contact 6Q ContiSeal de dimension 255/50 R19 107T XL.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen