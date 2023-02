Rennsport Reunion – Porsche annonce le thème et lance un nouveau site Web

« Icons of Porsche » sera le thème du plus grand rassemblement de fans de Porsche au monde en septembre 2023 aux États-Unis.

Porsche Cars North America (PCNA) a annoncé le thème de la prochaine Porsche Rennsport Reunion en tant qu’Icônes de Porsche. Hommage approprié au 75ème anniversaire des voitures de sport Porsche célébrées cette année, l’événement de quatre jours qui se tiendra au Weathertech Raceway Laguna Seca près de Monterey, en Californie, du 28 septembre au 1er octobre 2023 permettra aux fans de tous âges de découvrir de nombreux des voitures, pilotes et designers les plus emblématiques de l’histoire de la marque.

« Les icônes sont au cœur de l’expérience Porsche, qu’il s’agisse des voitures les plus mémorables que nous ayons mises en piste, des pilotes légendaires qui ont poussé ces voitures vers de nouvelles limites ou des plus grands moments de notre riche histoire de victoires en sport automobile. Quelle meilleure façon de célébrer notre 75ème anniversaire cette année que de les réunir tous pour un grand week-end avec des fans de Porsche et de nouveaux amis. Septembre ne peut pas arriver assez tôt ! », a déclaré Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America.

Pour plus de détails, des mises à jour et des faits saillants de l’événement, y compris une programmation spéciale, des nouvelles sur les sports électroniques, des zones de fans, des opportunités de diffusion en direct, des séances d’autographes avec des pilotes et une foule d’autres activités hors piste, les fans peuvent également visiter le nouveau site Web dédié de Rennsport sur PorscheRennsportReunion.com.

Photos : Porsche