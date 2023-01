RECARO x Porsche : un fauteuil de gaming en édition limitée

Passion et enthousiasme pour le sport, la compétition et le design iconique : des valeurs qui ont toujours lié Porsche et RECARO et qui font le succès de leur collaboration. La collaboration qui a commencé dans les années 1960 avec les sièges RECARO pour l’emblématique voiture de sport 911 est toujours d’actualité – ou plutôt, appropriée – à ce jour. La coopération entre Porsche et RECARO dans le domaine des fauteuils de gaming est prédestinée à envoyer un produit de première classe dans la course : c’est plus qu’un siège, car il ne s’agit pas seulement d’un jeu.

Un siège en édition limitée

Le siège est important lorsque que vous conduisez et notamment si vous pilotez sur circuit voire lors de courses virtuelles. Inspiré des sièges de sport automobile Porsche, le fauteuil de jeu RECARO x Porsche fabriqué en Allemagne et apporte la sensation de course authentique de la piste de course jusqu’à la configuration de jeu – et combine un plaisir de jeu parfait avec la santé du dos.

Conçue pour les longues distances et les nombreux tours, c’est le siège pour tous les fans de course qui veulent débloquer l’expérience de jeu ultime dans le confort. Des fonctionnalités intelligentes et une prise en main ergonomique garantissent des performances optimales, comme dans le sport automobile. De cette façon, le fauteuil garantit au joueur un ajustement parfait, même dans les virages à grande vitesse.

Inspiré du sport automobile

La dernière génération de la Porsche 911 GT3 R a servi d’inspiration pour le design de ce siège de manière significative : les couleurs incomparables du sport automobile rouge, blanc et noir, et le design unique donnent le sentiment d’être assis dans une Porsche de course.

Le lancement officiel du nouveau siège gaming a eu lieu le 14 janvier 2023, lors de la course virtuelle des 24 Heures du Mans.

Ce siège de gaming est disponible en édition limitée en Centre Porsche à un prix d’environ 2 500 euros.

Photos : Porsche