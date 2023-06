24H Mans 2023 – Zoom sur les décorations spéciales des Porsche 963

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a dévoilé un covering spectaculaire sur ses trois Porsche 963 à l’occasion des 24 Heures du Mans 2023. Les designs rendent hommage aux couleurs historiques de la course automobile et reconnaissent la célébration conjointe du 75e anniversaire des voitures de sport Porsche et du 100e anniversaire de la première édition de cet événement imprégné de tradition en France. Les couleurs de sponsors tels que Martini, Rothmans et Gulf ainsi que les designs emblématiques comme le «cochon» et le «hippie» ont été repris – jusqu’au rouge de l’équipe Porsche Salzburg. Ils honorent tous des performances glorieuses et spectaculaires lors de la plus grande et la plus historique des courses d’endurance au monde.

Sept bandes distinctives en jaune, rouge, bleu foncé, bleu clair, vert, rose et orange ornent les trois Porsche 963 engagées dans la catégorie Hypercar au Mans. Ces couleurs rendent hommage aux livrées légendaires des voitures de course et illustre l’histoire de Porsche. Avec 19 victoires au général et 110 victoires de catégorie, Porsche est le constructeur le plus titré de la plus grande course d’endurance au monde, qui fête cette année son centenaire.

Orange : la Gulf 917 star de cinéma et podium au Mans

Les rayures orange sur la Porsche 963 sont un clin d’œil au légendaire design Gulf de la Porsche 917. En tant que vainqueurs de l’année précédente, l’équipe britannique John Wyer Automotive Engineering est passée aux prototypes rapides de Zuffenhausen en 1970 et a amené la société pétrolière avec elle. Bien que les trois véhicules alignés par l’équipe aient pris leur retraite au début de l’année, tout le monde parlait de la Gulf Porsche : la star américaine d’Hollywood Steve McQueen, qui interprète le personnage de Michael Delaney, a conduit la voiture de course bleue et orange dans le film Le Mans, qui est toujours populaire aujourd’hui et considérée comme l’une des plus belles représentations de course automobile de l’histoire. Avant que le duel spectaculaire entre Porsche et Ferrari ne sorte sur les écrans en octobre 1971, la Gulf Porsche décroche une place sur le podium au Mans. Richard Attwood du Royaume-Uni et Herbert Müller de Suisse ont terminé deuxièmes au classement général avec la Porsche 917 KH propulsée par le moteur douze cylindres de 4,9 litres. Près de 50 ans plus tard, le design Gulf a orné une Porsche 911 RSR en Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC et plusieurs Porsche 911 GT3 R lors des 24 heures de Spa-Francorchamps.

Rose : le légendaire « cochon » malchanceux dans la course

En 1971, la Porsche 917/20 Sau fait le bonheur des fans, pilotes et officiels du Mans. Le designer de Porsche, Anatole Lapine, a esquissé les coupes de porc des bouchers sur une couche de base rose et les a étiquetées en conséquence : museau, jambon, jarret de porc et cervelle. Des surnoms attachants n’ont pas tardé à apparaître. La voiture conduite par Willi Kauhsen et Reinhold Joest a été surnommée, entre autres, le « renifleur de truffes de Zuffenhausen ». En fin de compte, le terme « Sau » a prévalu dans les pays germanophones, tandis qu’en anglais, le véhicule a reçu le nom de « Pink Pig ». En 1971, le véhicule charnu n’est pas performant sur le plan sportif : alors qu’ils courent à la cinquième place, Kauhsen/Joest abandonnent peu avant la fin des 24 Heures du Mans. Au renouveau de la livrée, la situation s’améliore : la Porsche 911 RSR affublée du design « Pink Pig » remporte la catégorie GTE dans la Sarthe en 2018 avec les pilotes d’usine Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor.

Vert: le nouveau designer en chef de Porsche a toute liberté avec la « hippie »

En avril 1969, Anatole Lapine est embauché comme nouveau designer en chef chez Porsche. À peine un an plus tard, le Letton d’origine fait sa première marque artistique dans le sport automobile avec la Porsche 917 LH pilotée par Gérard Larrousse et Willi Kauhsen : les vagues vertes et violettes peintes sur la voiture « hippie » avec environ 1 500 bombes aérosols créées un effet psychédélique. Alors que la peinture a causé une certaine consternation dans certaines parties de l’étage exécutif, le propriétaire de l’équipe de course Hans-Dieter Dechent et les responsables de son sponsor Martini & Rossi étaient ravis. La Porsche 917 LH « hippie » a également fait des vagues dans le monde de la course automobile : tandis que Hans Herrmann et Richard Attwood ont remporté la première victoire au classement général de Porsche au Mans en 1970, Larrousse/Kauhsen s’est assuré la deuxième place.

Bleu clair : La Martini-Porsche et le record a duré presque une éternité

En 1970, Hans-Dieter Dechent déploie son équipe pour la première fois au Mans avec la marque italienne de spiritueux Martini. Porsche a verrouillé le podium, la 917 « hippie » de Larrousse/Kauhsen et la 908 pilotée par Lins/Marko terminant deuxième et troisième derrière le véhicule vainqueur de Porsche Salzburg. La percée se produit l’année suivante : l’Autrichien Helmut Marko et le Néerlandais Gijs van Lennep s’imposent dans la Porsche 917 KH de l’équipe Martini Racing. Le duo a établi un record de distance qui semblait inconcevable à l’époque : les 5 335 kilomètres parcourus étaient considérés comme un record pour l’éternité, record qui n’a été battu que 39 ans plus tard. La livrée de la Porsche blanche avec ses rayures bleues claires, rouges et bleu foncé accrocheuses est encore aujourd’hui culte. Par exemple, il a également orné la Porsche 936 de Jacky Ickx et Gijs van Lennep, qui a remporté la victoire au Mans en 1976. Le troisième triomphe a suivi un an plus tard : Jürgen Barth, Hurley Haywood et Jacky Ickx ont gagné au volant d’une Porsche. 936/77 battant les couleurs de Martini.

Bleu foncé : les Porsche 956 et 962 au design Rothmans influencent une époque

Le design Rothmans avec son bleu foncé et blanc avec des accents rouges et or est associé à une série de victoires pour Porsche. La première sortie de l’équipe d’usine en partenariat avec le groupe canadien de tabac fait sensation : les trois Porsche 956 qui disputent les 24 Heures du Mans en 1982 raflent la mise avec la première, la deuxième et la troisième place. Le poursuivant le plus proche de ce groupe avait 30 tours de retard. L’année suivante, ils ont décroché un doublé. Dans le championnat du monde des voitures de sport à cette époque, la Porsche Rothmans s’est avérée imbattable. En 1986 et 1987, la Porsche 962C arborant cette livrée franchit en premier la ligne d’arrivée de la plus célèbre classique longue distance au monde. Environ 30 ans plus tard, Porsche a relancé le légendaire travail de peinture au Mans. En 2018, la Porsche 911 RSR arborant le look Rothmans a établi un nouveau record de qualification pour les voitures GTE. Le véhicule a terminé la course à la deuxième place de sa catégorie derrière sa voiture sœur dans la livrée « Pink Pig ».

Rouge: Porsche Salzburg donne le ton en tant que deuxième équipe d’usine

Après avoir raté de peu la première victoire au classement général de Porsche avec une 908 LH par seulement 120 mètres environ lors des débuts de la 917 au Mans l’année précédente, le constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen a doublé lors de la saison 1970 : le constructeur était à fond avec trois voitures de la nouvelle équipe d’usine de John Wyer, ainsi que d’autres immatriculées sous Porsche Salzburg. Ces véhicules arboraient les couleurs nationales rouges et blanches de l’Autriche. Alors que Ferry Porsche agitait le drapeau vert et lançait le terrain le samedi 13 juin 1970, sa sœur Louise Piëch s’occupait du côté commercial de l’équipe de Salzbourg. La course de l’époque, qui écartait pour la première fois le départ classique du Mans, se disputait dans les conditions les plus difficiles. Des pluies torrentielles ont causé d’innombrables accidents, vrilles et glissades. Au final, seuls sept des 57 véhicules engagés ont été classés. En tête de peloton : Richard « Dick » Attwood du Royaume-Uni et l’Allemand Hans Herrmann extrêmement prudent et équilibré se partagent le cockpit de la Porsche 917 KH n°23. Le duo a assuré la première victoire de Porsche au Mans avec une avance de cinq tours.

Jaune : Souvenirs des jours de gloire de Porsche et Penske ensemble

La bande jaune centrale avec une bordure rouge s’inspire du passé victorieux de la combinaison Porsche et Penske. La collaboration entre l’équipe américaine et le constructeur de voitures de sport de Stuttgart porte ses fruits au début des années 1970 : deux titres dans la série CanAm. Plus impressionnantes encore, les performances de la Porsche RS Spyder arborant la livrée jaune et rouge du sponsor principal DHL en American Le Mans Series (ALMS). Le prototype LMP2 a balayé le pool de titres entre 2006 et 2008 et a remporté 24 victoires. Point d’orgue inoubliable : la victoire au général aux 12 Heures de Sebring en 2008. L’Allemand Timo Bernhard et ses coéquipiers français Romain Dumas et Emmanuel Collard ont même battu les véhicules LMP1 les plus puissants. Au Mans, la RS Spyder a remporté la catégorie LMP2 à deux reprises, en 2008 et 2009. Dans ces cas, cependant, sans Penske.

Photos : Porsche