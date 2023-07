Réouverture du Lamborghini Lounge Porto Cervo en Sardaigne

Automobili Lamborghini crée un Lounge exclusif et luxueux à Porto Cervo pour le cinquième été consécutif. Cet été, le Lamborghini Lounge Porto Cervo, situé sur la Promenade du Port, via Porto Vecchio, accueille les propriétaires de Lamborghini qui voyagent sur la Costa Smeralda ainsi que de nouveaux clients lors d’événements exclusifs et d’activités de conduite sur certaines des plus belles routes de Sardaigne et dans des paysages scintillants, sous d’extraordinaires couchers de soleil. Le Lounge restera ouvert jusqu’au 10 septembre 2023, accessible aux clients sur rendez-vous, et servira de plaque tournante pour les essais de conduite du Super-SUV Urus S, et de l’Huracán Tecnica.

Tous les Lamborghini Lounges, qu’ils soient permanents (comme à New York et Tokyo) ou temporaires (comme à Doha ou Dubaï), sont un point de référence pour les clients et les invités VIP de Lamborghini, combinant le style de vie de Lamborghini avec les produits les plus récents, et embrassant l’ADN de la marque. Le Lounge Porto Cervo, avec son espace intérieur de 600 mètres carrés et son patio privé supplémentaire, offre une expérience immersive de la marque à 360˚ grâce à plusieurs éléments, avec des meubles conçus en collaboration avec le partenaire Living Divani, des accessoires conçus et d’autres projets de la marque Automobili Lamborghini.

Une fois à l’intérieur, les principales vedettes sont deux des plus récentes voitures super sportives de Sant’Agata Bolognese. La nouvelle Lamborghini Revuelto brille en blanc Bianco Monocerus en tant que première super sportive hybride rechargeable V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle) de la marque et représente la prochaine étape vers l’électrification conformément à la stratégie Direzione Cor Tauri de l’entreprise. À ses côtés, l’Huracán Sterrato en vert Verde Gea va au-delà des attentes, étant la première voiture tout-terrain éclectique, produite à seulement 1499 exemplaires (tous vendus).

Accueillis par des senteurs Lamborghini dans tous les coins du salon, les visiteurs peuvent siroter un expresso italien dans l’espace de vie meublé par le partenaire italien de la marque, Living Divani, ou regarder de plus près la moto 3T Exploro Racemax x Huracán Sterrato, peinte en Verde Gea à l’image de la super voiture de sport tout-terrain équipée d’un moteur V10. L’expérience se poursuit avec l’immersion des visiteurs dans les projets Lamborghini « Epic Road Trip » NFT, où les voitures super sportives Lamborghini sont les protagonistes incontournables de lieux que les voyageurs virtuels peuvent découvrir grâce à un code QR expliquant la campagne.

Une zone clé du Lounge Porto Cervo est le studio saisonnier Ad Personam : l’espace dédié où même les clients Lamborghini les plus exigeants peuvent laisser libre cours à leur créativité pour configurer la voiture super sportive de leurs rêves. Dans un vaste assortiment d’échantillons, une multitude de couleurs extérieures, de revêtements intérieurs, de finitions et de détails disponibles chez Lamborghini peuvent être sélectionnés dans le configurateur virtuel avec un spécialiste du produit Lamborghini. Le principal studio Ad Personam de la marque, situé à Sant’Agata Bolognese, a rouvert ses portes aux clients au début du mois de juin, après une expansion majeure. Avec un nouveau cadre et une nouvelle expérience client, il s’agit d’une facette essentielle de la marque, qui présente plus de 400 couleurs dans son portefeuille et offre aux clients d’infinies possibilités d’exprimer leur propre personnalité dans leur nouvelle voiture de sport.

L’expérience Lounge à Porto Cervo est complétée par une représentation artistique d’un thème central de la stratégie et de l’activité quotidienne de Lamborghini : la durabilité. Cinq œuvres d’art du projet « Inside Lamborghini » composé par la photographe italienne Lucrezia Roda sont exposées ici, présentant des exemples emblématiques de la façon dont l’usine de Sant’Agata Bolognese est devenue neutre en C02 en 2015. Elle l’est restée depuis, même si la taille du site de production a doublé : l’atelier de peinture ultramoderne où toutes les Urus sont peintes avec une peinture à base d’eau à 95%, ainsi que le processus de recyclage du cuir et de la fibre de carbone, sont entièrement conformes à la philosophie de durabilité de l’entreprise.

Originaire de Lombardie, la vision, les projets personnels et les commandes de Lucrezia Roda sont principalement consacrés à l’industrie et à la transformation de la matière pendant les phases industrielles, qu’elle traite et interprète à travers la photographie. Sa vision artistique est définie par sa maîtrise des couleurs et son attention méticuleuse aux détails. Avec ses paysages industriels et ses images abstraites, elle brouille les frontières entre la photographie industrielle et la recherche personnelle.

Photos : Lamborghini