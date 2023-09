Miniature Porsche 935 K3 #6 – 1 000 km Suzuka 1981 de Solido au 1:18

Coïncidant avec les 75 ans du constructeur automobile Porsche et avec les 60 ans de la 911, le fabriquant français de miniatures Solido a lancé une nouvelle déclinaison originale de la Porsche 935 K3 : la voiture n°6 ayant participé et remporté les 1 000 km de Suzuka 1981 dans une décoration colorée. Direction le Porsche Museum à Stuttgart-Zuffenhausen afin de la découvrir en détail.

Porsche 935 K3 #6 – 1 000 km Suzuka 1981

Créée en 1966, la course d’endurance japonaise des 1 000 km de Suzuka a commencé à susciter l’intérêt des équipes étrangères à partir du début des années 1980. De grandes écuries européennes ont engagé des voitures de courses. Ce fut notamment le cas en 1981 avec Kremer Racing.

Sa Porsche 935 K3 #6 pilotée par Bob Wollek et Henri Pescarolo a reçu une décoration rose et blanche. Après un long parcours sur la piste nippone, cette voiture a remporté la course au général, engagée en Groupe 5. L’arrivée épique a précédé un spectaculaire dépassement dans le dernier tour, permettant d’être la première équipe et les premiers pilotes étrangers à remporter les 1 000 km de Suzuka.

Une décoration originale

Cette nouvelle déclinaison de la miniature de la Porsche 935 K3 reprend le moule de Solido pour offrir une version originale. La décoration rose et blanche avec des inscriptions japonaises du sponsor La Moda Goji (marque de vêtements) apporte une touche d’exotisme.

Ce modèle ne passe pas inaperçu parmi d’autres voitures de course et même miniatures. Les marquages et les couleurs sont fidèles au modèle à taille réelle avec certaines spécificités à la Porsche 935 K3 comme quelques entrées d’air spécifiques à ce modèle.

A l’intérieur, le cockpit avec l’arceau cage sont bien reproduits, même si le plastique ressort. Mais difficile de faire mieux avec un budget aussi serré.

Comme sur le vrai modèle, les jantes BBS ont été peintes en rose afin de se marier au haut de la carrosserie de la même teinte. C’est du plus bel effet, permettant à cette voiture de course de bien se démarquer.

Le dessous du véhicule permet de découvrir le bas moteur avec les sorties d’échappement centrales et la présence des deux turbos donnant le souffle au moteur Flat 6.

Solido propose une nouvelle fois une belle déclinaison de sa Porsche 935 permettant de continuer à faire grossir sa collection de Porsche de course. Vivement la prochaine miniature !

Le petit détail

Bien que le modèle vise un prix bas, les détails ne manquent pas afin d’offrir un maximum de réalisme avec un budget réduit. Le siège baquet du pilote présente une reproduction du harnais via des décalcomanies.

Disponibilité et prix

Commercialisée à l’été 2023 en édition limitée chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1807204, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 935 K3 #6 1 000 km Suzuka 1981 est proposée au prix recommandé de 49,99 euros.

Photos : 4Legend.com / DR