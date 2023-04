VW lance un nouveau moteur plus performant pour la gamme ID.

La prochaine génération d’entraînement électrique pour la famille ID. de Volkswagen est en cours de lancement. Avec le nouveau moteur arrière APP550, la famille de modèles électriques de Volkswagen recevra une unité de puissance entièrement nouvelle. À l’avenir, cela offrira des performances plus élevées combinées à une efficacité améliorée pour les modèles VW ID.. La famille bénéficiera donc à la fois en termes de puissance et d’autonomie accrue. Volkswagen prévoit de livrer les premiers véhicules avec la nouvelle génération d’entraînement dans une version de 210 kW (286 ch) à partir de la fin de l’année 2023.

La base de conception du nouveau moteur reste la matrice de propulsion électrique modulaire (MEB – Modular Electric Drive), l’architecture de véhicule de Volkswagen spécialement conçue pour les modèles électriques. Karsten Bennewitz, Responsable des systèmes Powertrain et énergie en développement, a déclaré : « L’espace disponible n’ayant pas changé, nous avons été contraints de développer un nouveau moteur qui permet d’obtenir des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité malgré le fait d’être soumis aux mêmes contraintes. Ce fut un grand défi pour l’équipe du développement technique et des composants du groupe. Le résultat montre que nous avons pu réduire l’utilisation de matières premières, tout en obtenant une augmentation considérable de l’efficacité des véhicules. »

Plus de puissance et beaucoup plus de couple

Le nouveau groupe motopropulseur a une puissance de 210 kW (286 ch) avec un couple maximal d’environ 550 Nm – en fonction du rapport de vitesse du véhicule. Le couple nettement plus élevé en particulier assure un développement de puissance supérieur – à la fois à l’arrêt et à des vitesses plus élevées. Le nouvel entraînement électrique APP550 atteint son couple élevé grâce à un stator amélioré avec un nombre efficace d’enroulements plus élevé et une section de fil plus grande. Le rotor comme son homologue est équipé d’un aimant permanent plus puissant qui a une capacité de charge plus élevée. L’entraînement a également été renforcé pour résister aux couples considérables produits.

L’onduleur délivre des courants élevés

Le courant est un facteur décisif pour la puissance d’un entraînement électrique. Autre composant important, l’onduleur a été développé de manière à pouvoir fournir les courants de phase élevés nécessaires pour une puissance et une efficacité accrues. Il agit comme le « cerveau » de contrôle dans le groupe motopropulseur dont le logiciel fonctionnel assure des processus système efficaces. Ceci s’applique aux fréquences d’horloge et aux méthodes de modulation pour la génération du courant alternatif pour le moteur électrique d’entraînement, par exemple. Le moteur d’entraînement peut donc fonctionner plus efficacement, en fonction de la phase de charge.

Gestion thermique optimisée grâce à un refroidissement intelligent

Afin d’augmenter l’efficacité de la propulsion électrique, Volkswagen a optimisé un certain nombre de composants du groupe motopropulseur, dont le système de gestion thermique. Le nouveau variateur dispose donc d’un système de refroidissement économe en énergie qui fonctionne sans pompe à huile électrique. Le système est capable de se refroidir indépendamment via les engrenages de la boîte de vitesses et des composants spécialement formés pour l’alimentation et la distribution d’huile. L’huile chauffée est refroidie par le circuit de refroidissement du véhicule, qui maintient la transmission à la température de fonctionnement. L’extérieur du stator est équipé d’un radiateur à eau.

Volkswagen Kassel comme centre de production du groupe motopropulseur électrique

Le système d’entraînement avec boîte de vitesses, rotor et stator sera produit à l’usine Volkswagen Group Components de Kassel. Alexander Krick, responsable du développement technique E-Drive, Power Electronics & Transmission chez VW Group Components, a déclaré : « Nous développons des moteurs d’entraînement électriques et leurs boîtes de vitesses depuis 15 ans maintenant, et les produisons également ici sur notre site depuis plus de 10 ans. » Les innovations de produit et de processus dans le moteur d’entraînement électrique et la boîte de vitesses entraînent une augmentation significative de l’efficacité et des performances. Il a ajouté : « Forts de nos nombreuses années d’expérience, nous avons optimisé l’ensemble du système grâce, entre autres, à l’utilisation de tôles électriques spéciales et de processus d’usinage personnalisés, et avons ainsi pu augmenter considérablement l’efficacité. »

Photos : Volkswagen