Record de vente automobile pour la Bugatti Chiron Profilée : 9,7 M€

La Bugatti Chiron Profilée – pièce unique résolument à part dans l’histoire de Bugatti et dernier véhicule neuf doté du moteur W16 encore disponible à la vente – a trouvé acquéreur pour la somme incroyable de 9 792 500 euros net (incluant les frais d’adjudication) lors des enchères organisées par la maison RM Sotheby’s à Paris le 1er février 2023. Elle devient ainsi la voiture neuve la plus chère jamais vendue aux enchères.

Tous les modèles Chiron, mais aussi tous les exemplaires de la W16 Mistral et de la Bolide ayant été réservés, la vente aux enchères de la Chiron Profilée représentait la toute dernière occasion d’acheter une Bugatti neuve équipée du légendaire moteur W16, en provenance directe de l’Atelier de Molsheim en Alsace. Compte tenu de l’importance toute particulière de ce véhicule si singulier dans l’histoire de la marque, les enchères ont été intenses, tant dans la salle qu’au téléphone.

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Comme il n’existe qu’un seul exemplaire de la Bugatti Chiron Profilée, il était important pour nous de donner une chance au plus grand nombre d’acquérir ce morceau d’histoire. Nous avons donc été ravis de voir l’enthousiasme suscité au sein de la communauté automobile internationale par ce véhicule tout à fait spécial. Si l’on en croit la concurrence féroce qui s’est livrée lors de la vente et la somme spectaculaire atteinte – faisant entrer la Bugatti Chiron Profilée directement dans les livres d’histoire – les enchérisseurs ont clairement reconnu l’importance clé de ce véhicule. »

En remportant l’enchère avec une offre à 9 792 500 euros net, l’heureux nouveau propriétaire de la Chiron Profilée a saisi l’opportunité d’ajouter à sa collection ce joyau automobile absolument unique, la toute dernière Bugatti neuve proposée à la vente par l’Atelier de Molsheim et équipée du mythique moteur W16.

Marcus Görig, Car Specialist chez RM Sotheby’s, a commenté : « C’était un honneur de nous occuper de cette vente extraordinaire en collaboration avec Bugatti. La Chiron Profilée était l’un des lots les plus attendus de toute la vente aux enchères, suscitant un très vif intérêt à la fois dans la salle et à distance, tant parmi les enchérisseurs qu’auprès des curieux qui se sont déplacés pour apercevoir le véhicule. Avec la tension qui régnait parmi les nombreux enchérisseurs dans la salle et au téléphone, nous avions véritablement le sentiment de voir l’histoire s’écrire sous nos yeux, et nous félicitons le nouveau propriétaire de la Chiron Profilée pour son acquisition très spéciale. »

Le nom « Profilée » fait référence à l’une des premières créations de Jean Bugatti – une Type 46 avec une silhouette élancée et une poupe élégamment retroussée. A l’instar de cette voiture qui est devenue une pièce phare de l’histoire de la marque, la Chiron Profilée aura elle aussi marqué de son empreinte l’héritage plus que centenaire de Bugatti.

Si comme la Chiron Pur Sport, la Bugatti Chiron Profilée exploite toute la puissance des 1 500 ch du moteur W16 8,0 litres quadriturbo, elle n’en reste pas moins absolument unique dans sa conception comme dans ses détails. Le large aileron arrière fixe directement intégré à la carrosserie du véhicule assure sa stabilité à haute vitesse et le refroidissement du moteur, absolument crucial. Côté habitacle intérieur, la Profilée est la première Chiron à être vendue avec une finition en cuir tissé. Côté extérieur, sa couleur absolument unique nommée « Argent Atlantique » n’a jamais été – et ne sera jamais – appliquée sur aucun autre modèle Chiron. Les roues inspirées de la célèbre calandre en fer à cheval Bugatti sont également conçues et fabriquées exclusivement pour cette voiture si particulière, de même que d’autres détails dont elle seule peut se vanter.

Photos : Bugatti