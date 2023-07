Une nouvelle motorisation pour la CUPRA Ateca

CUPRA étoffe pour son Ateca la gamme de motorisations avec un « petit » moteur essence 1.5 TSI de 150 ch et des niveaux d’équipement offrant encore plus de choix et de valeur à ses clients.

Premier modèle de la marque, la CUPRA Ateca est une proposition unique sur son segment. Le SUV compact a été un moteur essentiel de la croissance de la marque et bénéficie aujourd’hui de nouvelles motorisations. En effet, le 2.0 TSI de 300 ch (221 kW) actuel est désormais rejoint par un moteur essence 1.5 TSI de 150 ch (110 kW).

Cette nouvelle motorisation est associée à une boîte de vitesses double embrayage à 7 rapports. De son côté, le TSI 2.0 litres de 300 ch est uniquement disponible avec la transmission intégrale 4Drive. Celle-ci transmet toute la puissance avec une maîtrise exceptionnelle quelles que soient les conditions.

« La CUPRA Ateca a été un élément clé sur lequel la marque a basé sa croissance. À présent nous nous concentrons sur le développement du véhicule pour maximiser son offre et répondre aux besoins de nos clients. Avec cette nouvelle motorisation, nous avons pour objectif d’augmenter les ventes de la CUPRA Ateca, avec la même trajectoire que celle que nous avons suivie avec la CUPRA Leon. », a déclaré Kai Vogler, vice-président pour les Ventes et le Marketing de CUPRA.

Le moteur 1.5 TSI 150 ch a été conçu pour répondre aux exigences de CUPRA en matière de dynamisme. En outre, le design intérieur et extérieur ainsi que les équipements en option sont à l’image de la marque afin d’offrir un choix encore plus large et renforcer la valeur pour les clients.

Le design extérieur de la CUPRA Ateca évolue avec un diffuseur arrière qui a été revu pour renforcer l’aspect sculpté du véhicule. À bord, les sièges baquets CUPRA sont assortis à la ligne sportive, au même titre que le volant CUPRA. Ce dernier peut d’ailleurs être équipé de boutons satellites. Des inserts de porte spécifiques CUPRA et des surpiqûres cuivrées viennent parfaire son style.

Les nouvelles motorisations et la nouvelle gamme d’équipements sont disponible à la commande à partir de juillet 2023.

Photos : CUPRA