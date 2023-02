Renate Vachenauer sera la nouvelle membre du conseil d’administration d’AUDI AG

Le 24/02/2023, le conseil de surveillance d’AUDI AG a choisi un successeur pour le poste de responsable achats au sein du conseil d’administration. Renate Vachenauer prendra la direction de ce département à partir du 1er avril 2023. Depuis le 1er janvier 2023, l’ancien membre du conseil d’administration, Dirk Grosse-Loheide, est également membre du conseil d’administration en charge des achats de la marque Volkswagen et responsable des achats du Groupe VW sur le Directoire élargi. Le 1er avril, il transférera son poste chez Audi à Renate Vachenauer, qui est responsable du développement intérieur, de l’interaction/de la gestion des données chez AUDI AG depuis avril 2021.

Manfred Döss, président du conseil de surveillance d’AUDI AG, a déclaré : « Avec Renate Vachenauer, je suis particulièrement ravi qu’un expert renommé de l’électromobilité et de la numérisation reprenne le département des achats. Son expérience des écosystèmes numériques fait d’elle la candidate idéale pour relever les défis d’aujourd’hui et faire progresser notre transformation en un fournisseur de mobilité piloté par logiciel. Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier Dirk Grosse-Loheide, qui a été un leader exceptionnel dans le département ces dernières années, malgré les conditions défavorables de la chaîne d’approvisionnement. »

Peter Mosch, directeur par intérim du conseil de surveillance et président du comité général d’entreprise, a déclaré qu’« avec Renate Vachenauer, nous continuerons à assurer l’avenir d’Audi, même en ces temps changeants, et à avancer sur la voie efficace vers l’électromobilité. La stabilisation de la chaîne d’approvisionnement et, par la même occasion, la charge de travail dans nos usines sont des objectifs particulièrement importants pour y parvenir. Dirk Grosse-Loheide a maintenu Audi Procurement sur la bonne voie face à de forts vents contraires depuis 2020. Je tiens à l’en remercier au nom des travailleurs. »

Markus Duesmann, PDG d’AUDI AG, a ajouté : « En particulier dans le domaine des achats, ces trois dernières années ont montré à quel point un leadership efficace est important pour protéger au mieux notre activité en ces temps tumultueux. Je suis reconnaissant à Dirk Grosse-Loheide pour son travail remarquable et je lui souhaite beaucoup de succès dans son travail au niveau du Groupe. En même temps, j’ai très hâte d’accueillir Renate Vachenauer au sein de notre conseil de direction. Elle possède une grande expertise dans le domaine de la numérisation et de l’électromobilité, ce qui aura un impact significatif sur notre succès dans les années à venir. »

Renate Vachenauer est titulaire d’un doctorat en génie électrique et a occupé divers postes au sein du groupe BMW en Allemagne et à l’étranger entre 1999 et 2020. Elle était entre autres responsable du département des systèmes actifs d’assistance à la conduite ainsi que des unités de commande du groupe motopropulseur électrique. Elle a ensuite occupé le poste de directrice de département pour le développement de la transmission, puis a repris la ligne commerciale My Journey, qui est responsable de la navigation, des services de mobilité, de l’e-mobilité et des fonctions de compétence basées sur la carte. Elle travaille chez AUDI AG depuis 2021 et est responsable du développement intérieur, de l’interaction/de la gestion des données. À partir du 1er avril 2023, elle dirigera le département Achats d’AUDI AG.

