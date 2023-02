ABT e-Line propose la conversion électrique du VW T6.1

Avec le T7 Multivan et l’ID. Buzz, Volkswagen a pratiquement réinventé le van VW pour les particuliers et l’a rapproché encore plus de la voiture de tourisme. Pour les professionnels comme les artisans, d’autres priorités s’appliquent, c’est pourquoi le T6.1 reste dans la gamme. Cependant, il ne peut plus être commandé en tant que modèle électrique : en effet, après la production réussie d’environ 4 500 unités en série pour les véhicules utilitaires Volkswagen, ce projet a été achevé comme prévu et le volume convenu a été atteint.C’est l’une des raisons pour lesquelles ABT e-Line propose la conversion du T6.1 en véhicule électrique à batterie.

De manière générale, les véhicules électriques deviennent de plus en plus intéressants pour les entreprises, notamment en raison des éventuelles interdictions de circuler pour les moteurs à combustion dans les centres-villes. Bien que l’ID. Buzz purement électrique est disponible en version cargo, ceux qui recherchent un espace de rangement maximal ou une base flexible pour des carrosseries spéciales ne peuvent pas se passer du VW T6.1. Et c’est là qu’interviennent les experts bavarois des propulsions alternatives avec une idée innovante : la conversion des véhicules existants en propulsion électrique à batterie.

« Cette mesure est non seulement particulièrement durable car elle produit nettement moins d’émissions de CO2 que la construction d’un nouveau véhicule, mais présente également de nombreux avantages pour les clients. », explique Eric Plekkepoel, PDG d’ABT e-Line GmbH. Contrairement à l’ABT e-Transporter 6.1, qui n’était proposé que dans certaines variantes de carrosserie, presque tous les modèles peuvent être convertis : qu’ils soient à empattement long ou court, avec toit surélevé ou sans, modèles à plate-forme ou châssis avec des carrosseries spéciales.

Le véhicule de base doit uniquement être un diesel avec boîte de vitesses DSG. Les données techniques clés correspondent à celles de l’ABT e-Transporter 6.1. Son autonomie est comprise entre 105 et 138 km (WLTP) – en fonction de la carrosserie et du poids, celle-ci peut varier légèrement lors de la conversion. Cela s’applique également à la consommation, qui était comprise entre 27,0 et 35,8 kWh/100 km pour le véhicule complet, selon la version. Grâce à la batterie relativement compacte d’une capacité de 37,3 kWh, l’ergonomie du véhicule reste illimitée.

La puissance maximale du moteur est de 83 kW et le couple maximal de 200 Nm. Combiné à la vitesse de pointe limitée à 90 km/h, éventuellement 120 km/h, cela se traduit par une consommation économique. Le temps de charge complet est d’environ 5,5 heures avec une wallbox de 7,2 kW, et avec une borne de recharge rapide (CCS) de 50 kW, il faut environ 45 minutes à 80%.

La conversion est particulièrement intéressante pour les véhicules avec des conversions ou des superstructures coûteuses telles que les camions à ordures, les bennes, les camions frigorifiques ou les nacelles élévatrices. Dans le cas des véhicules VW T6.1 qui ont de toute façon besoin d’un moteur de remplacement en raison d’un défaut, la décision de passer à l’e-drive peut également être facile. Ou, bien sûr, si l’ID. Buzz Cargo est trop petit ou pas assez polyvalent et d’autres transporteurs électriques passent entre les mailles du filet parce qu’ils ne sont pas VW. Les délais de livraison des véhicules électriques neufs étant généralement longs et les pertes de temps encore plus importantes dans le cas des carrosseries spéciales, la solution ABT présente un autre avantage : la capacité à livrer rapidement.

« Nous effectuons la conversion en quelques jours seulement. Si un véhicule adapté à la conversion n’est pas disponible, le marché de l’occasion est une option intéressante avec une disponibilité rapide. », a déclaré Plekkepoel.

