Qu’est-ce que AllShare Cast ? Comment l’utiliser ? Et quelles sont les alternatives ?

De plus en plus d’entreprises prennent conscience du potentiel de la mise en miroir d’écran et commencent à l’intégrer dans leurs activités quotidiennes. Allshare Cast est un service incroyable de Samsung qui permet aux utilisateurs de lire les fichiers multimédias sur les appareils Samsung secondaires lorsqu’ils sont connectés à un routeur internet. Pour utiliser cette solution, il faut toutefois tenir compte de plusieurs facteurs. Nous allons les examiner ici, ainsi que d’autres alternatives.

Qu’est-ce que Allshare Cast ?

AllShare Cast est une fonction simple et facile à utiliser qui vous permet de partager du contenu multimédia entre des appareils et des écrans. Il s’agit d’une technologie sans fil qui peut être utilisée pour créer un miroir d’écran à partir de votre appareil Samsung, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable Samsung, vers un téléviseur Samsung ou un moniteur de plus grande taille. Avec AllShare Cast, vous pouvez refléter l’écran de votre appareil ou diffuser des vidéos, de la musique et des photos sur votre téléviseur sans avoir besoin de câbles ou d’équipement supplémentaire.

Comment utiliser Allshare Cast pour refléter l’écran Samsung sur la TV/Samsung Smart TV

Grâce à AllShare Cast, vous pouvez diffuser des vidéos, de la musique et des photos sur votre Smart TV à partir de votre Smartphone Samsung. Afin d’utiliser ce service, vous devez disposer d’un téléphone Samsung et d’un compte Samsung enregistré avec une connexion WiFi. De plus, il est nécessaire d’avoir un appareil photo Samsung compatible Wi-Fi, une Smart TV ou un ordinateur portable Windows. Pour savoir comment utiliser AllShare Cast, suivez les étapes suivantes.

Étape 1. Assurez-vous que votre téléphone (ou appareil compatible) et votre Smart TV sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Étape 2. Allez dans Réglages > Autres réglages > Appareils à proximité et activez le partage de fichiers. Lancez l’application AllShare sur votre téléphone. Inscrivez-vous ou connectez-vous.

Étape 3. Assurez-vous que l’option miroir d’écran est activée sur votre téléphone.

Étape 4. Sur votre Samsung TV, appuyez sur le bouton Source de votre télécommande, puis sélectionnez Miroir d’écran.

Étape 5. Votre Samsung TV recherche alors les appareils disponibles auxquels se connecter.

Étape 6. Si vous y êtes invité, saisissez le code PIN ou vérifiez la connexion sur votre appareil Samsung. Une fois la connexion établie, l’écran de votre appareil Samsung sera reflété sur votre Samsung TV. Pour arrêter la mise en miroir, il vous suffit d’accéder aux paramètres de mise en miroir de l’écran sur votre appareil Samsung, puis de sélectionner « Arrêter la mise en miroir » ou d’appuyer sur la touche Retour.

Étape 7. Une fois la configuration terminée. Vous pouvez maintenant diffuser des médias en explorant le contenu de votre téléphone sur l’application AllShare de votre téléviseur et parcourir les médias sur votre téléphone et les projeter sur le téléviseur.

AllShare Cast fonctionne-t-il avec l’iPhone ?

Samsung est conscient que tout le monde ne possède pas un téléphone ou une tablette Samsung. C’est pourquoi elle a publié ces applications pour les appareils iOS. Vous pouvez également trouver l’application Samsung Smart view dans l’iTunes store qui fonctionne également bien avec l’iPhone et se connecte à différents appareils. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion facile à 4 chiffres. Il vous suffit d’entrer le numéro à 4 chiffres affiché sur l’écran de votre téléviseur dans votre téléphone portable ou votre ordinateur pour connecter les appareils.

Existe-t-il des alternatives à AllShare Cast ?

Le service AllShare de Samsung était utile pour la mise en miroir d’écran, mais il est actuellement inactif. Après avoir supprimé le service de son système, Samsung a mis en avant d’autres applications avec des caractéristiques améliorées et les fonctionnalités disponibles dans l’ancien APK AllShare Cast. Il s’agit notamment de solutions telles que Samsung Link, SmartView et maintenant l’application SmartThings.

Dr.Fone – Miroir d’écran

Dr.Fone vous offre la possibilité de créer un miroir Samsung Galax sur votre ordinateur. Grâce à Dr.Fone – Miroir d’écran (Android), les jeux les plus populaires (tels que Clash royale, clash of clans, Hearthstone, etc.) peuvent être joués aisément et en toute tranquillité sur votre PC. De plus, vous ne raterez plus aucun message et vos réponses seront plus rapides.

SmartThings

SmartThings vous permet de vous connecter à différents appareils même ménagers et de les contrôler à partir de votre smartphone Samsung. Il peut détecter et se connecter automatiquement à la plupart des Smart TV fabriquées à partir de 2016. Voici comment utiliser cette application.

1. Après avoir connecté l’appareil Samsung et la Smart TV Samsung au même réseau Internet, il vous suffit d’installer SmartThings sur votre appareil mobile.

2. Cliquez sur Ajouter un appareil après avoir lancé l’application « SmartThings ».

3. Après avoir sélectionné votre Smart TV, vous devrez insérer le code Pin de la Smart TV dans votre application SmartThings.

4. Maintenant, vous aurez besoin de l’icône « Smart view » sur votre télécommande. Ensuite, vous pouvez utiliser le menu du téléviseur ou de l’appareil pour lire n’importe quel contenu.

AirPlay

AirPlay est une alternative intéressante à AllShare Cast qui vous permet de connecter des appareils Apple et autres à la Smart TV de Samsung avec un minimum d’effort. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour savoir comment l’utiliser.

1. Dans un premier temps, vous devez connecter l’appareil Apple et la Smart TV au même réseau WiFi.

2. Vous devez sélectionner sur votre iPhone la vidéo que vous souhaitez lire sur le grand écran.

3. Après avoir sélectionné Airplay, vous pourrez regarder le contenu de l’appareil Apple sur votre Smart TV Samsung.

Comment mettre en miroir un iPhone ou un appareil Android sur un PC avec Dr.Fone ?

Vous avez une vidéo que vous voulez montrer à un groupe de personnes instantanément ? Plutôt que de passer le téléphone à tout le monde, vous pouvez faire miroiter l’appareil instantanément sur un grand écran. Pour son exécution, l’existence de Wondershare Dr.Fone Air rend les choses plus faciles à gérer. Voici la procédure :

Mise en miroir d’iOS vers un navigateur

Étape 1. Ouvrez Dr.Fone Air sur votre navigateur et procédez à l’établissement d’une connexion entre l’appareil iOS et le navigateur. Sélectionnez Miroir d’écran parmi les options disponibles ou essayez d’accéder à votre iPhone et ouvrez l’application Dr.Fone Link pour trouver une option similaire.

Étape 2. Après avoir sélectionné l’une des options, une invite apparaît sur votre iPhone pour lancer la diffusion. Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer la diffusion et avoir répondu à l’invite, l’écran de l’iPhone sera mis en miroir avec le navigateur Dr.Fone.

Étape 3. Vous pouvez effectuer plusieurs fonctions après avoir mis en miroir votre appareil iOS avec le navigateur. Rotation, capture d’écran et contrôle de l’appareil avec Dr.Fone Air.

Mise en miroir d’Android vers un navigateur

Étape 1. Lorsque vous êtes connecté à Wondershare Dr.Fone Air avec votre Android sur le navigateur, l’écran peut être facilement mis en miroir. Vous pouvez appuyer sur l’option Miroir d’écran sur la page d’accueil de Dr.Fone Air pour démarrer le processus. Inversement, vous trouverez une option similaire dans votre Android lorsque vous utiliserez l’application Dr.Fone.

Étape 2. Vous serez invité sur votre Android à sélectionner l’option Démarrer maintenant pour la mise en miroir de votre Android vers le PC. L’appareil commencera la mise en miroir sur votre navigateur, qui peut être géré en conséquence.

Étape 3. Après avoir scanné le code QR et autoriser l’appareil à se connecter, vous serez invité à sélectionner une fonction particulière. Parmi les deux options proposées, sélectionnez la fonction « Miroir d’écran » et continuez.

Étape 4. Avec le miroir Android, vous pouvez faire pivoter l’écran si nécessaire. En outre, il vous permet de faire une capture d’écran de votre appareil et de désactiver le son, si nécessaire.

Conclusion

AllShare Cast est une bénédiction pour les utilisateurs de Samsung, qui peuvent ainsi profiter de contenus attrayants sur leur Smart TV. Malheureusement, Samsung a mis fin à AllShare Cast. C’est pourquoi, nous avons évoqué des alternatives à AllShare Cast. Toutes ces alternatives valent la peine d’être utilisées et sont extrêmement utiles. Et si vous souhaitez créer un miroir sur votre PC, Dr.Fone – Miroir d’écran est un excellent choix.

Photos : DR