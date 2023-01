Formule E – 1ère victoire de la saison de Pascal Wehrlein et Porsche à Diriyah

Au volant de la Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein a remporté la première victoire de la saison 2023 pour la TAG Heuer Porsche Formula E Team lors de la première course nocturne à Diriyah, en Arabie Saoudite. Disputant sa 50ème course de Formule E, le finaliste de la course d’ouverture de la saison au Mexique a remporté la victoire après être parti de la 9ème place sur la grille.

Sur le circuit historique de la ville proche de la capitale Riyad, la Porsche 99X Electric Gen3 a de nouveau signé un doublé. La deuxième place est revenue à l’équipe client Porsche Avalanche Andretti avec Jake Dennis, vainqueur de la manche d’ouverture à Mexico. Après la deuxième des 16 courses, Pascal Wehrlein se classe deuxième au classement des pilotes du championnat du monde de Formule E avec 43 points. António Félix da Costa est onzième avec six points. Au classement par équipe, la TAG Heuer Porsche Formula E Team est deuxième avec 49 points.

Pascal Wehrlein a pris le départ depuis la 9ème place. Son coéquipier António Félix da Costa s’est empêtré dans une collision au premier tour qui l’a forcé à retourner aux stands, et la voiture de sécurité a été déployée sur le circuit de 2,495 kilomètres. Au redémarrage, Wehrlein est catapulté à la sixième place. Grâce au groupe motopropulseur extrêmement efficace de la Porsche 99X Electric Gen3 et à une stratégie de course sans faille, il a régulièrement progressé dans le peloton. Au 18ème des 39 tours, Wehrlein était en route pour la troisième marche du podium. Cinq tours plus tard, il occupait la deuxième place. Dans la dernière étape de la course passionnante avec un grand nombre de dépassements, il avait le plus d’énergie à sa disposition – et il l’a utilisée : au 30ème tour, il a pris la tête et l’a défendue jusqu’au drapeau. Après s’être arrêté aux stands pour remplacer l’aileron avant, António Félix da Costa a rejoint la course à l’arrière du peloton et a finalement franchi la ligne d’arrivée en 18ème position.

Commentaires

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport : « C’était un énorme travail d’équipe. Nous n’étions pas satisfaits à cent pour cent de nos qualifications, mais en course, nous avons encore une fois souligné le potentiel de notre Porsche 99X Electric Gen3. Je suis vraiment désolé pour António, mais dans l’ensemble, tout le monde a fait un travail fantastique. Nous avons validé nos bonnes performances au Mexique et montré que nous sommes sur la bonne voie. Nous attendons maintenant avec impatience la course de demain. »

Florian Modlinger, Directeur du programme Formula E chez Porsche : « C’est un résultat fantastique pour notre équipe et la voiture. Le travail acharné de notre équipe à Weissach et ici sur le circuit a porté ses fruits. Pascal a effectué un entraînement puissant depuis la neuvième place sur la grille et a couronné sa 50ème course de Formule E avec cette belle victoire. Le fait que notre équipe cliente Avalanche Andretti ait obtenu un autre doublé pour la Porsche 99X Electric Gen3 rend cette journée très spéciale. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « Quelle belle course. Je savais que nous avions une bonne voiture, même si tout ne s’est pas déroulé comme prévu en qualifications avec la 9ème place. Pourtant, j’étais convaincu que je pouvais gagner quelques positions. Mais je ne m’attendais pas à gagner ! Nous avions une stratégie parfaite. J’ai réussi à conserver de l’énergie derrière les autres voitures et à l’utiliser ensuite pour dépasser. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant pour cette superbe voiture. Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe qui ont travaillé si dur au cours des derniers mois pour rendre de tels succès possibles. »

António Félix da Costa, pilote officiel Porsche (#13) : « Malheureusement, ce n’était pas ma course. Dans le deuxième virage après le départ, deux voitures se sont percutées devant moi et je n’ai eu aucune chance de les dépasser. Je suis très content pour l’équipe et Pascal. Nous avons encore une fois vu à quel point notre package est puissant. C’est extrêmement motivant pour la course de demain. »

Photos : Porsche