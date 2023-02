Vente aux enchères du 1er Bentley Bentayga EWB by Mulliner

Le premier Bentley Bentayga EWB sur mesure a été mis aux enchères pour une œuvre caritative lors du Winter Wine Festival de Naples 2023. Le dernier produit phare de Bentley a participé au Naples Winter Wine Festival (NWWF), récoltant 1 million de dollars du produit total de la vente aux enchères, totalisant plus de 25 millions de dollars au profit des enfants mal desservis du comté de Collier en Floride.

La vente aux enchères de Bentley comprenait la livraison de ce Bentayga Extended Wheelbase Azure unique, spécialement conçue pour le Naples Winter Wine Festival.

Le Bentayga EWB est doté d’une peinture extérieure à trois couches de quartz de neige nacré qui contraste avec la spécification Blackline et fini avec des roues usinées brillantes et peintes en noir à dix rayons de 22 pouces. En tant que caractéristique de plaisir caché, les détails Amethyst peuvent être vus dans tout l’habitacle en blanc Mulliner et noir Beluga, y compris le levier de vitesses, les poches de porte, les passepoils et les coutures. Les coussins arrière supplémentaires de Mulliner s’inspirent également du thème du vin et sont également en améthyste avec un passepoil blanc.

Les seuils de porte personnalisées du Naples Winter Wine Festival ajoutent à la nature sur mesure du Bentayga. L’expérience de l’habitacle est rehaussée par le son haut de gamme Naim, accentué par des grilles de haut-parleur blanches.

De plus, la voiture est équipée du siège automobile le plus axé sur le bien-être au monde – Bentley Airline Seat Specification. La nouvelle spécification de siège type aéronautique du Bentayga EWB est le siège le plus avancé jamais installé sur une voiture. Avec 22 modes de réglage, le premier système de détection automatique de température au monde et la technologie avancée de réglage postural offrent le meilleur logement arrière depuis la Bentley Mulsanne.

Chaque centimètre de ce Bentayga EWB incarne le luxe, le bien-être et la performance pour tous les occupants pour une expérience Bentley vraiment unique. En plus de cette Bentley unique, le couple gagnant a également accepté l’opportunité de rejoindre le programme Extraordinary Journey UK, consistant en quatre nuits et cinq jours de voyage à travers l’Angleterre et l’Ecosse. En plus de cela, avant de rejoindre le programme Extraordinary Journey UK, le couple gagnant bénéficiera d’une extension sur mesure du voyage avec une expérience organisée à Londres et une voiture avec chauffeur à l’atterrissage au Royaume-Uni.

L’expérience exquise comprend la visite de la maison de Bentley à Crewe, en Angleterre, pour une visite d’usine et une expérience culinaire uniques, suivies d’un trajet de plusieurs jours de l’Angleterre à l’Écosse avec des itinéraires à couper le souffle, des paysages et des lieux luxueux en cours de route. Ici, le programme se termine par une dégustation approfondie de whisky et une expérience de distillerie exclusive au domaine Macallan.

« Je suis extrêmement fier de Bentley Naples et de notre équipe Mulliner pour avoir créé cette voiture unique pour soutenir une cause merveilleuse et louable. Redonner et établir un objectif au sein de la communauté fait partie de notre définition plus large de la durabilité. », a déclaré Christophe Georges, PDG de Bentley Americas.

Depuis 2001, le Naples Winter Wine Festival (Festival du vin d’hiver de Naples) a attiré des participants avertis du monde entier pour son importance philanthropique et son lot somptueux, qui depuis sa création a servi plus de 300 000 enfants dans le besoin.

Bentley Motors est heureux de s’associer au Naples Winter Wine Festival pour la septième année consécutive en collaboration avec Bentley Naples et se consacre à poursuivre ses efforts caritatifs avec le Naples Winter Wine Festival et au-delà.

Jason Reidel, directeur associé de Bentley Naples, a déclaré : « Nous avons choisi de soutenir le Naples Winter Wine Festival car cet événement est l’une des plus grandes collectes de fonds du pays et tous les dons collectés restent dans le comté de Collier et vont directement aux enfants qui en ont le plus besoin. De plus, le NCEF soutient tant d’organisations différentes, plutôt qu’une seule. Plus de 50 organisations différentes ont reçu des subventions, ce qui est incroyable. Nous aimons notre communauté SWFL et voulons redonner de toutes les manières possibles, donc NCEF/NWWF est un excellent moyen d’avoir un impact direct sur la vie de tant de personnes différentes au sein de la communauté. Leur site Web indique que plus de 300 000 vies ont été touchées depuis la mise en place du festival. Nous contribuons à changer la vie de centaines de milliers de personnes et nous espérons continuer à nous associer au NCEF non seulement en tant que partenaire commercial, mais également en organisant des lots passionnants pour de nombreuses années à venir. Nous sommes ravis que ce véhicule extraordinaire soit vendu aux enchères cette année au Naples Winter Wine Festival, contribuant ainsi à collecter des fonds au profit des enfants à risque et défavorisés de notre communauté. Cette voiture unique en son genre est vraiment magnifique et s’appuie sur notre formidable partenariat avec Bentley en tant que constructeur automobile de luxe exceptionnel et le Naples Winter Wine Festival en tant que l’une des meilleures ventes aux enchères caritatives de vin au monde. », a déclaré le président sortant du NCEF, Paul Hills.

