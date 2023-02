Les essais du nouveau Porsche Cayenne atteignent la dernière ligne droite

Porsche prépare méticuleusement le Cayenne restylé pour son lancement. Jusque-là, les prototypes et les véhicules de pré-production sont soumis à des tests d’endurance difficiles pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité élevées de Porsche.

Après son lancement en 2017, Porsche a constamment amélioré la troisième génération du Cayenne avec des mesures de grande envergure affectant son groupe motopropulseur, son châssis, son design, ses équipements et sa connectivité.

« C’est l’une des mises à niveau de produit les plus importantes de l’histoire de Porsche. », a déclaré Michael Schätzle, responsable de la série. En plus de réaligner la gamme d’entraînements, les ingénieurs du Centre de développement Porsche de Weissach ont apporté des révisions majeures au système de châssis du Cayenne. L’objectif était d’atteindre une gamme encore plus large entre les performances sur route typiques de Porsche, le confort sur de longues distances et les capacités tout-terrain. À cette fin, le Cayenne sera doté, entre autres, d’un nouveau châssis semi-actif. De plus, les conducteurs et les passagers bénéficieront d’un nouveau concept d’affichage et de fonctionnement largement numérisé avec des fonctions de connectivité améliorées. La technologie d’éclairage innovante des phares HD-Matrix LED améliore à la fois le confort et la sécurité du nouveau Porsche Cayenne.

Avec autant de nouvelles technologies, des tests complexes et élaborés étaient nécessaires pour régler parfaitement les composants, dont la plupart étaient des développements complètement nouveaux. « Nous soumettons le nouveau Cayenne à un programme de tests complets, comme si nous l’avions développé à partir de rien. », explique Ralf Bosch, responsable des tests. Parallèlement à des simulations virtuelles de plus en plus précises, les tests en conditions réelles sont toujours une priorité pour Porsche. Il représente le test pour savoir si un nouveau modèle est prêt à être lancé. Au cours des essais complets du véhicule, l’objectif est d’assurer la stabilité opérationnelle et la fonctionnalité de tous les composants et systèmes lorsqu’ils interagissent – dans des situations vécues par le client et bien au-delà. Au cours des tests d’endurance, la vie d’un véhicule est simulée dans des conditions difficiles qui ne sont que rarement rencontrées entre les mains du client. Dans des conditions quotidiennes, les véhicules parcourent plus de 200 000 kilomètres en circulation urbaine, sur routes de campagne et sur autoroutes en quelques mois.

Pour simuler des conditions extrêmes, les prototypes voyagent également à travers le monde, l’objectif étant de tester leur qualité et leur durabilité dans différentes zones climatiques. Pour le nouveau Cayenne, des tests ont eu lieu en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Au total, plus de quatre millions de kilomètres d’essai ont été parcourus.

« Ce que nous exigeons du nouveau Cayenne lors d’essais tout-terrain difficiles en Espagne, sur des dunes de sable éprouvantes au Maroc ou lors de trajets très dynamiques sur des pistes de glace en Finlande et sur la Nordschleife du Nürburgring n’est pas quelque chose que nous présumons que de nombreux clients feront un jour. Mais quiconque achète une Porsche doit savoir qu’elle peut supporter des charges exceptionnellement élevées, quelle que soit la surface sur laquelle elle roule. », explique Dirk Lersch, qui dirige l’équipe d’assemblage et de test des prototypes du Cayenne.

Photos : 4Legend.com / Porsche