Production du 200 000e VW California

Le 200 000e VW California a quitté la ligne de production à Hanovre-Limmer le 12 juillet 2023. Depuis 2004, l’usine de production de camping-cars a transformé le modèle T en camping-car le plus populaire au monde – Volkswagen Véhicules Utilitaires et Volkswagen Group Services ont célébré cet anniversaire avec 600 employés. En 2022, 21 600 véhicules California 6.1 ont été livrés, ce qui représente une nouvelle augmentation de 14,9% par rapport à l’année 2019, avant l’apparition du coronavirus. Cela signifie que le California est le leader incontesté du marché dans le segment des camionnettes converties en vans.

Le 200 000e véhicule produit à Hanovre est un California T6.1 Ocean (2,0 l TDI, 204 ch / 150 kW) avec transmission intégrale 4MOTION et DSG à 7 vitesses, peinture bicolore Argent Reflex / rouge Fortana, bloc cuisine et armoires, et toit relevable électrique à soufflet rouge incluant trois fenêtres.

« Le California est une véritable histoire à succès depuis 35 ans. 200 000 véhicules, ce sont aussi 200 000 clients qui découvrent le monde avec un California « Made in Hanovre ». Ce succès exceptionnel est dû en particulier aux employés qui construisent chaque jour ce qui est certainement le camping-car le plus réussi au monde, avec leur savoir-faire et leur passion, dans l’usine principale de Stöcken et dans la production de camping-cars. », a déclaré Josef Baumert, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, responsable de la production et de la logistique.

Le camping-car de Volkswagen garantit l’emploi

Le successeur du California 6.1 viendra également de Hanovre à partir de 2024 et sera fabriqué selon le même principe que le modèle actuel : le véhicule de base est fabriqué dans l’usine principale de Hanovre-Stöcken, où il reçoit les découpes nécessaires pour le toit, les fenêtres et les connexions, par exemple. Il est ensuite transformé en camping-car selon les souhaits du client par les experts du département de production du california situé à huit kilomètres de là ; ce site de production est exploité par Volkswagen Group Services.

De 20 à 150 véhicules : une augmentation constante de la productivité

Petite rétrospective : la VW California a été lancée en 1988 – d’abord sur la base de la troisième génération T (22 000 véhicules). Jusqu’en 2004, le camping-car a été fabriqué par l’entreprise de transformation Westfalia (environ 39 000 véhicules supplémentaires sur la base du T4), avant que Volkswagen Véhicules Utilitaires ne commence à produire le camping-car en interne avec le passage à la cinquième génération de bus. La production de camping-cars a été établie sur une surface de 7 500 mètres carrés dans le quartier de Limmer à Hanovre. Au départ, environ 20 véhicules étaient construits chaque jour par 35 employés de production. La productivité n’a cessé d’augmenter au fil des ans, avec environ 15 150 véhicules California construits en 2017. La construction du 100 000e California à Limmer a été célébrée l’année suivante. Aujourd’hui, à peine cinq ans plus tard, le total a déjà atteint 200 000 véhicules. Jusqu’à 150 véhicules sont construits chaque jour par 600 employés répartis en trois équipes.

Hartmut Rickel, porte-parole du conseil d’administration de Volkswagen Group Services, a déclaré : « La production de la California à Limmer s’est développée de manière très impressionnante, comme le montrent les chiffres : au début de la production en 2004, 2 104 véhicules ont quitté la chaîne. Cette année, l’équipe de Volkswagen Group Services prévoit de produire 31 000 unités. Nous sommes extrêmement fiers de cette augmentation et de la poursuite du développement du site de Hanovre pour en faire un site de production tourné vers l’avenir. Au nom du conseil d’administration, je voudrais remercier nos employés sur le site pour ce succès. Sans eux, cette augmentation n’aurait pas été possible. »

Tanja Huremovic, vice-présidente du comité d’entreprise de Volkswagen Véhicules Utilitaires, ajoute : « Le fait que le California soit construit à Limmer depuis près de 20 ans est le résultat d’une décision commune de la direction et du comité d’entreprise de ne plus fabriquer le Cali chez Westfalia, mais à Hanovre. La justesse de cette décision se vérifie aujourd’hui. Parce que nous avons pris l’initiative dans l’accord de site, cette histoire se poursuivra à l’avenir avec le California basé sur le Multivan. Ce produit est un fleuron de notre marque. Je remercie donc tout particulièrement les personnes qui ont mis notre California sur la route ! »

Photos : Volkswagen