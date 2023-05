Dr. Wolfgang Porsche célèbre ses 80 ans

« Le mythe Porsche vit et ne périra jamais ! » – Le Dr Wolfgang Porsche a fait cette promesse légendaire à l’équipe Porsche à Zuffenhausen en juillet 2009 et leur a donné confiance dans les moments difficiles. Le 10 mai 2023, le président du conseil de surveillance de Porsche AG a fêté ses 80 ans et peut se voir confirmé : Porsche est cotée en bourse avec succès, est rapidement entrée dans l’indice boursier DAX et a enregistré à plusieurs reprises des ventes, des revenus et des bénéfices record en ces dernières années grâce à un modèle économique extrêmement robuste. La transformation vers la mobilité électrique se déroule également comme prévu. C’est notamment grâce à la personne qui fête aujourd’hui ses 80 ans, qui préside le conseil de surveillance du constructeur de voitures de sport depuis 2007. Il a fêté son anniversaire en tant que membre du conseil de surveillance lors de l’assemblée générale annuelle du groupe Volkswagen à Berlin. Il cherche à y être élu pour encore cinq ans. En outre, il siège également aux conseils de surveillance de Porsche Holding SE et d’Audi AG.

Pour les employés de Porsche, « WoPo » est une institution et un point d’ancrage depuis de nombreuses années. Oliver Blume, président du directoire de Porsche, l’appelle « une figure d’identification sympathique pour qui le travail est une vocation ». Il est le visage de l’entreprise pour les nombreux passionnés et clients Porsche du monde entier. Aux États-Unis et au Japon en particulier, il jouit d’une réputation particulière parmi les nombreux fans de Porsche. Pour sa part, il veut aussi toujours être proche de la communauté Porsche mondiale, où il se sent vraiment chez lui.

La success story de Porsche est étroitement liée à l’icône de la voiture de sport 911. Il en va de même pour le Dr Wolfgang Porsche. Il a accompagné le développement de la 911 dès le début. Lors de la célébration de la production de la millionième 911 le 11 mai 2017, il se souvient : « J’ai été autorisé à faire les premiers trajets sur la route alpine du Grossglockner avec mon père. J’apprécie toujours cette sensation dans une 911 comme à l’époque. Grâce à la 911, les valeurs fondamentales de notre marque sont aussi visionnaires aujourd’hui qu’elles le sont depuis la première Porsche 356 « Nr.1 » Roadster de 1948. »

La Porsche 911 fête également un anniversaire en 2023 : elle aura 60 ans. La légendaire 911 fait depuis longtemps partie d’une famille de produits attrayants et très sportifs. Outre les voitures de sport à moteur à combustion, cela inclut désormais également les hybrides rechargeables et, avec le Taycan, les véhicules tout électriques. Porsche a l’intention de livrer au moins 80% de ses voitures de sport à ses clients sous forme de véhicules entièrement électriques en 2030. Le Dr Wolfgang Porsche est également devenu un passionné d’électricité. Dans le même temps, il soutient les investissements de Porsche dans le développement et la production d’e-carburants car il les considère comme un complément utile pour les plus de 1,3 milliard de véhicules équipés de moteurs à combustion dans le monde.

Le Dr Wolfgang Porsche, qui se décrit comme un « Souabe autrichien », aime toujours conduire « sur la route alpine du Grossglockner à six heures et demie du matin » – toujours en regardant vers l’avant. C’est typique pour lui, comme Oliver Blume le sait grâce à leur collaboration de longue date : « Wolfgang Porsche a toujours été plus un visionnaire qu’un contrôleur. Il est un pilier important sur notre chemin pour façonner la mobilité exclusive et durable de demain. Nous lui souhaitons le meilleur pour son anniversaire et surtout, bien sûr, une bonne santé. Au nom de toute l’équipe Porsche, nous tenons à le remercier pour sa grande confiance. Nous sommes impatients de poursuivre la success story de Porsche avec lui. »

Photos : Porsche