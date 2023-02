Titre de « Voiture de l’année » pour la gamme Bentley Continental S

La gamme Bentley Continental GT S a remporté le titre de « Voiture de l’année » et les plus grands honneurs lors de l’important concours de véhicules de luxe, présenté par Robb Report Magazine. Plus de 175 lecteurs et juges du prestigieux magazine, ainsi que son équipe éditoriale, ont évalué les voitures dans cinq catégories uniques – apparence, performance, luxe et confort, utilité et éléments de départage immatériels tels que le facteur waouh et la collection. À l’issue du test en deux parties avec le coupé et le cabriolet, organisés respectivement en Californie et en Floride fin 2022, la Bentley Continental GT S a dominé le peloton de plus de 10 voitures pour remporter la « voiture de l’année de Robb Report ».

« Il est normal que le modèle Continental GT et la voiture de l’année de Robb Report célèbrent leur 20ème anniversaire, car chacun est devenu une référence à part entière. Le fait que Bentley ait remporté notre plus haute distinction deux années de suite reflète son engagement envers l’excellence et les connaissances et l’expérience de notre lectorat avec les meilleures voitures du monde. », a déclaré Paul Croughton, rédacteur en chef de Robb Report.

Le résultat est la quatrième victoire globale pour Bentley depuis la création du concours, mettant chaque année en évidence la Continental; les autres distinctions incluent la Continental GT en 2004, suivie de la GT Cabriolet en 2007 et de la GT Speed en 2022.

« Vingt ans après son lancement, la famille Continental de Bentley continue de définir le summum du segment Grand Tourisme. Les victoires consécutives pour différents modèles de Continental GT avec le jugement décisif de la voiture de l’année de Robb Report témoignent de la force de la famille, ainsi que du caractère et des performances de la nouvelle gamme S. Des voitures extraordinaires comme celles-ci, reconnues indépendamment comme étant les meilleures au monde, sont au cœur des performances record de Bentley en 2022 malgré tant de turbulences dans l’industrie. », a déclaré Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors.

Annoncée à la mi-2022, la gamme Continental GT S présente des améliorations apportées au design extérieur, aux spécifications intérieures et au système dynamique, la nouvelle gamme S ajuste la recette du grand tourisme Bentley pour se concentrer sur le plaisir de conduire – un accent opposé mais complémentaire au concept de «bien-être au volant» du lancement de la gamme Azure centrée sur le confort..

La gamme S est immédiatement reconnaissable grâce aux détails extérieurs sombres à contraste élevé offrant une version élégante et saisissante de la Continental GT. Le moteur V8 biturbo plus léger de 4,0 litres donne aux modèles GT S un caractère explosif et sportif amplifié par Bentley Dynamic Ride – le système de contrôle anti-roulis actif électrique 48V avancé mis au point par Bentley. La GT S apporte de l’attitude, de l’agilité et de la profondeur à la recette grand tourisme de la Continental GT.

« Cette voiture est toujours la reine de la piste. Elle a de l’allure, de la puissance et du confort. Vous pouvez la conduire tous les jours – et partout – et ne jamais vous ennuyer. », a déclaré Mark Newman, juge Robb Report.

La combinaison d’un design saisissant, de performances et d’agilité confère à la Continental GT S et à la Continental GTC S un fort attrait pour tous ceux qui aiment les voitures de performance puissantes et extraverties.

Photos : Bentley