Sascha Doering devient le COO de Bugatti of the Americas

Fort d’une carrière exceptionnelle au cours de laquelle il a montré son leadership dans les branches luxe et technologie de l’industrie automobile, Sascha Doering rejoint Bugatti of the Americas à un moment charnière pour la marque afin de diriger les opérations aux États-Unis.

En sa qualité de nouveau COO (Chief Operating Officer) et alors que le secteur automobile est en plein bouleversement, Sascha aura pour responsabilité de superviser, concevoir et mettre en œuvre la stratégie de marque, et plus largement la stratégie d’entreprise, sur laquelle la nouvelle ère Bugatti se construira. Dans cette perspective, l’objectif sera de développer l’expérience client et le réseau de partenaires de Bugatti en Amérique du Nord tout en opérant une transition douce vers la nouvelle entité Bugatti Rimac.

« Bugatti est une marque sans pareille. Elle incarne une vision du luxe qui transcende largement son secteur d’activité de prédilection, tout en maintenant sa position de leader sur ce secteur avec les hyper sportives les plus élégantes et les plus performantes au monde. Je suis ravi de rejoindre Bugatti of the Americas, c’est un honneur pour moi. L’industrie automobile est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs et les solutions que nous y apporterons seront déterminantes pour la décennie à venir. Mais Bugatti se distingue par ses talents exceptionnels, ce qui m’inspire à la fois de l’enthousiasme et de la confiance pour l’avenir. Je n’ai aucun doute sur le fait que Bugatti continuera sa route à l’avant-garde de tout et dans tous les domaines d’activité où elle est présente car c’est une marque résolument unique. », a déclaré Sascha Doering.

Sascha Doering a bâti une carrière exemplaire de plus de quinze ans dans le secteur automobile, en se distinguant notamment avec des réalisations novatrices et parfois même révolutionnaires dans le domaine du luxe et des technologies. Au cours de son parcours, il a notamment conduit le développement commercial, la consolidation de la marque et l’optimisation des opérations pour Automobili Lamborghini North America.

Plus récemment, il a mis en place avec succès le premier réseau de distribution d’Automobili Pininfarina et a développé les fonctions commerciales pour la marque en Amérique du Nord, avant de poursuivre en qualité de conseiller exécutif. Co-fondateur et ancien CEO de la plateforme de mobilité à la demande MODOS Technologies, celui qui a également été directeur commercial du constructeur premium de véhicules électriques Faraday Future peut se prévaloir d’une solide expérience dans la mobilité électrique.

Sascha évoque avec une grande émotion, les souvenirs de sa première rencontre avec la marque Bugatti : « J’étais adolescent lorsque la légendaire EB110 a été dévoilée au monde et depuis ce jour de 1991, mon amour pour Bugatti n’a jamais cessé. Je me rappelle avoir observé la EB110 avec émerveillement, ce bijou automobile, la bouche bée et des étoiles plein les yeux, en me disant qu’elle venait d’un autre monde. Cette voiture mythique a marqué un tournant dans l’histoire de l’automobile, l’un de mes héros, Michael Schumacher, possédait d’ailleurs une EB110 SS. En rejoignant Bugatti, j’ai l’impression de vivre un rêve éveillé. »

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles, a chaleureusement salué l’arrivée de Sacha Doering à la tête de Bugatti of the Americas : « C’est comme si Sascha avait toujours été destiné à rejoindre Bugatti et c’est donc pour moi un immense plaisir de lui souhaiter la bienvenue en tant que COO pour le continent américain. Son parcours professionnel dans les domaines de la mobilité automobile de luxe et des technologies est parfaitement en phase avec la direction que nous souhaitons donner à Bugatti, ainsi qu’avec les tendances actuelles de l’industrie automobile. »

Photos : Bugatti