Rassemblement Porsche Das Treffen 7 en Thaïlande

La septième édition du plus grand événement Porsche d’Asie du Sud-Est inaugure une année de célébrations à l’occasion du 75ème anniversaire du constructeur de voitures de sport allemand.

Dans la métropole tentaculaire de Bangkok, l’ancien rencontre le nouveau de multiples façons dynamiques. Des temples anciens scintillants parsèment le paysage au milieu de gratte-ciels imposants, des stands de nourriture de rue traditionnels animés vendent leurs plats devant de nouveaux restaurants à la mode, et chaque année, l’ascendance refroidie par air de Porsche se réunit avec ses descendants modernes.

Das Treffen (Le Rassemblement) réunit non seulement toutes les générations de voitures de sport Porsche, mais accueille également toutes les générations de la communauté Porsche. Des vétérans qui ne jurent que par le luftgekühlt, ou le refroidissement par air, aux nouveaux fans de Porsche captivés par la 918 Spyder, Das Treffen est leur confluence. Né de la passion du fondateur Sihabutr ‘Tenn’ Xoomsai pour la marque, Das Treffen a parcouru un long chemin depuis ses débuts en 2016. Avec la communauté Porsche en croissance constante en Thaïlande, soutenue par des fans internationaux qui parcourent de grandes distances pour assister à l’événement, Das Treffen a connu une croissance exponentielle pour devenir le plus grand rassemblement Porsche en Asie du Sud-Est.

Rêves en couleurs

De ses habitants dynamiques à sa cuisine fougueuse, la Thaïlande possède un caractère inimitable et coloré. Pour célébrer cela, la 7ème édition Das Treffen a adopté le thème « Dreams in Colors » (rêves en couleurs), rendant hommage aux nombreuses personnalités et à leurs aspirations différentes, ainsi qu’au kaléidoscope de couleurs de peinture Porsche exposées.

Au sujet des rêves, prenez Tenn, par exemple : « J’ai toujours eu un faible pour Porsche depuis que je suis gamin. La première Porsche que j’ai conduite appartenait à l’ami de mon père. Il est venu un jour chez nous dans une toute nouvelle 964, m’a jeté les clés et m’a demandé de leur apporter quelque chose à boire. Je n’ai jamais oublié ce jour – le son, l’odeur et le coup de pied dans le dos. »

Demandez à l’un des propriétaires ou fans de Das Treffen et vous recevrez probablement une anecdote mémorable de leur première expérience Porsche. Les rêves de voitures de sport ont été transmis de génération en génération en Thaïlande, tout comme une individualité et une expression d’identité partagées par Porsche elle-même. Il n’y a pas deux voitures identiques, chacune est une source de fierté.

Avec une atmosphère de carnaval au IMPACT Speed Park à Bangkok, l’esprit communautaire a transparu à Das Treffen 7. De la célèbre Gymkhana Zone, où les propriétaires de Porsche ont participé à des contre-la-montre, à une école de conduite pour enfants où les jeunes fans de Porsche ont perfectionné leur compétences, Das Treffen 7 était en effet pour chaque membre de la famille Porsche. La vision de Tenn pour Das Treffen est bel et bien vivante : « La chose la plus importante que j’ai apprise ce jour-là c’est que la meilleure façon de profiter d’une Porsche est de la partager. Depuis, c’est ce que j’ai essayé de faire : partager ma passion avec mes amis et collègues passionnés. »

2023 : une année charnière pour Porsche

Cette année, Das Treffen a pris une importance particulière : alors que l’entreprise célèbre les 75 ans de Porsche, 2023 marque également le 60ème anniversaire de l’emblématique Porsche 911, ainsi que les 30 ans de Porsche en Thaïlande. Au cours des trois dernières décennies, Porsche a trouvé son chemin dans le cœur des Thaïlandais, et de même, la Thaïlande a trouvé son chemin dans le cœur de Porsche. Pour commémorer cet anniversaire spécial, Porsche Thaïlande a dévoilé une installation artistique vibrante à Das Treffen 7, portant les sept couleurs de la semaine dans la culture thaïlandaise.

Pour ajouter à l’ambiance festive, le contingent de Porsche 911 à Das Treffen a reçu une attention particulière avec des modèles rares et recherchés exposés, y compris une 911 Speedster dans un vert chêne métallisé peint sur échantillon et une 911 Type F classique en bordeaux. Porsche et la Thaïlande : une célébration du patrimoine, mais tournée vers l’avenir, innovante et éclatante de couleurs. Das Treffen 7 était vraiment une célébration des rêves en couleurs et le moyen idéal de marquer le début d’une année dynamique à venir.

